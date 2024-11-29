Теневой флот: удастся ли Западу обескровить путинский режим?

Европейский Союз готовит 15-й пакет санкций в отношении РФ, основным элементом которого будут ограничительные меры против ее теневого флота: с его помощью Москва обходит установленный странами G7 и их партнерами ценовой предел на российскую нефть.

Он был введен одновременно с нефтяным эмбарго ЕС в декабре 2022 года, чтобы не допустить продажу российской нефти по ценам выше 60 долларов за баррель на других рынках и таким образом лишить бюджет РФ крупной статьи доходов для продолжения войны против Украины. Тогда компаниям из западных стран запретили транспортировать российскую нефть и страховать танкеры, если цена будет выше установленного потолка. Как считают эксперты, эта мера была эффективной, пока Россия не нашла новые рынки сбыта и не организовала альтернативный способ транспортировки нефти, создав теневой флот.

Обращение Владимира Зеленского к Европарламенту, 19 ноября Фото: NICOLAS TUCAT/AFP

"Нефть - источник жизненной силы путинского режима, а теневой флот танкеров - это то, что поддерживает его жизнь. До тех пор, пока эти танкеры работают, Путин продолжает убивать", - заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Европарламенту в тысячный день полномасштабной войны с призывом ввести против этого флота жесткие санкции.

Тактики обхода санкций

Таких танкеров - сотни. По разным оценкам - от 400 до 600. К обширной категории теневого флота относят суда без западной страховки, принадлежащие компаниям, не входящим в Евросоюз и G7+, которые задействуют разнообразные уловки для обхода санкций, чреватые многочисленными рисками, поясняет Европейская парламентская исследовательская служба.

"Российский теневой флот использует "удобные флаги" (флаг другой страны, предоставляющей регистрацию судна за низкую плату с минимальным регулированием. - Ред.) и запутанные структуры собственности и управления, применяя при этом различные тактики для сокрытия происхождения своих грузов, в том числе: перегрузку нефти с судна на судно, отключение автоматических идентификационных систем, фальсификацию позиций, передачу ложных данных и другие обманные и даже незаконные методы", - пишет служба Европарламента в своем докладе. По данным многочисленных экспертов, теневой флот не только работает, минимально соблюдая правила, но и состоит из стареющих и плохо обслуживаемых судов, что в комплексе представляет серьезный риск для безопасности судоходства и окружающей среды.

Сколько танкеров нужно внести в список, чтобы это дало эффект

Все эти проблемы Запад пытается решить введением целенаправленных санкций. Пионеры в этом направлении - США и Великобритания, а вот ЕС начал вносить эти корабли в санкционные списки только в 14-м пакете, включив 27 судов, в том числе 17 танкеров, перевозящих российскую нефть. В целом же число подпавших под западные санкции судов теневого флота пока не доходит до сотни. Пятнадцатый пакет санкций Евросоюза может существенно изменить ситуацию.

Танкер российского теневого флота в Дании Фото: DW

Исследователи Киевской школы экономики (КШЭ) считают, что достаточно ввести санкции еще против 39 танкеров для перевозки сырой нефти и 39 танкеров для перевозки нефтепродуктов, определенных КШЭ как часть ядра теневого флота. "Изъятие этих судов из коммерческого оборота приведет к значительному ущербу для России и заставит ее больше полагаться на танкеры основного флота, подпадающие под ограничение цен на нефть", - сказано в исследовании киевских экономистов, опубликованном летом 2024 года.

Введение санкций против конкретных кораблей, незаконно перевозящих российскую нефть, политики и эксперты в Брюсселе также считают самой эффективной мерой борьбы с теневым флотом. Благодаря этому издержки РФ на использование таких судов увеличиваются, поскольку эти танкеры больше не могут работать в обычном режиме, пояснил DW спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

Как это работает

Как более подробно объяснил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, в результате санкций запятнанная репутация танкеров делает их неприкасаемыми для других участников рынка, что мешает дальнейшей деятельности этих судов и увеличивает стоимость эксплуатации такого флота для России. В то же время подобного рода санкции до сих пор не повлияли негативно на цены на нефть.

"Усиление наблюдения за судами теневого флота, особенно когда они проходят вблизи береговой линии стран ЕС, также направлено на их сдерживание. После того как в 14-м пакете были введены целевые санкции, мы заметили, что некоторые суда сменили названия, флаги и владельцев, пытаясь скрыть свою принадлежность. Мы по-прежнему отслеживаем их и знаем, что лишь некоторым из них в редких случаях удавалось снова загрузить нефть. Целевые санкции стран-партнеров, таких как США и Великобритания, также оказались эффективными", - рассказал спецпредставитель Евросоюза по санкциям.

По его словам, ЕС также отслеживает и вносит в черные списки многочисленные подставные фирмы, созданные Россией для поддержки теневой торговли нефтью, и рассматривает вариант санкционирования компаний, связанных с их адресами, как это уже делают США. Помимо этого, Евросоюз ввел санкции против юридических лиц, поддерживающих российский энергетический экспорт, таких как "Совкомфлот" - это крупнейшая судоходная компания в РФ, специализирующаяся на перевозке сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов.

Анализ данных и предложений по внесению новых судов и организаций в санкционные списки ведется в Брюсселе беспрерывно. Но все новые позиции должны быть единогласно одобрены Советом ЕС.

Новый пакет не вызывает противоречий в ЕС

В отличие от многих других, дискуссия об этих санкциях относительно бесконфликтна, считает директор центра по безопасности и борьбе с финансовыми преступлениями британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Том Китинг, ведь страны Евросоюза не извлекают выгоду из работы теневого флота РФ. "Маловероятно, что, например, Венгрия или Австрия нарушат единство Евросоюза в этом вопросе, потому что на них эти меры никак не влияют", - сказал он в беседе с DW. При этом страны Балтии, Финляндия и Швеция особенно мотивированы, ведь их эта проблема касается напрямую, и они же являются самыми активными среди всех членов ЕС в продвижении санкций против России в целом.

По данным нескольких источников DW, 15-й пакет санкций со списком кораблей должен быть принят до конца 2024 года, при этом на подходе уже и более крупный 16-й пакет, который могут приурочить к третьей годовщине с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Европарламент в ноябре принял резолюцию с призывом ввести санкции не только в отношении танкеров теневого флота РФ, но и их владельцев, операторов, менеджеров, счетов, банков и страховых компаний. Он также требует систематического применения санкций к судам, проходящим через воды ЕС без надежной страховки, призывает усилить наблюдение, особенно беспилотный и спутниковый мониторинг, и проводить целевые проверки на море. Депутаты Европарламента также просят выделить порты в странах Евросоюза для приема подпавших под санкции судов с сырой нефтью и СПГ для конфискации незаконных грузов.

Что рекомендуют эксперты, помимо санкций

"Вводить санкции легко, - говорит Том Китинг, - сложнее вести более тонкую работу, чтобы поощрять транспортировку нефти в официальных рамках со страховками уважаемых компаний и не под "удобными флагами". По его словам, для этого Западу нужно вести разъяснительную работу с владельцами судов, взаимодействовать со странами "удобных флагов" и давать им понять, "что недопустимо закрывать глаза и не задавать правильные вопросы: существуют международные стандарты".

Предоставление флагов судам, которые нарушают санкции, чревато последствиями, подчеркивает эксперт. "Если страны G7 заявят, что судам, ходящим под флагом конкретной страны, нельзя доверять в плане наличия надлежащей страховки, их нельзя пускать в порты, потому что если они придут в порт и произойдет авария, они не смогут возместить ущерб, - то есть, по сути, эти страны назовут, пристыдят и сделают изгоями, - то законный бизнес, вероятно, переместится оттуда в другое место, потому что не захочет ассоциироваться с такими флагами".

Поэтому эксперты КШЭ рекомендуют западным странам требовать от всех судов, заходящих в их порты, предоставлять информацию об обязательном страховании от аварийных разливов нефти, а также запретить продажу запчастей для танкеров теневого флота, что усложнит и повысит стоимость операций теневого флота. Украинцы также советуют ЕС и его партнерам активнее проводить расследования и накладывать крупные штрафы - особенно в отношении непрозрачных структур собственности - за операции по перекачке нефти с судна на судно, отключение транспондеров и фальсификацию данных, "чтобы изменить восприятие рисков всеми участниками теневого флота и, таким образом, повысить расходы для России".