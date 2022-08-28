Эстония настаивает на ограничении въезда в ЕС для россиян

На 187-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 29 августа (время московское).

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Миссия МАГАТЭ отправилась в Украину для инспекции Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Группа из 13 экспертов-ядерщиков, предположительно, прибудет в оккупированный россиянами Энергодар в течение нескольких дней.

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Накануне встречи глав МИД ЕС в Праге министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Евросоюз ввести визовые ограничения для россиян. "Мы против геноцида. Но именно это россияне сейчас совершают в Украине, - заявил он в интервью газете Die Welt. - Тот факт, что для граждан государства-агрессора нет ограничений на въезд, что они могут продолжать ездить к нам в отпуск, заниматься шопингом или обходить санкции, - морально неприемлем". Рейнсалу также сослался на соображения безопасности, заявив об угрозе шпионажа: "В Европе идет война, и мы часто не знаем, кто к нам приезжает".

Часть стран Евросоюза, включая балтийские государства, призывают к полному запрету на выдачу виз россиянам из-за вторжения РФ в Украину. Однако в ЕС нет единства по поводу этой меры. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее высказался против тотального запрета.

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Россия пытается помешать визиту инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, используя стратегию Ирана, полагают аналитики Институа исследования войны (ISW). В частности, они отмечают, что МАГАТЭ пришлось отобрать для визита на ЗАЭС инспекторов "в основном из нейтральных стран", исключив представителей США и Великобритании, так как РФ обвиняет эти страны в предвзятости. Претензии к национальности и упреки в "предвзятости" инспекторов - это тактика, которую "Иран уже давно использует, чтобы замаскировать свои попытки помешать инспекциям МАГАТЭ", говорится в ежедневной сводке ISW.

ОК "Юг" отчиталось об уничтоженных российских "Урагане" и "Панцире"

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Согласно отчету украинского Оперативного командования "Юг", за воскресенье на южном фронте авиация Украины нанесла 8 ударов по опорным пунктам и скоплению живой силы неприятеля, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового. Уничтожены 2 беспилотника, танк Т-72, РСЗО "Ураган", зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", артиллерийско-минометная установка "Нона-С", станция радиоэлектронной борьбы, 6 единиц автобронетехники, убиты 41 российских военных.

Войска РФ дважды пытались провести штурмовые действия в направлении Высокополья – Потемкино, но безуспешно. Трижды вертолеты и штурмовая авиация атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения.

Дважды наносились удары по Николаеву из РСЗО "Смерч", что привело к пожару элеватора, повреждению других объектов инфраструктуры. Вечером по промышленной инфраструктуре Николаева совершен удар из "Урагана".

Неоднократно был обстрелян Никопольский район из систем залпового огня "Град" и тяжелой ствольной артиллерией, погибла женщина, ранены еще три гражданских лица. Также из "Градов" обстреляна Зеленодольская община под Кривым Рогом, говорится в сообщении командования.

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За минувшие сутки российские войска обстреляли шесть громад Сумской области (Миропольскую, Белопольскую, Краснопольскую, Зноб-Новгородскую, Эсманскую, Шалыгинскую), выпустив по ним 82 боеприпаса - мины и снаряды, сообщил председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, обошлось без пострадавших, и, по предварительным данным, без разрушений.

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Российские оккупанты в Херсоне строят понтонную переправу возле поврежденного ВСУ Антоновского моста. На спутниковых снимках от 27 августа, опубликованных проектом "Схемы" украинской службы "Радио свобода", видно, что переправа протянулась уже до середины моста.

Антоновский мост - один из важнейших объектов для армии РФ. Он неоднократно подвергался ударам ВСУ, в результате чего переправа по нему военной техники РФ стала невозможной.

Зеленский рассказал о секретном совещании с разведкой и ВСУ

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Владимир Зеленский Фото: Ukrainisches Präsidialamt

Владимир Зеленский провел совещание с руководителями ВСУ, разведки, Службы безопасности Украины и МВД. Об этом он сообщил в ежедневном видеообращении в воскресенье, 28 августа.

"Все вопросы, которые мы рассматривали, - они важны, но закрыты, детализировать я не могу. Но оккупанты ощутят последствия (этой встречи) в дальнейших действиях наших защитников", - заявил президент Украины.

Он добавил что ни один удар "террористов по нашим городам" не останется без ответа: "Запорожье, Орехов, Харьков, Донбасс - за все эти города они получат ответ".

Хроника событий 28 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 августа 00.00 - 13.59 >>>

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