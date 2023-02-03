ЕС выделит Украине 25 млн евро на разминирование

На 345-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 3 февраля (время московское).

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Европейский Союз выделит Украине 25 млн евро для разминирования освобожденных территорий. Об этом официально заявил верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в ходе саммита ЕС-Украина в Киеве. Он подчеркнул, что защита мирных жителей является приоритетом для Брюсселя. Финансирование включает оборудование для украинских госоператоров противоминной деятельности и поддержку для украинских властей по эффективному управлению противоминным сектором.

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Правительство Германии выдало разрешение на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов, подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Других подробностей он не сообщил, пообещав предоставить их "в ближайшие дни и недели".

Офис генпрокурора Украины объявил подозрение Пригожину

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Евгений Пригожин (фото из архива) Фото: Mikhail Metzel/TASS/IMAGO

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину в посягательстве на территориальную целостность страны и ведении агрессивной войны. "По данным следствия, он был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в боевых действиях на территории Украины. Все это происходило при полной поддержке действующего российского режима", - заявил генпрокурор Андрей Костин, добавив, что Пригожин "непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений". В офисе генпрокурора отметили, что к ответственности будут привлечены и рядовые "вагнеровцы", включая тех, кто бежал за границу. Как сообщается, прокуроры уже провели допросы двух бойцов "ЧВК Вагнер", которые сейчас находятся в ЕС. Проводится проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника ЧВК, находящегося в Норвегии. Запрос на проведение следственных действий вскоре будет отправлен норвежским коллегам.

Хроника событий 3 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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