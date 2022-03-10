Евросоюз намерен удвоить военную помощь Украине

На 16-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 11 марта (время московское).

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Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко уточнил число жертв в результате авиаудара российских войск по Луцку. Согласно его сведениям, на данный момент там насчитывается 4 погибших и 6 раненых. В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены, - сообщил глава Волынской ОГА в своем Telegram-канале.

Путин согласился привлечь наемников к войне против Украины

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Владимир Путин согласился с предложением привлечь иностранных наемников к войне против Украины, развязанной по его приказу. "Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Задействовать наемников предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, по словам которого, Россия получает огромное количество заявок "от разного рода добровольцев из разных стран", так, желание воевать на стороне "ДНР" и "ЛНР" якобы изъявили уже свыше 16 тысяч человек из государств Ближнего Востока.

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Владимир Путин начал репрессии в отношении 5-й службы ФСБ - Службы оперативной информации и международных связей, которая выполняет функции внешней разведки ФСБ с зоной ответственности "Украина". Среди причин репрессий называют "хищения средств, выделенных на подрывную и агентурную работу на Украине", а также "заведомо ложную информацию о политической ситуации в Украине", сообщил в соцсети Facebook российский журналист и обозреватель Андрей Солдатов, главный редактор сайта Agentura.ru. "Мы подтвердили информацию через наши источники", - уточнил он. По его сведениям, руководитель 5-й службы Сергей Беседа и его заместитель, начальник департамента оперативной информации Анатолий Болюх, помещены под домашний арест.

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Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет дополнительную финансовую помощь Молдове, так как она уже приняла 250 тысяч беженцев из Украины. Это было согласовано с Кишиневом после того, как он попросил пересмотреть текущую программу поддержки Молдовы, заявил глава миссии МВФ в республике Рубен Атоян. Размер помощи обсуждается.

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В результате обстрелов, проводимых военнослужащими России, в Украине более 954 тысяч человек остались без электричества сообщила украинская государственная компания "Энергоатом" - поставщик электроэнергии. Также отмечается, что почти 228 тысяч потребителей в стране отключены от газоснабжения.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Европейский Союз намерен удвоить военную помощь Украине, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Комиссия ЕС предложила выделить Украине еще 500 млн евро, сказал Боррель в кулуарах специального саммита ЕС в Версале. "Все прекрасно понимали, что нам необходимо увеличить военную поддержку Украины", - отметил он и выразил уверенность в том, что лидеры стран Евросоюза одобрят это предложение. Одновременно ЕС рассматривает возможность введения дальнейших санкций против российских олигархов и экономики РФ.

Хроника событий 11 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 10 марта 14.00 - 23.59 >>>

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