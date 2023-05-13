Немецкий политик: Украине нужно разрешить удары по России

Нет причин, почему Украина должна ограничивать применение оружия лишь собственной территорией, считает Йоханн Вадефуль. Он призвал разрешить Киеву использовать немецкое оружие и против территории РФ.

Заместитель председателя фракции оппозиционного блока христианских партий ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) призвал разрешить Украине применять немецкое оружие и по целям на территории России. "Ни на международно-правовом, ни на политическом уровне нет обоснований, почему Украине не позволено атаковать и цели в России", - сказал эксперт по внешней политике и бывший член правления "Петербургского диалога" в интервью берлинской газете Tagesspiegel, обнародованном в субботу, 13 мая.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) недавно заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским достигнуто согласие в том, что германские вооружения не должны применяться для ударов по российской территории. Вадефуль не согласен с этим.

Вадефуль: "Германия должна помогать Украине, а не связывать ей руки"

"Почему страна, подвергшаяся нападению, должна ограничиваться обороной лишь на собственной территории? Украина должна иметь возможность нарушать логистику и снабжение и по другую сторону границы, чтобы иметь возможность остановить агрессивную войну. Германия должна эффективно помогать Украине, вместо того чтобы связывать ей руки", - подчеркнул христианско-демократический политик.

Вадефуль отметил, что Украина, безусловно, должна помнить о "соразмерности", но при этом подчеркнул, что Киев и так уже соблюдает ее. "В отличие от России Украина ограничивает себя при ударах по промышленным объектам, топливным складам и транспортной и военной инфраструктуре. Она, в отличие от России, не бомбит жилые комплексы, больницы или детские дома", - пояснил политик.

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