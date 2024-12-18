Разлив мазута у берегов Крыма - огромный риск для экологии

Экологические организации заявляют, что ущерб, нанесенный разливом нефтепродуктов из двух российских танкеров - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", потерпевших крушение 15 декабря во время шторма в Керченском проливе, может оказать разрушительное воздействие на окружающую среду. В этом районе, по словам экологов, любые усилия по устранению экологического ущерба будут представлять собой огромную проблему.

Гозак: О масштабах разлива мазута в Керченском проливе судить пока рано

Наталья Гозак, директор Greenpeace Ukraine, утверждает, что экологические последствия могут оказаться такого же масштаба, как во время наводнения, вызванного взрывом плотины Каховской ГЭС на юге Украины в июне 2023 года, когда она находилась под контролем военных России. Тогда в результате разрушения дамбы была затоплена территория размером с Киев, уничтожены дикие животные и более полумиллиона гектаров их естественной среды обитания, имел место выброс потенциально загрязняющих экологию веществ в более чем 1000 затопленных объектах.

Наводнение после разрушения Каховской ГЭС в июне 2023 года нанесло масштабный ущерб окружающей среде Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

"Это вполне сопоставимо с сильнейшим воздействием на окружающую среду в данном районе (Керченском проливе. - Ред.)", - сообщила Гозак из Киева в интервью DW. И подчеркнула, что еще слишком рано судить о масштабах разлива нефтепродуктов, признав что продолжающаяся война между Россией и Украиной крайне затрудняет оценку ситуации. По выражению директора Greenpeace Ukraine, поскольку охрана окружающей среды в этом регионе, скорее всего, не входит в перечнь вопросов, вызывающих беспокойство России, "дикая природа, фауна и благополучие" будущих поколений - все это поставлено под угрозу.

Два российских нефтяных танкера, перевозившие около 9000 тонн тяжелого низкосортного мазута, попали 15 декабря в шторм и получили серьезные повреждения в Керченском проливе, разделяющем Россию и аннексированный Москвой украинский Крымский полуостров. Этот пролив - основной маршрут в Черное море для российских судов, перевозящих зерно и топливо, а также для военных поставок в ходе войны России с Украиной.

Один танкер лег в дрейф, другой - сел на мель

На распространенном в украинских и российских соцсетях ролике, подлинность которого не подтверждена, видно, что у одного судна оторвало носовую часть, и оно, частично погрузившись в воду, окружено нефтяным пятном. Другой танкер сел на мель примерно в 80 метрах от берега, недалеко от российского порта Тамань. В свою очередь, в МЧС России рассказали "Интерфаксу", что танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, а "Волгонефть 239", получив повреждения, "лег в дрейф". Следственный комитет РФ заявил в понедельник, 16 декабря, что возбудил два уголовных дела по факту возможных нарушений правил безопасности.

На распространяемых в соцсетях роликах видно, что один танкер развалился на две части, и вокруг него образовалось нефтяное пятно Фото: Russian Southern Transport Prosecutor's Office via AP/dpa/picture alliance

Властям еще предстоит оценить все последствия разлива мазута, но, по предварительным оценкам РИА "Новости", в море вытекло около 3700 тонн этого продукта. 17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в Telegram, что нефтепродукты достигли берега.

"Сегодня утром при наблюдении за береговой линией были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на несколько десятков километров", - сообщил губернатор. Местные СМИ также опубликовали видео, на которых запечатлено, как на пляже появились черные пятна чего-то, похожего на мазут, а птицы, покрытые им, пытаются летать.

Зимние штормы затруднят ликвидацию последствий разлива мазута

Украинские власти, которые не имеют доступа к этому району, заявили, что сезон зимних штормов, вероятно, затруднит для России буксировку танкеров к берегу, добавив, что танкерам нечего было делать в море. "У россиян довольно сложная ситуация в Азовском и Черноморском регионе. Они используют устаревший флот: этим судам более 50 лет", - пояснил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в беседе с местными СМИ. По его словам, танкеры, потерпевшие крушение в воскресенье, были предназначены для использования на реках и для загрузки морских судов и не были рассчитаны на эксплуатацию в штормовую погоду.

По словам руководителя Greenpeace Ukraine Наталья Гозак, эксперты, проанализировавшие данные слежения за потерпевшими крушение танкерами, также отметили, что такие суда обычно используются для навигации по рекам и прибрежной акватории. И что накануне аварии оба танкера отключили глобальную морскую автоматическую идентификационную систему (AIS). Последнее также подтвердили и представители ВМС Украины. Возможно, танкеры, использовались для доставки топлива в военных целях, предположила Гозак, оговорив, что эту версию невозможно проверить.

После разлива нефти в ноябре 2007 года в Черном море погибли десятки тысяч птиц и диких животных (фото из архива) Фото: Yuri Kochetkov/dpa/picture-alliance

Она сравнила случившуюся катастрофу с аналогичным инцидентом в ноябре 2007 года, когда российский танкер развалился на две части во время шторма, и в море в том же районе вылилось около 1300 тонн нефти и других загрязняющих веществ. В результате той аварии было загрязнено несколько десятков километров береговой линии как в Украине, так и в России, погибли десятки тысяч птиц и других морских обитателей. Но, по словам Гозак, нынешний разлив мазута в три раза больше по размеру, поэтому последствия могут оказаться гораздо хуже.

Эксперты: последствия разлива мазута могут быть серьезными

"Любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может привести к серьезным последствиям", - соглашается Пол Джонстон, глава исследовательских лабораторий Greenpeace в Великобритании. Это подразделение Greenpeace International оказывает научные консультации и аналитическую поддержку кампаниям организации по всему миру.

Пол Джонстон Фото: Kajsa Sjölander/Greenpeace

"При нынешних погодных условиях (разлив нефтепродуктов. - Ред.), скорее всего, будет крайне сложно локализовать. Если их вынесет на берег, то это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет крайне сложно устранить", - считает Джонстон. Если же танкеры затонут, то это может, по его словам, привести к выбросу "нефтепродуктов в течение длительного времени". Хьюго Нейкамп, морской биолог из Sea Alarm, брюссельской организации, занимающейся ликвидацией последствий разливов нефти, говорит, что любые усилия по устранению последствий аварии будут сильно осложнены.

"Главная проблема заключается в том, что этот район считается зоной боевых действий, поэтому по соображениям безопасности мобилизация ресурсов из-за рубежа невозможна", - указал он в ответ на запрос DW. И уточнил, что нехватка ресурсов в регионе делает "маловероятным" то, что диким животным, попавшим в зону разлива нефтепродуктов, будет оказана необходимая помощь. "Проявившие инициативу граждане могут предпринять какие-то действия, но результаты таких спонтанных акций никогда не бывают многообещающими", - отмечает Нейкамп.

Стареющий "теневой флот" России - катастрофа, которая "ждет своего часа"

16 декабря Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, в посте в соцсети Х возложил ответственность за аварию на "два ржавых судна". И связал разлив нефтепродуктов с так называемым теневым флотом России, который, по его словам, "безнадежно устарел, имеет фиктивные страховки, скрывает своих настоящих владельцев и часто используется для перегрузки нефти в море".

В октябре Киевская школа экономики предупреждала, что теневой флот России - это "экологическая катастрофа, ожидающая своего часа в европейских водах". До сих пор не было никаких признаков того, что танкеры, потерпевшие крушение 15 декабря, были частью этого теневого флота. Российские власти дали мало информации о них, ограничившись подтверждением факта разлива нефтепродуктов и началом спасательной операции.

Однако базирующийся в Хельсинки Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) заявил, что в 2024 году активность танкеров российского теневого флота значительно возросла: в первые восемь месяцев 2024 года "в среднем три теневых танкера с сырой нефтью ежедневно отправлялись из российских портов". В отчете CREA за октябрь 2024 года сказано, что эти танкеры часто ходят "по маршрутам с высокой интенсивностью движения через узкие проливы вблизи берегов, при этом их AIS отключена, чтобы скрыть местоположение". По оценкам авторов доклада, ликвидация последствий катастрофы с одним из таких танкеров может обойтись в 1,6 млрд долларов - солидный счет, который почти наверняка придется оплачивать прибрежным странам.