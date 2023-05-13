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Фото: picture alliance/dpa/L. W. Smith
СпортРоссия

Тяжелоатлеты из РФ смогут выступать в нейтральном статусе

Екатерина Венкина
15 мин. назад

Международная федерация тяжелой атлетики последовала рекомендациям МОК. Независимые агентства проведут индивидуальные проверки атлетов из России и Беларуси.

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в проводимых под ее эгидой соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе ISW в пятницу, 12 мая, по итогам онлайн-заседания исполнительного совета федерации.

Речь идет о применении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). В рамках этого процесса независимые агентствами будут проведены индивидуальные проверки обслуживающего персонала и всех спортсменов с российскими или белорусскими паспортами, намеренных принять участие в соревнованиях IWF.

Решение поддержала Комиссия спортсменов IWF. По мнению федерации, речь идет о наилучшем возможном балансе между позицией "солидарности IWF с Украиной и необходимостью максимально сохранить возможность для всех отдельных нейтральных спортсменов заниматься спортом независимо от их национальности".

В пресс-службе подчеркнули, что с начала текущего кризиса последовательно придерживались рекомендаций МОК.

Рекомендации исполкома МОК

29 апреля стало известно, что Международная федерация дзюдо будет принимать индивидуальные решения о допуске россиян и белорусов после проверки, поддерживают ли они пропаганду войны РФ в Украине.

До этого, 28 марта, после четырехмесячных консультаций исполком МОК, отложив принятие решения по Олимпиаде-2024 в Париже, рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих войну, в качестве нейтральных атлетов.

Вместе с тем президент МОК Томас Бах (Tomas Bach) указал, что команды из России и Беларуси не могут быть участниками международных соревнований и что рекомендация о допуске касается только тех, кто соревнуется в индивидуальных видах спорта.

МОК также посоветовал не допускать на соревнования спортсменов, имеющих связи с российской или белорусской армией, с силовыми структурами и органами безопасности этих стран. Между тем многие ведущие российские спортсмены выступают за клубы ЦСКА, "Динамо" и являются офицерами Вооруженных сил, МВД или Росгвардии.

Критика со стороны Киева

Рекомендации МОК подверглись широкой критике в ряде стран. В Киеве заявили, что спортсмены Украины будут бойкотировать соревнования с участием российских и белорусских атлетов. Немецкие атлеты тоже выступили против допуска россиян и белорусов, поскольку, по мнению Берлина, и сами спортсмены, и спорт в этих странах, "стали инструментами для военной пропаганды Путина".

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