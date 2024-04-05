"Считают наказанием": заочные суды в РБ поставили на поток

Следственный комитет завел десятки уголовных дел на граждан, которые годами живут за границей. Что об этом думают сами "обвиняемые" - в материале DW

В июле 2022 года Александр Лукашенко подписал закон, который позволяет судить белорусов, находящихся за границей, заочно, в том числе и приговаривать их к расстрелу. За это время так называемое "специальное производство" было начато в отношении минимум 90 белорусов. Рекордный заочный срок - 25 лет лишения свободы - получил экс-руководитель объединения бывших силовиков BYPOL Александр Азаров.

В последние месяцы заочные уголовные дела Следственный комитет РБ открывает десятками. Среди новых фигурантов - блогеры Ольга и Андрей Паук, оперная певица Маргарита Левчук, руководитель центра "Наш дом" Ольга Карач, политик и супруга экс-претендента на президентский пост Вероника Цепкало, бывшая директор детского хосписа в Гродно Ольга Величко, правозащитник и экс-политзаключенный Леонид Судаленко. Появились в списках СК и белорусы, которые не занимались публичной деятельностью и чьи имена не были широко известны.

"Никто ни о чем официально не предупредил"

22 февраля 2024 года СК опубликовал список из девяти человек, в отношении которых было начато "спецпроизвоизводство" по статье об участии в протестах (ч. 1 ст. 342 УК РБ). Об этих белорусах почти ничего не известно публично.

Заочное уголовное дело завели, например, в отношении Людмилы Арастович, которая уже два года живет в Литве. "Меня никто ни о чем официально не предупредил, не сообщил, - рассказывает она. - Почему на меня завели уголовное дело, я точно не знаю". Людмила также добавляет, что ни с кем из фигурантов дела не знакома.

Арастович говорит, что в Беларуси в СК ее вызывали единственный раз "в качестве свидетеля, дать показания против близкого человека", но она отказалась. "Тогда какой-то такой намек прозвучал, мол, это вы пока свидетель, кто знает, что там еще за вами есть, может, и сами будете подозреваемой", - вспоминает собеседница.

Людмила Арастович Фото: privat

Людмила не скрывает, что ходила на протесты и допускает, что силовики вполне могли вычислить ее по каким-то фото с маршей. Незадолго до того, как Арастович узнала о "спецпроизводстве", она нашла свою фамилию в базе розыска МВД РФ, которую опубликовало издание "Медиазона" .

Собеседница признается, что пока не знает, как заочное уголовное дело может повлиять на ее жизнь, но предпринимать в связи с этим ничего не собирается. "Я такая не одна", - добавляет она.

Дело против белоруса, который не живет в стране 20 лет

В содействии экстремистской деятельности (ч 2. ст. 361-4 УК) в Беларуси обвиняют уроженца Гродно, основателя и руководителя фонда "Okno na Wschód" ("Окно на Восток", Польша) Павла Мицкевича. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Мицкевич не живет в Беларуси более 20 лет. О том, что 2 апреля против него было заведено заочное уголовное дело, собеседник узнал от журналистов. Подробности, признается Мицкевич, ему не известны, и он сомневается, что когда-либо сможет их узнать.

Мицкевич категорически отрицает все обвинения белорусского СК и отмечает, что его убеждения и деятельность согласуются "с принципами демократии, свободы и толерантности каждого демократического государства": "Я не являюсь экстремистом, я занимаюсь общественной деятельностью, помогаю людям. Естественно, после протестов в 2020 году мы усиленно начали помогать белорусам, которые были вынуждены уехать и выбрать Польшу в качестве временно дома".

Павел Мицкевич уехал из Беларуси около 20 лет назад Фото: privat

Собеседник предполагает, что уголовное дело в Беларуси может "создать ряд неудобств" в его жизни, но это никак не повлияет на его профессиональную деятельность, направленную "на помощь гражданам Беларуси, которые были вынуждены покинуть свою страну и искать убежище в Польше", чтобы "обеспечить им достойную адаптацию к новым условиям жизни".

Павел также говорит, что благодарен за поддержку, которую получает "от людей, общественных организаций и польских институций".

"Я давно уже не реагирую на такие вещи"

Еще один гродненец, против которого 2 апреля завели заочное уголовное дело, - Денис Чещевик. 10 августа 2020 года мужчину жестко задержали на крыльце драмтеатра в Гродно. Затем, по словам белоруса, силовики избили его в своем автобусе, "закинули в автозак" и отвезли в местную тюрьму. Там он пробыл четверо суток. После освобождения Чещевик смог по запросу адвоката получить в театре видео своего задержания, которое опубликовал в соцсетях.

Также он написал жалобу на свое задержание в СК. Из-за этого его вызывали к следователю, но к тому моменту мужчина покинул Беларусь.

С октября 2020 года Чещевик живет и работает в польском Белостоке. Здесь у него своя фирма такси, также он активно участвует в жизни диаспоры. Он создал проект для белорусов в Белостоке Razambialystok . "Это задумывалось как страница с анонсами акций (солидарности - Ред.), но потихоньку переросло в проект, через который, чем могу, помогаю людям", - рассказывает собеседник. Также совместно с Free Belarus Womеn он ведет проект "Пагоня Гродна". И "Razambialystok", и "Пагоня Гродна " в РБ признаны экстремистскими. Денис Чещевик также включен в базу розыска МВД РФ.

Денис Чещевик Фото: privat

А теперь СК Беларуси обвиняет его в "содействии экстремистской деятельности" (ст. 361-4 УК РБ). Мужчина предполагает, что "спецпроизводство" начато именно из-за его публикаций в интернете. Между тем, он признается, что уголовное дело было вполне ожидаемым: ранее силовики приходили с обыском к его родителям, о чем мужчина после узнал от соседей, пытались писать ему в социальных сетях. Денис признается, что давно никак не реагирует на активность и будет продолжать свою деятельность.

"Их главная задача - испортить мне жизнь. У них нет задачи, чтобы я вернулся. Они считают, что они меня этим наказывают, что они мне портят нервы. Но я давно уже не реагирую на такие вещи, с юмором подхожу к этому всему", - отмечает мужчина.

Уголовное дело против "радикальных диаспор"

20 марта 2024 года СК Беларуси возбудил уголовное дело по статье о создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) против представителей "радикальных диаспор" за границей. Фигурантов дела ведомство не называет, но сообщает, что "располагает полной информацией более чем о 100 представителях радикальных диаспор", а также, что речь идет о сообществах "Народные посольства" и "Белорусы зарубежья". Они, по мнению СК, "развернули информационные кампании по дискредитации Беларуси в глазах западных политиков". Силовики грозят предпринять "все, без исключения, меры, направленные на привлечение виновных к ответственности и возмещению ими ущерба".

Один из координаторов проекта "Народные посольства" в Германии Михаэль Рубин обращает внимание, что уголовное дело в РБ было заведено и "широко разрекламировано" накануне ІІІ Конгресса белорусов и белорусок мира, который проходил в Праге 23 марта. За месяц до этого все информационные ресурсы "Народных посольств" были признаны экстремистскими.

"Понятно, что это факт запугивания, устрашения", - отмечает собеседник. Он также считает действия СК "последовательным шагом репрессий".

Рубин говорит, что пока никому официальных обвинений не выдвинуто. Активист надеется, что уголовное дело не отразится на деятельности "Народных посольств", в то же время оно повлияет на "повседневную жизнь активистов диаспоры", например, "на маршруты перемещения по миру".

"Уверен, мы себя не дадим запугать, но в то же время мерами предосторожности никому не рекомендую пренебрегать", - добавляет Рубин.

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