Взрывы в Энергодаре - городе-спутнике Запорожской АЭС

Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах жилых кварталов Энергодара недалеко от Запорожской АЭС. Сообщается о раненых.

Украинский город Энергодар, в котором расположена оккупированная войсками РФ Запорожская атомная электростанция, подвергся обстрелам вечером в воскресенье, 28 августа. На видеозаписях, которые распространяют как украинская, так и российская стороны, видны горящие автомобили, припаркованные во дворе жилых домов. Мэр города Дмитрий Орлов сообщил об обстрелах жилых кварталов города. Украина и Россия обвиняют в произошедшем друг друга.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал обстрелы попыткой ядерного шантажа. "Российские террористы обстреляли Энергодар. Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют "ответ" по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно. Россия - государство-спонсор терроризма. Ядерный шантаж не должен оставаться без ответа", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

Как утверждает "глава" подконтрольной РФ областной "администрации" Евгений Балицкий, в результате удара пострадали девять человек, двое из них в тяжелом состоянии. По версии другого представителя оккупационной "администрации", Владимира Рогова, ответственность за обстрел несет Украина, которая таким способом якобы намерена помешать визиту экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

На Запорожской АЭС есть риск утечки радиации

Ранее Украина и РФ неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах площадки Запорожской АЭС - крупнейшей атомной электростанции в Европе, которую захватили российские войска. 25 августа ЗАЭС впервые в истории полностью отключили от энергосети, однако позже станция была вновь подключена к энергосети Украины.

В таких условиях, как сообщает оператор всех атомных станций Украины "Энергоатом", существует риск утечки радиации. "В результате периодических обстрелов инфраструктура станции повреждена, есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока пожароопасность", - говорится в сообщении компании.

Кулеба: Россия использует ЗАЭС как военную базу

По информации "Энергоатома", российские военные, готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, усилили давление на персонал ЗАЭС "с целью не допустить раскрытия им доказательств преступлений оккупантов на станции и ее использования в качестве военной базы".

О превращении АЭС в российскую военную базу заявил 28 августа и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Тем самым, по его словам, российские оккупанты "поставили под угрозу безопасность всего континента". Ранее разведка Великобритании сообщила, что Россия держит военную технику в 60 метрах от реактора Запорожской АЭС.

Инспекторы МАГАТЭ могут посетить Запорожскую станцию уже на этой неделе

ООН обращалась к Москве с просьбой предоставить беспрепятственный доступ к ЗАЭС и демилитаризировать зону вокруг станции, но Россия неоднократно отвечала отказом. Поводом для продолжения оккупации станции МИД РФ называл нежелание делать ее "более уязвимой".

Тем временем инспекторы МАГАТЭ готовы срочно посетить Запорожскую АЭС уже на этой неделе - после прорыва на переговорах о доступе к комплексу, захваченному российскими войсками, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников. Команда МАГАТЭ может привезти необходимые комплектующие, приборы радиационного контроля и другие материалы для крупнейшей в Европе АЭС на фоне опасений, что боевые действия в этом районе могут привести к ядерной катастрофе.

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