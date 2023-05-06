Катарина Витт принимает допуск спортсменов из РФ и Беларуси

Родившаяся в ГДР олимпийская чемпионка разделяет позицию главы МОК. При этом она считает ужасным, что "российские поджигатели войны напали на Украину".

Немецкая фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка в одиночном катании Катарина Витт (Katarina Witt) с пониманием относится к допуску спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям. Витт разделяет позицию главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха (Tomas Bach), рекомендовавшего допустить россиян и белорусов к состязаниям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Фигуристка дала интервью газете Welt am Sonntag. Выдержки из беседы привело в субботу, 6 мая, агентство dpa.

По словам Витт, искусство, культура и особенно спорт всегда объединяли людей. "Мы говорим на одном языке, для которого не нужен словарь", - отметила она. Какая польза от того, что россияне и белорусы с ограниченными возможностями, не смогут присутствовать на соревнованиях в Берлине, задалась вопросом фигуристка. Столица ФРГ в июне примет Всемирные летние специальные Олимпийские игры, немецкая спортсменка является их послом.

"Экзистенциально необходимо протягивать друг другу руку"

По словам Витт, неправильно отстранять атлетов от спорта из-за политических столкновений их правительств, пишет dpa. Фигуристка вспомнила и о своем прошлом в разделенной Германии, отметило агентство. Витт рассказала, что после соревнований атлеты из ГДР, Советского Союза, США, Канады, ФРГ, Франции встречались в столовой и задавались вопросом: "Почему власть имущие не могут разделять одинаковые убеждения и общаться друг с другом так же, как это делаем мы?" "В конце концов, экзистенциально необходимо протягивать друг другу руку, и неважно, - на каком уровне", - добавила она.

"Ужасно, что российские поджигатели войны напали на Украину, но я опасаюсь, что если на гражданском, человеческом уровне не будет завязана коммуникация, в умах слишком многих людей в долгосрочной перспективе будут вновь возведены стены", - полагает олимпийская чемпионка.

Катарина Витт родилась в 1965 году в ГДР. Она завоевала олимпийские медали в 1984 и 1988 годах. Впоследствии ее критиковали за ряд привилегий от властей ГДР. Вместе с тем и министерство госбезопасности ГДР составило на фигуристку секретное досье объемом около 3 тыс. страниц. В 2005 году она основала в Германии благотворительный фонд помощи детям, пострадавшим в результате войн и катастроф. Он финансирует реабилитационные программы для детей-инвалидов.

Украинские спортсмены критикуют МОК

В марте украинские спортсмены Ольга Харлан и Владимир Кличко в свою очередь раскритиковали рекомендации МОК. Так, украинская фехтовальщица-саблистка, олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира Ольга Харлан считает, что "даже нейтральный статус россиян ничего не изменит", поскольку российские спортсмены "являются инструментами пропаганды Путина". "Их флаг запятнан кровью, но даже без него они вернутся в Россию и будут праздновать свои победы, гордиться своей силой", - полагает Харлан.

После четырехмесячных консультаций исполком МОК 28 марта, отложив принятие решения по Олимпийским играм 2024 года в Париже, рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших войну российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Глава МОК указал вместе с тем, что команды из России и Беларуси не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Рекомендация о допуске касается только соревнующихся в индивидуальных видах спорта. МОК также посоветовал не допускать на соревнования российских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Среди российских атлетов многие числятся в спортивном обществе ЦСКА.

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