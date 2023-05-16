Сбитые "Кинжалы" над Киевом и иные события 447-го дня войны

На 447-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 16 мая, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

ПВО Украины сбила 18 российских ракет над Киевом, в их числе - 6 "Кинжалов"

В ночь на вторник российские силы совершили масштабный обстрел Киева. ВСУ сообщили, что украинская ПВО сбила все ракеты, выпущенные ночью по Киеву. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, около 3.30 ночи по местному времени 16 мая российские оккупанты атаковали с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования. В частности, было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с шести самолетов МиГ-31К, девять крылатых ракет "Калибр" с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, Искандер-М). Все 18 ракет были уничтожены украинской ПВО, сообщил Залужный. Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня - "Орлан-10", SuperCum. Все они также были сбиты.

Власти Киева заявили о комплексной атаке на город с использованием беспилотников и ракет. Восьмое с начала мая воздушное нападение на Киев было осуществлено российскими войсками с разных направлений одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа, заявил глава военной администрации города Сергей Попко. Атака "была исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", указал он. "Прежде всего, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе - там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенные - в большинстве выявлено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону" - написал глава КГВА в Telegram.

Зеленский: Украина должна укрепить ПВО

Вечером Генштаб ВСУ опубликовал уточненную информацию о ночной атаке РФ. "Для нанесения ракетных ударов враг использовал 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), из которых все были уничтожены нашими защитниками", - указывается в вечерней оперативной сводке.

В видеообращении к участникам саммита Совета Европы в Рейкьявике президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране необходимо укрепить свою противовоздушную оборону, в частности с помощью западных истребителей. Напомнив, что в ночь на 16 мая украинская ПВО сбила 100 процентов ракет, выпущенных Россией, он добавил: чтобы такие результаты стали правилом, необходимы дополнительные системы противовоздушной защиты, а также ракеты. "Нам также нужно больше истребителей, без которых ни одна система ПВО не будет совершенной, и я уверен, что мы к этому придем. 100% должно быть нашим ориентиром. Мы должны дать 0% агрессору", - цитирует Зеленского издание "Европейская правда".

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что одна из ракет "Кинжал", выпущенных по Киеву, "высокоточным ударом" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot. По данным CNN, в результате российского удара по Киеву американский зенитно-ракетный комплекс Patriot был поврежден, но не уничтожен. "США все еще оценивают масштабы ущерба. Это позволит определить, следует ли вернуть систему (в США. - Ред.), или же украинцы просто отремонтируют ее на месте", - цитирует американский телеканал слова неназванного чиновника.

Ход боевых действий

В целом, по данным Генштаба ВСУ, за сутки россияне нанесли 27 ракетных и 37 авиационных ударов, совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате чего есть погибшие и раненые мирные жители, пострадала гражданская инфраструктура. "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 44 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка", - указывает украинский Генштаб.

В сводке также указывается, что россияне продолжают грабить украинское население, присваивая зерновой урожай мирных граждан. "Так, в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно в свои порты", - отмечается далее.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные в течение последних трех дней ведут контрнаступление под Бахмутом. "Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы", - рассказал Сырский в Telegram после посещения позиций ВСУ на Бахмутском направлении. "Вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли необходимые решения для продолжения оборонной операции. Рассчитали все возможные сценарии развития событий", - отметил командующий.

Украина присоединилась к киберцентру НАТО

Между тем, Украина присоединилась к киберцентру НАТО. У штаб-квартиры центра сотрудничества альянса в области совершенствования киберзащиты в Таллинне поднят флаг Украины, сообщили в украинском МИДе. Ведомство поблагодарило государства - спонсоров центра за предложение присоединиться к ним, а правительство Эстонии - за поддержку. Заявку на вступление Киев подал еще летом 2021 года. По данным источника "Европейской правды", тогда принятие заблокировала Венгрия. Подразделение было создано в 2008 году и занимается проблемами кибербезопасности стран альянса.

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились принять делегацию африканских лидеров для разработки потенциального мирного плана урегулирования российского-украинского военного конфликта, заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по итогам телефонных переговоров с лидерами обеих стран в минувшие выходные. "Мои переговоры с двумя лидерами показали, что они оба готовы принять африканских лидеров и обсудить, как можно положить конец этому конфликту", - сказал он. "Будет ли это успешным или нет, будет зависеть от дискуссий, которые пройдут", - предупредил он.

В Москве иностранца приговорили к лишению свободы за "фейки" о ВС РФ

В России вынесен приговор в отношении иностранца по обвинению в распространении военных "фейков". Гражданин Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарай приговорен в Москве к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Он был арестован в апреле 2022 года, по версии следствия, занимался "массовой" рассылкой СМС о действиях российской армии в Украине, в частности об убийствах мирных жителей и пополнении войск "резервистами, призывниками, иностранными бойцами и школьниками". В прокуратуре считают, что действиями колумбийца руководили из-за рубежа. По этому же делу объявлены в розыск еще два человека.

В тот же день прокуратура в РФ потребовала приговорить антивоенного активиста Михаила Кригера, участника движения "Солидарность" к девяти годам лишения свободы в колонии. Кригер, которого обвиняют в "оправдании терроризма", посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить Владимира Путина, утверждает ведомство. Соратники активиста пишут, что поводом для преследования послужили его посты и комментарии двухлетней давности в соцсети Facebook. Активист резко критиковал власти РФ как до войны, так и после военного вторжения в Украину. "Ни от кого не скрываю свою лютую ненависть к режиму, чекистам, его установившим, и лично к Путину В.В. И поверьте мне, когда и если я доживу до повешения этой ГБшной гниды, то изо всех сил буду бороться за право участвовать в этом духоподъемном мероприятии", - говорилось в его комментарии от 2020 года. Позднее Михаил Кригер неоднократно высказывался в соцсетях против войны и действий российских властей. Кроме того, он публиковал посты о сборе денег в помощь украинским медикам, работающим в зоне боевых действий, и участвовал в антивоенных пикетах в Москве.

По данным Telegram-канала Baza, руководителей подмосковных предприятий обязывают вербовать работников на войну. С ними начали проводить инструктажи "по мобилизации", на которых объясняют, как нужно уговаривать людей идти в армию - такое задание получили главы подмосковных городов, пишет канал. Тех стали приглашать в администрации на "совещания по вопросу мобилизации", где чиновники рассказывают руководителям, как им надлежит делать стенды с рекламой армии и приглашать своих сотрудников, в том числе иностранцев, на военную службу. При этом источники "Базы" отметили, что само слово "мобилизация" фигурирует в этих вопросах скорее формально, а в действительности руководители предприятий должны сделать так, чтобы их подопечные после агитации записывались в армию добровольно.

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