Диктатор Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год.

Генерал Франсиско Франко пришел к власти в 1939 году. В 1936 году он поднял мятеж против правительства "Народного фронта", созданного социалистами, коммунистами и левыми либералами. Победив его в трехлетней гражданской войне, Франко ликвидировал Испанскую республику и установил правый авторитарный режим. Он совмещал посты главы государства, правительства и верховного главнокомандующего, носил титул "каудильо" (вождь, предводитель) и руководил страной до своей смерти в 1975 году. Франко похоронен в мемориальном комплексе Долина павших в 50 км от Мадрида.