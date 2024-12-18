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Загрязнение мазутом близ Анапы увеличилось почти до 50 км

Екатерина Венкина
18 декабря 2024 г.

По данным издания "Кедр.медиа", пляжный сезон в Анапе может быть сорван на два года из-за разлива нефтепродуктов.

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Сбор мазута на побережье Черного моря
Сбор мазута на побережье Черного моря (фото из архива)Фото: Anapa Mayor's Office/REUTERS

В результате разлива мазута загрязнение береговой полосы нефтепродуктами увеличилось до 49 км в Темрюкском районе и в Анапе. Об этом в среду, 18 декабря, сообщили в Telegram оперативного штаба Краснодарского края.

Близ Керченского пролива у побережья аннексированного Россией у Украины Крыма 15 декабря потерпели крушение два российских грузовых судна. В МЧС РФ сообщили, что танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, "Волгонефть 239", получив повреждения, "лег в дрейф".

Вице-губернатор Александр Нестеренко провел заседание оперативного штаба в Анапе.

Зону загрязнения разделили на четыре сектора

Участки загрязнения были разделены на четыре сектора - один от озера Соленое до поселка Веселовка, от Бугазской косы до центрального пляжа в Благовещенском, между этим пляжем и поселком Витязево, от пляжа этого населенного пункта до центрального пляжа Анапы.

В работах задействованы муниципальная служба спасения, региональный отряд "Кубань-СПАС", компании "Черномортранснефть" и КТК, а также волонтеры. Для вывоза нефтепродуктов из Анапы направили 15 самосвалов. Для волонтеров ищут респираторы, высокую резиновую обувь.

Мазут доставят на спецпереработку в хутор Белый. В Темрюкском районе и Анапе собрано почти 80 тонн нефтепродуктов с песком, указали в оперштабе. По оценкам ученых, в опасной зоне находятся до 10 тыс. птиц.

СМИ: Пляжный сезон в Анапе может быть сорван на два года

Как указали в  МЧС РФ, мониторинг после крушения танкеров расширен до 70 км, работы осложняет штормовая погода.

Издание "Кедр.медиа" написало в Telegram, что пляжный сезон в Анапе может быть сорван на два года из-за разлива нефтепродуктов. По его данным, владельцев судов планируется допросить.

Мэрия Анапы сообщила 17 декабря о введении режима ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию недалеко от аннексированного РФ Крыма.

Суда, потерпевшие крушение, были построены в 1980-х годах. Их проектировали как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях, но в 1990-е переделали в класс "река - море", отмечает издание The Moscow Times. По его оценке, шторм мог оказать избыточную нагрузку, и корпуса просто не выдержали.

Задержание капитана танкера "Волгонефть-212"

Telegram-канал Baza 17 декабря сообщил о задержании капитана танкера "Волгонефть 212" Леонида Волегова, отметив, что его "доставят в Симферополь прямо из анапской больницы". По данным канала, Волегов стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, которое возбудили после крушения "Волгонефти 212", так как при аварии погиб один член экипажа. По сведениям канала, мужчина уже дал первые показания.

 

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