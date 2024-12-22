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Природа и окружающая средаРоссия

11 мертвых дельфинов нашли после крушения танкеров у Анапы

Екатерина Венкина
22 декабря 2024 г.

По данным директора центра "Дельфа", после разлива мазута мертвых дельфинов находят в Анапе и в Азовском море.

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Сбор мазута на побережье Анапы
Сбор мазута на побережье Анапы (фото из архива)Фото: Anapa Mayor's Office/REUTERS

Уже 11 дельфинов найдены мертвыми после разлива нефтепродуктов в результате крушения российских танкеров близ Керченского пролива. Об этом сообщила директор научно-экологического центра "Дельфа" Татьяна Белей, которую цитируют в воскресенье, 22 декабря, российские СМИ.

"Шесть - на берегу. Два - в воде, это - в Новороссийске и на пляже в станице Благовещенской. Все - азовки", - отметила Белей. Речь идет о черноморском подвиде морских свиней из Красной книги РФ.

Трупы млекопитающих находят в Анапе и в Азовском море, они покрыты мазутом.

Из Крыма вывезены свыше 50 тонн загрязненного песка и грунта

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по аннексированному у Украины Крыму, на полуострове собрано 60,3 тонны загрязненного песка и грунта, вывезено 50,6 тонны. Масляные пятна обнаружены на одном участке в Ленинском районе и на семи - на территории Керчи.

Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" - автономная некоммерческая организация. Она работает с конца 2017 года. Основной регион деятельности - черноморское побережье Краснодарского края.

Крушение танкеров и разлив мазута

Близ Керченского пролива у побережья аннексированного Россией Крыма 15 декабря потерпели крушение два российских грузовых судна. В МЧС РФ сообщили, что танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, "Волгонефть 239", получив повреждения, "лег в дрейф".

Мэрия Анапы сообщила 17 декабря о введении режима ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию недалеко от Крыма.

Суда, потерпевшие крушение, были построены в 1980-х годах. Их проектировали как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях, но в 1990-е переделали в класс "река - море", отмечало издание The Moscow Times. По его оценке, шторм мог оказать избыточную нагрузку, и корпуса просто не выдержали.

Издание "Кедр.медиа" написало в Telegram 20 декабря со ссылкой на спутниковые снимки, что пятно мазута площадью около 100 квадратных километров дрейфует вдоль побережья Анапы, всего в 5-10 километрах от берега.

Один из затонувших танкеров мог быть перегружен, сообщило издание далее. По словам задержанного капитана судна Леонида Волегова, сначала разгрузить судно мешала погода, затем корпорация "Роснефть" нарушала очередность и ставила в очередь на разгрузку свои суда, утверждало "Кедр.медиа".

 

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