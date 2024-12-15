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Экономика и бизнесРоссия

В Керченском проливе затонули два танкера с нефтепродуктами

Кирилл Шестаков
15 декабря 2024 г.

Два судна РФ с нефтепродуктами затонули у побережья Крыма из-за повреждений, полученных во время шторма, пишут российские информагентства.

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Российский нефтяной танкер
Российский нефтяной танкер (фото из архива)Фото: picture alliance/AP

В районе Керченского пролива у побережья аннексированного РФ Крыма  затонули два российских грузовых судна. Об этом пишет в воскресенье, 15 декабря, Telegram-канал Mash. Ранее российские информагентства со ссылкой на экстренные службы сообщали, что два танкера терпят бедствие. В свою очередь в МЧС РФ агентству "Интерфакс" сообщили, что танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, а "Волгонефть 239", получив повреждения, "лег в дрейф".

Одна из основных версий крушения танкеров - "ошибки экипажа" в сложных метеоусловиях, передает "Интерфакс". По данным Mash, корпусы обоих танкеров "сломались на две части после удара волны".

В результате крушения танкеров произошел "разлив нефтепродуктов", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росморречфлот. Как пишет канал Baza, оба судна перевозили в общей сложности более 8000 тонн нефти и мазута.

13 членов экипажа пропали

На борту первого судна - "Волгонефть 212" - находились 13 членов экипажа, сообщает собеседник "Интерфакса". По его данным, спасатели эвакуировали девять из них, четверо "остаются в воде". На борту второго судна - "Волгонефть 239" - находились 14 человек.

В акватории, где произошел инцидент, наблюдаются сильные волны и плохие погодные условия, что усложняет операцию. Официальные органы пока не комментируют возможные последствия утечки мазута в море.

По данным нескольких каналов, в воде оставались 13 моряков с обоих танкеров. Их судьба неизвестна. 

Суда, потерпевшие крушение, были построены в 1980-х годах. Их проектировали как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях, но в 90-е переделали в класс "река - море", пишет издание The Moscow Times (MT). По его оценке, шторм мог оказать избыточную нагрузку и корпуса просто не выдержали. По статистике, за последние 30 лет погибли уже 1097 человек, работавших на подобных танкерах, сообщает MT.

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