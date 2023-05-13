Президент США и премьер Испании обсудили помощь Украине

Джо Байден и Педро Санчес обсудили в Белом доме помощь Украине и сотрудничество в области обороны. Президент США поблагодарил премьера Испании за готовность разместить еще два американских эсминца.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Испании Педро Санчес, посетивший с визитом Вашингтон, в ходе встречи подтвердили совместную поддержку Украины. Их переговоры прошли в Белом доме в пятницу, 12 мая.

"Конечно, мы привержены прочному и справедливому миру, который полностью базируется на уважении международного права, а также принципов Устава ООН", - подчеркнул Санчес. "В этой войне есть агрессор и жертва, и агрессором является президент Путин", - добавил он.

"Не могу не поблагодарить вас за вашу значительную поддержку Украины - она имеет огромное значение - и за ваше лидерство, партнерство и вызов (агрессору. - Ред.)", - в свою очередь отметил Байден.

Основными темами диалога американского и испанского политиков, помимо помощи Киеву, стали сотрудничество Вашингтона и Мадрида в области обороны и проблема миграции.

Размещение в Испании еще двух американских эсминцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 мая сообщил, что Вашингтон доволен укреплением сотрудничества с Мадридом в сфере обороны.

Как объявило 8 мая министерство обороны Испании, Вашингтон и Мадрид согласовали размещение на совместной военно-морской базе Рота еще двух американских эсминцев. Новая договоренность позволяет увеличить присутствие кораблей с четырех до шести - без изменения их задач и типов сил. Соглашение заключено в рамках обязательств по итогам встречи Байдена и Санчеса в июне 2022 года в Мадриде. Ожидается, что первый дополнительный корабль прибудет в королевство в 2024 году, второй - в ближайшие годы.

"Спасибо, что позволили нам разместить два (дополнительных. - Ред.) эсминца в Испании", - привел слова Байдена 12 мая Белый дом. Американский президент также напомнил, что Испания по ротации возглавит Совет ЕС, и подчеркнул готовность обсудить задачи ее председательства. Санчес намерен использовать этот срок для усиления сотрудничества со странами Латинской Америки, указывало агентство AFP.

Мадрид направил Киеву танки Leopard 2A4

Испания 22 апреля отправила Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard 2A4. Танки, а также 20 бронированных грузовых автомобилей были погружены на корабль в Сантандере, после чего судно покинуло порт. "После этого будет вторая партия с еще четырьмя танками", - заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. "Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом нуждается. Это включает в себя гуманитарную помощь, прием беженцев и поставку оборонительного оружия", - добавил он.

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