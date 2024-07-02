В Беларуси вынесены приговоры 20 "аналитикам Тихановской"

Каждый из 20 экспертов приговорен не менее чем к 10 годам лишения свободы. Все осужденные находятся за пределами Беларуси.

Минский областной суд в понедельник, 1 июля, вынес обвинительные приговоры 20 политическим аналитикам из окружения находящегося в изгнании лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Каждый из 20 фигурантов заочно приговорен не менее чем к десяти годам лишения свободы по делу о заговоре с целью свержения правительства и участии в экстремистской группировке.

Все осужденные находятся за пределами Беларуси. В случае возвращения на родину они могут быть отправлены в места лишения свободы. Приговоры вынесены на фоне непрекращающихся репрессий в Беларуси, в результате которых многие деятели оппозиции были посажены в тюрьму или вынуждены уехать за границу.

От десяти до 11 лет лишения свободы

Среди осужденных 1 июля - один из ближайших советников Тихановской Александр Добровольский, он получил заочно 11 с половиной лет колонии. Приговоры другим фигурантам, в том числе пресс-секретарю Тихановской Анне Красулиной, предусматривают наказания в виде лишения свободы на сроки от десяти до 11 лет.

Это директор "Белорусской инициативы" при британском Королевском институте международных отношений Chatham House Григорий Астапеня, научный сотрудник университета Страсбурге Евгений Крыжановский, аналитик Технического университета Виргинии Екатерина Шматина и другие эксперты и активисты.