Квартиры, дома и 88 копеек: "аналитики Тихановской" - о суде

Двадцать экспертов приговорили в Беларуси к 206,5 годам лишения свободы и 660 тысячам евро штрафа на всех за изучение политических процессов в стране. DW узнала подробности дела и приговора.

В Минском областном суде 1 июля вынесли очередной, самый массовый заочный приговор: по делу "экстремистского формирования "аналитики Светланы Тихановской" 20 экспертов, журналистов, политиков приговорили к срокам от 10 до 11,5 лет, некоторым - со штрафами. Напомним, саму Светлану Тихановскую в прошлом году приговорили заочно к 15 годам лишения свободы.

Среди предъявленных экспертам статей есть сговор с целью захвата госвласти, вхождении в состав "экстремистского формирования", пособничество в призывах к санкциям, возбуждение вражды и розни.

DW узнала подробности приговора и поговорила с заочно осужденными экспертами.

"Не все из нас даже знакомы"

Процесс над экспертами шел с января 2024 года. Название "аналитики Тихановской", видимо, придумал кто-то в Генпрокуратуре - оно удивляет и самих экспертов, и Офис Тихановской. Среди фигурантов дела - социологи, журналисты, политологи, политики. "С некоторыми я познакомился уже после начала процесса, а с некоторыми ни при каких обстоятельствах не стал бы заниматься общим делом", - говорит социолог Филипп Биканов.

По его мнению, исследователей хотели назначить ответственными за то, что Лукашенко проиграл Тихановской, новичку в политике, да еще и женщине. "Из нас сделали "кукловодов", которые якобы дергали Светлану за ниточки", - говорит Биканов.

Политолога Лесю Рудник заочно осудили на 10 лет лишения свободы. Имущества в Беларуси у нее нет Фото: Alex Novak

"Я даже не со всеми в друзьях на Facebook", - шутит над списком экспертов политолог, директор Центра новых идей Леся Рудник. По ее мнению, 20 человек объединяет то, что в 2020 году они комментировали события в Беларуси. В остальном же у властей нет понимания структур демсил, и потому неясно, почему одни эксперты в списке есть, других - нет.

Политолог Петр Рудковский сравнил ситуацию со сталинскими временами, когда активно фабриковали дела на разные "вражеские группы" и "организации".

Советникам и пресс-секретарю Тихановской - штраф в почти полмиллиона евро

Большие штрафы и арест имущества - у той части экспертов, кто работает непосредственно со Светланой Тихановской. Ее политический советник Александр Добровольский получил самый большой срок - 11,5 лет - и штраф в 240 тысяч рублей (около 70 тысяч евро), у него арестована квартира в Минске. Советник по вопросам дипломатии Денис Кучинский, советник по выборам Александр Шлык, пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина - по 11 лет, также со штрафами и арестом имущества.

"Я пыталась узнать о процессе, заранее отправляла запрос со своей подписью и сканом паспорта на официальный адрес Мингорсуда, дала отвод назначенному адвокату и судье. Все осталось без ответа", - рассказала DW Анна Красулина.

В ее приговоре - серьезный штраф в 1,6 млн рублей, это около 450 тысяч евро. "Один из самых больших штрафов, что вообще присуждали", - говорит Красулина.

Для обеспечения выплаты штрафа у нее арестовали имущество в Беларуси. "Мне приписали и имущество мужа, и квартиру свекрови, в которой она сейчас живет. Реально из перечисленного к моей собственности относится только маленький щитовой домик моих родителей в Логойске, который мы купили, продав их квартиру на Урале. Мама умерла два года назад, без меня, я даже не смогла съездить на похороны. И теперь там живет папа, которому за 80, - говорит Анна Красулина. - Хочу напомнить, что это незаконный суд. Все, кто принимает в нем участие, будут за это отвечать. А тот, кто приобретет такую недвижимость - не является законным покупателем. Он участвует в преступлении".

Пресс-секретарь Тихановской уже направила апелляцию Минский областной суд и электронной и бумажной почтой. "Я использую все возможности бороться за свои права, в том числе - и в международных судах", - говорит Красулина.

"Освободили от ареста мои 88 копеек"

К 11 годам лишения свободы со штрафом приговорен также политолог Петр Рудковский. У другой части экспертов - сроки без штрафов. Политологу Павлу Усову дали 11 лет, а социологам Рыгору Астапене и Филиппу Биканову, журналистам Юрию Дракохрусту, Анне Любаковой, политологам Андрею Казакевичу, Екатерине Шматиной, исследователям Веронике Лапутько, Лесе Рудник, Наталье Рябовой, Евгению Крыжановскому, Алесю Логвинцу, Татьяне Чулицкой, Василию Наумову, Марии Роговой - по 10 лет лишения свободы.

"Есть такое выражение - "цырк на дроце", мне кажется, уместное в данном случае", - охарактеризовал суд Филипп Биканов. Он не писал ни жалоб, ни апелляций. Штраф ему не присудили, а потому с имущества сняли арест.

"Освободили от ареста два счета - в "Альфа-Банке" и в "Приорбанке" - общей суммой на 88 белорусских копеек. Я признателен белорусскому суду", - иронизирует Биканов. Социолог уехал из Беларуси в 2020 году и у него "было много возможностей позаботиться о том, чтобы (на счету. - Ред.) оставались только копейки".

Похожая ситуация - у Леси Рудник: "Мое имущество не пострадало, потому что у меня его в Беларуси нет, как и счета".

Политолог Петр Рудковский сравнивает заочные процессы в РБ с советскими судами над выдуманными организациями "врагов народа" Фото: Privat

Хотя среди тех, кто обошелся без штрафа и чье имущество государство официально освободило из-под ареста, есть и те, у кого до суда были арестованы квартиры, машины. Но и после снятия ареста "пользоваться или распоряжаться все равно нет возможности, поэтому нет особой разницы, под арестом они или нет", - прокомментировал нам один из экспертов.

У политолога Петра Рудковского из-под ареста в Беларуси освободили 67 евро. "Думал, у меня там 2,5 евро, а вот 67. И даже им можно найти лучшее применение, лучше бы с детьми сходил на аттракционы, - говорит Рудковский. - Но некоторые люди много лет зарабатывали, а то и физически сами строили свои дома. Очень грустная история. Конечно, мои 67 евро не идут ни в какое сравнение".

Поездки и безопасность

Все 20 экспертов находятся за рубежом. Они надеятся, что их обычная жизнь не пострадает. "Хотя это стигма, сложности в общении с родственниками, вообще с людьми в Беларуси, - перечисляет Леся Рудник. - В смысле безопасности, надеюсь, последствий не будет. Тут мы отличаемся от условно российских диссидентов, которые больше боятся за свою физическую безопасность".

"Неприятно, когда тебя твое государство осудило на 10 лет. Но в Беларусь я и так не собирался. Конечно, есть способ нам кровь попортить, объявить в международный розыск. В некоторые страны станет ездить сложнее. Но я себя успокаиваю тем, что в белорусской тюрьме было бы хуже", - говорит Филипп Биканов.

О "деле экспертов", как его еще называют, проинформированы международные структуры, МИДы стран, в которых живут исследователи.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила приговор, который "служит еще одним суровым напоминанием о систематических и широко распространенных нарушениях прав человека, вызванных политическими репрессиями в стране". По ее словам, возмутительно, что белорусы продолжают несправедливо подвергаться преследованию "даже за осуществление своей профессиональной деятельности".