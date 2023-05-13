  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Эксперт ХДС по внешней политике Йоханн Вадефуль
Эксперт ХДС по внешней политике Йоханн ВадефульФото: imago images/Political-Moments
ПолитикаГермания

Немецкий политик: Украине нужно разрешить удары по России

Сергей Ромашенко
38 мин. назад

Нет причин, почему Украина должна ограничивать применение оружия лишь собственной территорией, считает Йоханн Вадефуль. Он призвал разрешить Киеву использовать немецкое оружие и против территории РФ.

https://p.dw.com/p/4RIXs

Заместитель председателя фракции оппозиционного блока христианских партий ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) призвал разрешить Украине применять немецкое оружие и по целям на территории России. "Ни на международно-правовом, ни на политическом уровне нет обоснований, почему Украине не позволено атаковать и цели в России", - сказал эксперт по внешней политике и бывший член правления "Петербургского диалога" в интервью берлинской газете Tagesspiegel, обнародованном в субботу, 13 мая.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) недавно заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским достигнуто согласие в том, что германские вооружения не должны применяться для ударов по российской территории. Вадефуль не согласен с этим.

Вадефуль: "Германия должна помогать Украине, а не связывать ей руки"

"Почему страна, подвергшаяся нападению, должна ограничиваться обороной лишь на собственной территории? Украина должна иметь возможность нарушать логистику и снабжение и по другую сторону границы, чтобы иметь возможность остановить агрессивную войну. Германия должна эффективно помогать Украине, вместо того чтобы связывать ей руки", - подчеркнул христианско-демократический политик.

Вадефуль отметил, что Украина, безусловно, должна помнить о "соразмерности", но при этом подчеркнул, что Киев и так уже соблюдает ее. "В отличие от России Украина ограничивает себя при ударах по промышленным объектам, топливным складам и транспортной и военной инфраструктуре. Она, в отличие от России, не бомбит жилые комплексы, больницы или детские дома", - пояснил политик.

Смотрите также:

Итог визита в Киев главы фракции СДПГ бундестага

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине и не поддерживает санкции ЕС против деятелей церкви

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине и не поддерживает санкции ЕС против деятелей церкви

Официальный Будапешт осудил российскую агрессию против Украины, однако отказался от поставок оружия Киеву. "Венгрия была одной из первых стран, которая немедленно призвала к прекращению огня и миру, немедленному началу мирных переговоров, потому что это единственный способ попытаться разобраться в этом конфликте", - рассказал программе Conflict Zone госсекретарь правительства Венгрии Золтан Ковач.
Политика28 февраля 2023 г.26:01 мин.
external

"Снарядный голод" в Украине: возможно ли контрнаступление? DW Новости

"Снарядный голод" в Украине: возможно ли контрнаступление? DW Новости

Одной из главных тем предстоящей встречи в формате "Рамштайн" может стать поставка снарядов Украине. Как нехватка боеприпасов и ракет для ПВО может сказаться на украинских планах грядущего контрнаступления?
20 апреля 2023 г.31:21 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Эксперт ХДС по внешней политике Йоханн Вадефуль

Немецкий политик: Украине нужно разрешить удары по России

Политика38 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Акция протеста польских дальнобойщиков

Кто и почему блокирует погранпереход между Польшей и РБ?

Кто и почему блокирует погранпереход между Польшей и РБ?

Автомобили и транспорт3 ч. назад
Протестная акция в защиту телеканала "Дождь" - 21 августа 2021 года

Третьи лица и "иноагенты": "Закон прицеливается в любого"

Третьи лица и "иноагенты": "Закон прицеливается в любого"

Политика14 ч. назад
Карикатура DW на предстоящее внесение в закон об "иноагентах" понятия "третьи лица". Человек темных очках и белой футболке, на которой написано "иноагент", обращается к трем другим, идущим ему навстречу и одетым точно так же, но с надписью "Третьи лица" на футболках. "А где первые лица? А вторые?" - спрашивет первый человек.

"Иноагенты" и третьи лица, или По порядку рассчитайсь!

"Иноагенты" и третьи лица, или По порядку рассчитайсь!

Политика15 ч. назад
Белорусско-российская граница

Почему возникли пробки на белорусско-российской границе?

Почему возникли пробки на белорусско-российской границе?

Политика20 ч. назад
Кемаль Кылычдароглу, соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции

Кемаль Кылычдароглу: человек, бросивший вызов Эрдогану

Кемаль Кылычдароглу: человек, бросивший вызов Эрдогану

Политика4 ч. назад
На улицах Гагаузии перед выборами главы

Гагаузия накануне второго тура: подкуп, обыски, неясность

Гагаузия накануне второго тура: подкуп, обыски, неясность

Конфликты4 ч. назад
На главную страницу