Блинкен и Кулеба обсудили подготовку ВСУ к контрнаступлению

На 444-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 13 мая (время московское).

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В южных регионах Украины начали давать отбой воздушной тревоги, однако теперь сигнал об опасности дан в ряде западных областей страны. Вероятная причина - появление российских беспилотников.

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Российские войска в ночь на 13 мая обстреляли город Николаев, в результате обстрелов пострадали несколько гражданских объектов. Об этом сообщили глава областной военной администрации Виталий Ким, и мэр Николаева Александр Сенкевич. По словам Сенкевича, на одном из городских предприятий начался пожар, там работают спасатели. Пострадали и жилые дома: в одной из пятиэтажек выбиты практически все окна. "Сейчас известно о трех пострадавших. Одного забрала скорая, двум оказали медицинскую помощь на месте", - написал николаевский градоначальник в Telegram-канале.

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В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщили о воздушной цели, движущейся в направлении Киевской области

Блинкен и Кулеба обсудили ход подготовки ВСУ к контрнаступлению

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили ход подготовки украинских вооруженных сил к контрнаступлению, в том числе вклад, который могут внести международные партнеры Киева, чтобы обеспечить успех этой операции. Кроме того, Блинкен, как сообщается в пресс-релизе Госдепартамента США, подчеркнул, что суверенитет Украины имеет жизненно важное значение для мира и безопасности в Европе, а также подтвердил обещание президента Джо Байдена оставаться с Украиной столько, сколько потребуется. США считаются самым главным союзником Украины в ее оборонительной войне против России. Объем военной помощи Вашингтона Киеву с начала вторжения РФ превысил 36,9 млрд долларов (почти 33,7 млрд евро).

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Постоянным представителям государств Европейского Союза не удалось согласовать 11-й пакет санкций против России, новое заседание по этому вопросу планируется провести на следующей неделе, передает "Польское радио". Посол Польши при ЕС Анджей Садось пояснил, что многие аспекты, связанные с санкциями против РФ, являются сугубо техническими и сложными, а потому требуют тщательного экспертного анализа. В то же время он выразил надежду на то, что на следующей неделе согласие будет достигнуто. Анджей Садось добавил, что в новом пакете учтены предложения Варшавы ввести ограничения против транспортных компаний РФ и распространить санкции на пропагандистов, а также судей, выносящих приговоры на политических процессах. Кроме того, Польша требует ввести ограничения для российской сельскохозяйственной продукции, а также включить в текст 11-го санкционного пакета список лиц, ответственных за похищение украинских детей и их депортацию в Россию, где детей насильственно усыновляют.

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Сразу несколько российских агентств и СМИ сообщили об очень громком взрыве в оккупированном Мелитополе. Их информацию подтвердил и законно избранный мэр города Иван Федоров. По его словам, взрыв был таким мощным, что в восточных и северных районах Мелитополя и даже окрестных селах пропали свет, вода и мобильная связь. Данные о причинах случившегося пока не поступали.

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В Берлине в воскресенье, 14 мая, с 05.00 до 18.00 (06.00 до 19.00 мск) будут приняты масштабные меры безопасности и перекрыто движение транспорта. Об этом сообщили в полиции столицы Германии. Сильнее других эти меры затронут районы вблизи правительственного квартала, в том числе ведомства федерального канцлера. Чтобы попасть в зоны ограниченного доступа, жителям или должностным лицам необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также рабочий либо служебный пропуск. Остальным рекомендовано по возможности избегать указанных районов. Агентство dpa связывает усиление мер безопасности в Берлине с возможным визитом президента Украины Владимира Зеленского. Официального подтверждения того, что Зеленский действительно приедет в Германию - впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину - пока нет. Издание t-online ранее сообщило, что украинский президент может отменить поездку в ФРГ из-за утечки информации о ней. В субботу, 13 мая, Владимира Зеленского ожидают в Италии.

Хроника событий 12 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 мая 00.00 - 13.59 >>>

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