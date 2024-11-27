Ангела Меркель представила свои мемуары

Экс-канцлер ФРГ все еще считает правильным отказ от приглашения Украины в НАТО и решение о "Северном потоке-2".

Занимавшая пост канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) провела в Берлине презентацию своих мемуаров "Свобода" (Freiheit), на фоне чего приняла участие в подкасте "Политика с Анне Уилл" (Anne Will), затронув тему политики Германии в отношении Украины и России во время своего пребывания на посту. Выпуск ток-шоу был опубликован во вторник, 26 ноября, а позднее в тот же день Уилл выступила модератором на презентации.

Меркель: Не сказать, что я оставила Германию в наилучшем состоянии

В ходе подкаста Меркель раскритиковала обвинения со стороны представителей "светофорной" коалиции в том, что экс-канцлер совершила ряд серьезных ошибок, с последствиями которых Германия борется сегодня. При этом бывшая лидерша ФРГ отметила - "нельзя сказать, что я утверждаю в своей книге, что оставила Германию в отличном состоянии".

Среди таких нерешенных вопросов Меркель назвала недостаток финансирования бундесвера, проблемы с уровнем цифровизации в ФРГ, и то, что экс-канцлеру "не удалось дать правильные ответы на проблему изменения климата".

"Если это поможет, можно сказать, что это сделала Меркель. Я просто не думаю, что это поможет стране", - заявила экс-канцлер.

Меркель затронула и тему дискуссий о предоставлении убежища просителям в ФРГ. Бывшая председательница партии Христианско-демократический союз (ХДС) расходится во мнениях с нынешним лидером партии Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz), который требует ужесточить подход к этому вопросу вплоть до отказа просителям на границе. "Для меня было важно, чтобы мы этого не делали. Я также считаю, что это неправильный подход. Но просто у него такое мнение", - заявила Меркель.

Говоря о выдвижении Мерца кандидатом в канцлеры ФРГ, Меркель отметила, что у ее бывшего сопартийца есть "безусловное стремление к власти". Это должно поспособствовать Мерцу при возможном нахождении на высшей государственной должности.

Украина и "Северный поток"

По словам Меркель, она до сих пор считает правильным свой отказ от приглашения Украины в НАТО в 2008 году. "После тщательного изучения я прихожу к выводу, что это было определенно правильно и на то были веские причины", - заявила экс-канцлер в подкасте.

Меркель отметила, что на тот момент даже большая часть граждан Украины была против вступления в Североатлантический альянс: "Сама страна была разделена". Кроме того, Киев был связан с Москвой договором о размещении военных кораблей РФ в акватории Крыма, и "все знали, что для России было бы провокацией немедленно расчистить путь Украине к вступлению в НАТО", пишет агентство dpa со ссылкой на заявление Меркель, сделанное в ходе подкаста "Политика с Анне Уилл" (Anne Will) в день презентации книги.

На вопрос ведущей об отношении экс-канцлера к обсуждению поставок немецких дальнобойных ракет TAURUS Киеву для защиты страны от продолжающегося полномасштабного вторжения РФ Меркель ответила, что "была бы рада прекратить разговоры об "оперативной" политике, так как ее "было достаточно" в прошлом. Это часть работы действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), в которую не хотелось бы вмешиваться "со стороны", отметила Меркель.

Меркель также вновь высказалась в защиту одобрения строительства газопровода "Северный поток - 2", которое началось уже после аннексии Крыма. "С одной стороны, речь шла о дешевом газе, что было хорошо для немецкой экономики. С другой стороны, я также не хотела разрывать все экономические связи с Россией", - заявила экс-канцлер, подчеркнув, что не считает свое прошлое решение ошибкой. При этом, обсуждая мемуары ранее, Меркель критично высказалась о президенте РФ Владимире Путине, заявив, что она никогда не питала иллюзий в отношении него.

Меркель: Я строила свою карьеру в политике, исходя из опыта жизни в ГДР

Для Меркель стало "приятным открытием" то, что опыт ее жизни в послевоенной Восточной Германии, находившейся под контролем СССР, пригодился ей в политической карьере. По словам экс-канцлера, ее политическая жизнь началась в 1990-м году после воссоединения Германии, но на тот момент у Меркель "не было другого опыта".

Как бы то ни было, этого хватило, чтобы быть канцлером ФРГ в течение 16 лет, отметила Меркель.

В ходе презентации книги экс-канцлер указала, что в ее мемуарах вряд ли будут найдены сенсационные заявления - замечания б отсутствии "чего-то нового" в книге Меркель назвала странными. "Представьте, если бы я опубликовала сенсационные заявления - что тогда обо мне скажут люди? Можно было бы говорить: она все время лгала нам и скрывала от нас правду. И поэтому я бы сказала так: я думаю, любой, кто читает между строк, поймет, что там есть что-то новое".