 Активисты требуют ввести глобальный налог на сверхбогатых | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.01.2022

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Мир

Активисты требуют ввести глобальный налог на сверхбогатых

По оценкам, налог на сверхбогатых позволил бы ежегодно собирать свыше 2,5 трлн евро. Эти деньги можно было бы пустить на борьбу с пандемией и бедностью, полагает целый ряд международных организаций.

Пачки стодолларовых банкнот

Целый ряд международных организаций и миллионеров предложили ввести налог на сверхбогатых с целью борьбы с пандемией коронавируса. "В то время как миллиарды людей борются на фоне пандемии за выживание, имущество миллиардеров выходит из-под контроля. Это не может быть справедливо", - заявила координатор движения по борьбе с неравенством Fight Inequality Alliance Дженни Рикс в среду, 19 января.

Активисты обнародовали свою инициативу по случаю Всемирного экономического форума в Давосе, который в этом году в связи с пандемией коронавируса проходит в виртуальном формате.

Сколько должны платить сверхбогатые

Вместе с международной гуманитарной организацией Oxfam, Американским институтом политологии и объединением обеспеченных американцев "Патриотичные миллионеры" (Patriotic Millionaires) движение по борьбе с неравенством предложило ввести глобальный налог на сверхбогатых в зависимости от размеров их состояний. Имущество свыше 5 млн долларов предлагается обложить ежегодным налогом в размере 2 процентов, имущество свыше 50 млн долларов - налогом в размере 3 процентов, а имущество свыше миллиарда долларов - налогом в размере 5 процентов.

По оценкам активистов, в результате можно было бы ежегодно собирать свыше 2,5 трлн долларов. Это позволило бы избавить от бедности 2,3 млрд человек и обеспечить вакцинами против коронавируса  все население Земли.

 

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    Автор: Наталия Королева


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