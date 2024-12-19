Теневой флот РФ: как он был создан и почему пока неуязвим

Союзники Украины не смогли существенно ограничить доходы России от торговли нефтью из-за теневого флота, который успешно обходит санкции. Однако уже в следующем году ситуация может измениться.

15-й пакет санкций ЕС, утвержденный в начале этой недели, содержит целый комплекс мер, направленных против теневого флота танкеров, который Россия использует для торговли нефтью в обход западных санкций. Вслед за ЕС новые ограничения против теневого флота ввела Великобритания. Следующий шаг - за США. Его уже анонсировала глава американского Минфина Джанет Йеллен. Похоже, Запад всерьез настроен добиться, чтобы санкции против российской нефти начали работать.

Джанет Йеллен Фото: SARAH SILBIGER/REUTERS

Как устроены санкции против российской нефти

Действующий сейчас механизм санкций включает два элемента: эмбарго на поставки российской нефти со стороны государств G7 и ценовой потолок (price cap) в $60 за баррель Urals для прочих покупателей, крупнейшими из которых сейчас являются Китай и Индия. Предполагалось, что Китай и Индия не станут нарушать ценовой потолок, чтобы продолжать использовать услуги западных сервисных компаний, в частности страховых, которые доминируют на мировом рынке морских перевозок.

Основная идея этого механизма заключалась в том, чтобы российская нефть оставалась на рынке в полном объеме, но продавалась по более низкой цене. В результате доходы России должны были снизиться, а мировые цены остаться стабильными. Сокращение поставок со стороны России привело бы к дефициту, что, в свою очередь, вызвало бы рост мировых цен.

Изначально обсуждались варианты как более низкого, так и более высокого потолка. Украина, например, настаивала и продолжает настаивать на $30 за баррель. В то же время США и ЕС рассматривали более выгодные для России уровни, до $70 за баррель, - лишь бы она не ограничивала поставки, посчитав условия неприемлемыми. $60 за баррель стали своего рода компромиссом. Потолок был установлен на $24 ниже средней цены барреля за предыдущие 12 месяцев.

Теневой флот спешит на помощь

Сначала санкции давали результат, близкий к ожидаемому. В январе, феврале и марте 2023 года разница в цене между баррелями Urals и Brent доходила до $30, хотя до войны они стоили почти одинаково. Однако вскоре дисконт стал сокращаться. Впоследствии лишь небольшая часть поставок осуществлялась с соблюдением ценового потолка. Как правило, он не соблюдался, потому что Россия сумела наладить поставки с помощью теневого флота, который успешно игнорирует ограничения.

Теневым флотом принято называть все суда, которые транспортируют российскую нефть в обход санкций. По одним оценкам, он насчитывает около 700 танкеров , по другим - до 1,4 тысячи . Разброс в оценках объясняется тем, что большинство этих судов являются "трудноотделимой частью глобального танкерного флота", следует из исследования эксперта Фонда Карнеги Сергея Вакуленко. Анализ маршрутов сотен танкеров, которые относят к теневому флоту, показал, что большинство из них не специализируются на российской нефти, а работают с ней лишь время от времени. По оценке компании AXSMarine, только полторы сотни танкеров теневого флота связаны с российскими компаниями и перевозят в основном российскую нефть. Такие танкеры AXSMarine предлагает называть темными (dark), все остальные - призрачными (ghost).

О том, как российские компании запасали "темные" танкеры, подробно рассказывается в недавнем расследовании Financial Times - на примере "Лукойла". Закупками в его интересах, как оказалось, руководил специалист из Великобритании. Приобретались суда при посредничестве крупного британского же брокера. Их непосредственными владельцами становились дочерние компании "Лукойла" на Ближнем Востоке. Управляли танкерами ближневосточные компании, принадлежащие другому британскому бизнесмену. Формально в этой истории никто не нарушил санкций. Они вводились позднее и затронули лишь отдельных участников.

Санкции против российской нефти дали эффект, но ограниченный

Периодически США, ЕС и Великобритания вводили ограничения против отдельных танкеров, компаний, которые ими управляют, и связанных с ними бизнесменов. Но эта борьба до последнего времени напоминала игру в кошки-мышки. Меры принимались против отдельных судов, иногда против нескольких или даже нескольких десятков, но в целом в распоряжении России их сотни. При этом заблокированные суда нередко возвращаются в строй - после смены владельцев и флагов, под которыми они ходили до этого.

Сказать, что нефтяные санкции не дали совсем никакого эффекта, все-таки нельзя. Российская нефть продается дороже, чем предусмотрено потолком, но дисконт Urals к Brent все же присутствует. Представление о его размере можно составить по пресс-релизам российского Минфина, который каждый месяц называет среднюю цену барреля Urals. Так, в ноябре 2024 года он, по данным Минфина, стоил в среднем $63,48. Средняя цена барреля Brent в ноябре составила $74,35.

Усилить давление на фоне снижения спроса на нефть

Низкая интенсивность санкционной политики может объясняться опасениями Запада того, что более активное давление на Россию скажется на мировых нефтяных ценах. Косвенным подтверждением этой гипотезы служит один недавний эпизод. Весной 2024 года, когда американский Минфин ввел санкции против компании "Совкомфлот" и ее танкеров, Индия на короткое время резко снизила закупки российской нефти . Однако вскоре помощник министра финансов США Эрик Ван Ностранд заявил, что "США не ожидают, что Индия прекратит импорт", - и поставки оперативно вернулись к прежнему уровню, а затем и превысили его.

Но прямо сейчас ситуация на рынке меняется, делая возможным усиление давления на Россию. И Международное энергетическое агентство (МЭА), которое консультирует страны Запада, и ОПЕК+, картель производителей, в который входит Россия, прогнозируют замедление темпов роста спроса на нефть - в первую очередь в связи со слабой динамикой экономики Китая. МЭА в своем декабрьском докладе сообщает, что в 2025 году на рынке с высокой вероятностью образуется переизбыток нефти - в размере 1,4 млн баррелей в сутки (примерно 1,35% потенциального спроса).

Это удачный момент для усиления давления на Россию. Если изъять с рынка часть ее нефти, пострадает она одна. При этом удар может получиться болезненным: 1,4 млн баррелей в сутки - это примерно 15% объема, который Россия, по данным МЭА, поставляла на рынок в последние месяцы.