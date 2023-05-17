В Крыму подорвана железная дорога под Симферополем

На 449-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 18 мая (время московское).

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С вечера 17 мая до утра 18 мая Воздушные силы и Силы обороны Украины сбили 29 из 30 крылатых ракет РФ, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам , для ночного ракетного обстрела Украины россияне задействовали крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования: 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555, шесть крылатых ракеты "Калибр", а также две крылатые ракеты "Искандер-К".

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На железной дороге в Симферопольском районе Крыма в 8:20 утра произошел взрыв. В результате с путей сошли 5 вагонов с зерном, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, подрыв железнодорожного полотна являлся диверсией, совершенной недалеко от Бахчисарая. Назначенные РФ "власти" Крыма сообщают об остановке железнодорожного сообщения между Севастополем и Симферополем.

В ФГУП "Крымская железная дорога" заявили, что причиной случившегося стало "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

++09.15++

Борьба с обходом санкций в отношении России станет одной из тем саммита "Группы семи" (G7) в Японии, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, в ходе встречи глав государств и правительств "большой семерки" запланировано обсуждение санкций и возможных шагов, которые G7 намерена предпринять для их соблюдения. "В частности для того, чтобы убедиться, что лазейки для обхода санкций закрыты, и чтобы воздействие санкций усиливалось", - сообщил Салливан на брифинге в Вашингтоне. В то же время он подчеркнул, что не ожидает обсуждения на этом саммите темы всеобъемлющего запрета на экспорт западных товаров в Россию. Саммит "Группы семи" пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме.

++08.30++

В ночь на 18 мая Россия нанесла ракетные удары по Киеву с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия, сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА) в Telegram . Вероятно, речь идет о ракетах типа Х-101/555, уточняется в посте. После запуска ракет российская сторона задействовал над столицей Украины разведывательные беспилотники, добавляют в КГВА.

По ее данным, обломки ракет рухнули в Деснянском и Дарницком районах города. Самые существенные повреждения были зафиксированы в Дарницком районе - там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. "По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены", - говорится в сообщении.

Со своей стороны мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. Обращений к медикам также пока не было.

++08.05++

Российские и украинские официальные лица признали, что под Бахмутом 17 мая продолжались ограниченные контратаки Украины, указывается в сводке американского Института изучения войны (ISW) .

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают продвижение в неустановленных районах на флангах Бахмутского фронта. А представитель Восточной группы ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что за прошедшие сутки украинские войска продвинулись на расстояние до 500 метров в направлении Бахмута и продолжают атаковать российские фланги, уточняется в документе.

Между тем российское Минобороны утверждает, что ВДВ РФ продвинулись под Бахмутом на незначительное расстояние. При этом оно признает, что украинские контратаки идут в районе сел Богдановка в пяти километрах от Бахмута и Ивановское в шести километрах от Бахмута, добавляют в ISW.

В то же время аналитики американского института обращают внимание, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявления министерства обороны РФ о продвижении российских сил под Бахмутом и раскритиковал министерство за выдачу отступления на этом фронте за занятие новых позиций.

++07.30++

За прошедшие сутки Россия нанесла по Украине 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, было зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке .

Основные усилия российская сторона продолжает сосредоточивать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - там произошло 36 боевых столкновений, указывается далее в документе. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, отмечает Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них - по его зенитно-ракетным комплексам. Были также уничтожены 2 вражеских разведывательных беспилотника типа "Орлан-10", указывается в сводке.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов, 2 состава горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника, следует из сообщения Генштаба ВСУ.

++06.45++

Администрация президента США Джо Байдена не исключает передачу истребителей F-16 Украине другими странами, сообщает Politico . "Я не думаю, что мы против", - цитирует издание заявление высокопоставленного сотрудника Пентагона. Однако такое решение, по его словам, еще не принято. Газета отмечает, что давление на Белый дом в связи с возможной передачей Украине истребителей усилилось после того, как Великобритания объявила о начале работы коалиции стран для закупки F-16 для Украины.

Ожидается, что вопрос о поставках истребителей Киеву будет включен в повестку дня саммита "большой семерки", который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме. Издание пишет, что это является преддверием публичной кампании, которую Украина и другие мировые лидеры, как ожидается, продолжат на ежегодном саммите лидеров стран-членов НАТО в июле в Литве.

В Украине работает противовоздушная оборона

++05.45++

Утром 18 мая в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщается в местных Telegram-каналах. В столице работает ПВО, мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах районах Киева. "Атака на столицу продолжается. Не оставляйте укрытий во время воздушной тревоги!", - призвал Кличко жителей.

Глава Винницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов проинформировал , что российские войска атакуют регион крылатыми ракеты. "Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают", - написал Борзов в Telegram. В области объявлена воздушная тревога. Поступают также сведения о взрывах в Хмельницкой, Полтавской и Житомирской областях.

Пригожин назвал действия российских десантников в Бахмуте отскоком от противника

++05.20++

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что его боевики продвинулись в Бахмуте "еще на 260 метров". По его словам, "противник оказывает ожесточенное сопротивление, бои идут за каждый дом, каждый подъезд, за каждый квадратный метр" - несмотря на то, что ВСУ занимает лишь "пару процентов" территории города. По словам Пригожина, взять в окружение украинские позиции не представляется возможным из-за неверных решений Минобороны РФ в отношении подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ), которые заняли "выгодный для противника рубеж". "Этот новый стратегический маневр, который будет вписан во все военные учебники, будет называться "мгновенный, решительный отскок от противника", - возмущенно заявил Пригожин в аудиообращении в Telegram-канале.

++04.10++

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссенджера в интервью британскому журналу The Economist .

"Эволюция Киссинджера или урок всем маститым, - написал Подоляк в Twitter. - Украина обязательно вступит в НАТО. В этом не осталось сомнений даже у самых известных скептиков. Таких, как мистер Киссинджер. Мы действительно вступим в альянс, как только закончится война с Россией. Но есть нюанс: мы вступим в полном составе и в рамках международно признанных границ. С возвращением всех территорий. Потому что Украина прекрасно понимает стратегию, риски и принципы международной безопасности. Понимали ли их все эти годы сегодняшние скептики, включая изменчивого Генри?"

Киссинджер в интервью The Economist 17 мая заявил, что "ради безопасности Европы лучше иметь Украину в составе НАТО, где она не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальным уровне". Киссинджер назвал Украину страной с лучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе.

++03.15++

В российскую Госдуму внесен законопроект о введении сборов с посетителей ресторанов, клубов и баров для финансовой поддержки войны в Украине. Инициаторы поправок, как следует из документа, опубликованного на сайте нижней палаты российского парламента , предлагают установить сбор в размере 1 процента от суммы счета для совершеннолетних граждан. Полученные средства планируется перечислять в бюджет, а оттуда в госфонд "Защитники Отечества", который возглавляет жена губернатора Кемеровской области Анна Цивильева. Ее называют племянницей президента РФ Владимира Путина.

CNN: У украинского ЗРК Patriot повреждены два компонента

++02.00++

Во время ракетной атаки россиян на Киев 16 мая повреждены два компонента зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщает американская медиакомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Российский обстрел гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", крылатыми ракетами "Калибр" и другими боеприпасами повредил генератор батареи Patriot и часть электроники системы, говорится в сообщении. При этом со ссылкой на другие официальные источники указывается, что повреждения были незначительными, и ЗРК оставался в рабочем состоянии на протяжении всей атаки. Специалисты не исключают, что компоненты Patriot повреждены обломками упавшей ракеты.

++01.00++

В Украине в ночь на 18 мая была объявлена масштабная воздушная тревога. Согласно карте воздушных тревог на сайте Alerts.in.ua , об опасности обстрелов россиянами были предупреждены северные, центральные и восточные регионы. В Харькове прозвучал взрыв, сообщается в Telegram-канале "Суспільне". Около полуночи тревогу в некоторых регионах начали отменять. В частности, сирены перестали звучать в Киевской и Житомирской областях.

Владимир Зеленский призвал мир усилить поддержку Украины

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Расширить военную поддержку Украины и усилить давление на Москву призвал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Обращаясь к мировому сообществу, он указал, что российские войска в последние дни активизировали обстрелы украинских городов.

"Очередные обстрелы Сумщины, Черниговской области, Днепропетровщины, Запорожской области, Донбасса - это вновь доказывает необходимость еще большей консолидации мира для давления на Россию", - заявил Зеленский. Он вновь поблагодарил всех, кто помогает украинцам защищать свою страну от агрессора.

Хроника событий 17 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 мая 00.00 - 13.59 >>>

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