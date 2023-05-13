Немецкий политик: Украине нужно разрешить удары по России
Сергей Ромашенко
38 мин. назад
Нет причин, почему Украина должна ограничивать применение оружия лишь собственной территорией, считает Йоханн Вадефуль. Он призвал разрешить Киеву использовать немецкое оружие и против территории РФ.
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Заместитель председателя фракции оппозиционного блока христианских партий ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) призвал разрешить Украине применять немецкое оружие и по целям на территории России. "Ни на международно-правовом, ни на политическом уровне нет обоснований, почему Украине не позволено атаковать и цели в России", - сказал эксперт по внешней политике и бывший член правления "Петербургского диалога" в интервью берлинской газете Tagesspiegel, обнародованном в субботу, 13 мая.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) недавно заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским достигнуто согласие в том, что германские вооружения не должны применяться для ударов по российской территории. Вадефуль не согласен с этим.
Вадефуль: "Германия должна помогать Украине, а не связывать ей руки"
"Почему страна, подвергшаяся нападению, должна ограничиваться обороной лишь на собственной территории? Украина должна иметь возможность нарушать логистику и снабжение и по другую сторону границы, чтобы иметь возможность остановить агрессивную войну. Германия должна эффективно помогать Украине, вместо того чтобы связывать ей руки", - подчеркнул христианско-демократический политик.
Вадефуль отметил, что Украина, безусловно, должна помнить о "соразмерности", но при этом подчеркнул, что Киев и так уже соблюдает ее. "В отличие от России Украина ограничивает себя при ударах по промышленным объектам, топливным складам и транспортной и военной инфраструктуре. Она, в отличие от России, не бомбит жилые комплексы, больницы или детские дома", - пояснил политик.