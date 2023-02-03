ЕС: Украина приложила "значительные усилия" для членства

На 345-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 3 февраля (время московское).

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Украина приложила "значительные усилия" на пути к членству в Европейском Союзе. Об этом говорится в совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президента Украины Владимира Зеленского, обнародованном по итогам саммита ЕС - Украина в Киеве в пятницу, 3 февраля. "Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина", - заявил Мишель на пресс-конференции, состоявшейся по окончании встречи в верхах. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что его страна постарается как можно скорее приблизить вступление в Евросоюз.

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Установленный в Курской области "желтый" уровень террористической опасности продлевается с 4 февраля "на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране" территории региона, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале .

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Число поименно подтвержденных случаев гибели российских военных, участвовавших во вторжении в Украину, по состоянию на 3 февраля составило 13 030. Из них 924 человека попали в армию в результате мобилизации. Такие данные приводит Русская служба BBC, которая совместно с "Медиазоной" и командой волонтеров ведет статистику российских потерь с начала войны на основе открытых источников. Поскольку данный список погибших крайне консервативный, так как опирается только на подтвержденные сообщения о гибели, расследователи полагают, что в него попадают как минимум в два раза меньше имен погибших, чем их было в действительности.

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В Курской области под обстрел ВСУ попало приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале , опубликовав фото с последствиями удара. "Зафиксировано 5 прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий. Здания получили значительные повреждения, но главное, что люди не пострадали", - написал Старовойт. Губернатор добавил, что в результате обстрела было нарушено электроснабжение в селах Николаево-Дарьино и Свердликово.

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В приграничной с Украиной Брянской области бессрочно продлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, сообщает областное правительство. "Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно", - говорится в пресс-релизе.

ЕС выделит Украине 25 млн евро на разминирование

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ЕС предоставит Украине 35 млн энергоэффективных LED-ламп, написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Twitter. По ее словам, украинцы могут обменять свои старые лампы на светодиодные на почте. "Каждый сэкономленный киловатт энергии ценен для противодействия энергетической войне России", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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Норвегия закупит у Германии 54 боевых танка Leopard 2 нового поколения, сообщил журналистам норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. По его словам, заключено также опционное соглашение на покупку еще 18 единиц техники. Приобретение танков Leopard 2A7 у немецкой машиностроительной компании Krauss-Maffei Wegmann позволит Осло обновить свой парк из 36 устаревших танков Leopard 2A4, некоторые из которых будут переданы Украине. По данным правительства, сделка укладывается в утвержденный парламентом бюджет в размере 19,7 млрд норвежских крон (1,8 млрд евро). Точная стоимость танков не называется. Как отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, первые новые танки Leopard 2 могут быть поставлены в страну в 2026 году.

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Европейский Союз выделит Украине 25 млн евро для разминирования освобожденных территорий. Об этом официально заявил верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в ходе саммита ЕС-Украина в Киеве. Он подчеркнул, что защита мирных жителей является приоритетом для Брюсселя. Финансирование включает оборудование для украинских госоператоров противоминной деятельности и поддержку для украинских властей по эффективному управлению противоминным сектором.

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Правительство Германии выдало разрешение на экспорт в Украину основных боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов, подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Других подробностей он не сообщил, пообещав предоставить их "в ближайшие дни и недели".

Офис генпрокурора Украины объявил подозрение Пригожину

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Евгений Пригожин (фото из архива) Фото: Mikhail Metzel/TASS/IMAGO

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении основателю "ЧВК Вагнер" Евгению Пригожину в посягательстве на территориальную целостность страны и ведении агрессивной войны. "По данным следствия, он был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в боевых действиях на территории Украины. Все это происходило при полной поддержке действующего российского режима", - заявил генпрокурор Андрей Костин, добавив, что Пригожин "непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений". В офисе генпрокурора отметили, что к ответственности будут привлечены и рядовые "вагнеровцы", включая тех, кто бежал за границу. Как сообщается, прокуроры уже провели допросы двух бойцов "ЧВК Вагнер", которые сейчас находятся в ЕС. Проводится проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника ЧВК, находящегося в Норвегии. Запрос на проведение следственных действий вскоре будет отправлен норвежским коллегам.

Хроника событий 3 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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