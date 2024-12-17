В Анапе ввели режим ЧС из-за нефтепродуктов на берегу

В Анапе, на черноморском побережье России, введен режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию в результате крушения 15 декабря двух российских танкеров у побережья аннексированного Крыма. Об этом мэрия Анапы сообщила в Telegram во вторник, 17 декабря.

"По поручению губернатора на месте развернут оперативной штаб, проводится операция по ликвидации последствий. Задействованы силы служб спасения и МЧС, привлечены казаки и волонтеры", - говорится в этом посте.

Со своей стороны губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев указал в Telegram , что на месте работают 267 человек от оперативных служб, задействовано 50 единиц техники.

Сигнал бедствия от третьего танкера

Тем временем 17 декабря, по сообщениям ряда СМИ, в Черном море вблизи порта Кавказ подал сигнал бедствия третий танкер. "Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется", - цитирует агентство ТАСС слова своего собеседника в Морспасслужбе.

Уточняется, что герметичность корпуса подавшего сигнал бедствия танкера не нарушена: "Судно "Волгонефть 109" находилось на стоянке в акватории порта Кавказ. По переданной капитаном информации, у судна поврежден грузовой танк. Герметичность самого корпуса не нарушена - утечки в море нет. Экипаж в безопасности".

"В сопровождении спасательного судна Морспасслужбы "Меркурий" судно "Волгонефть 109" перешло в безопасное место якорной станки. "Меркурий" находится рядом для обеспечения безопасной стоянки", - говорится в сообщении ТАСС.

Крушение двух грузовых судов РФ в Керченском проливе

15 декабря в районе Керченского пролива у побережья аннексированного Россией Крыма затонули два российских грузовых судна. В МЧС РФ сообщили, что танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, а "Волгонефть 239", получив повреждения, "лег в дрейф".

Суда, потерпевшие крушение, были построены в 1980-х годах. Их проектировали как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях, но в 1990-е переделали в класс "река - море", отмечает издание The Moscow Times. По его оценке, шторм мог оказать избыточную нагрузку и корпуса просто не выдержали.

Задержание капитана танкера "Волгонефть-212"

17 декабря Telegram-канал Baza сообщил о задержании капитана танкера "Волгонефть 212" Леонида Волегова, отметив, что его "доставят в Симферополь прямо из анапской больницы". По данным канала, Волегов стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, которое возбудили после крушения "Волгонефти 212", так как при аварии погиб один член экипажа. По сведениям канала, мужчина уже дал первые показания.



"Во время крушения Волегов наглотался воды с мазутом, потерял сознание и получил обморожение - его спасли и госпитализировали в больницу Анапы", - пишет Baza.