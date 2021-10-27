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Франсиско Франко

Диктатор Франко правил Испанией с 1939 по 1975 год.

Генерал Франсиско Франко пришел к власти в 1939 году. В 1936 году он поднял мятеж против правительства "Народного фронта", созданного социалистами, коммунистами и левыми либералами. Победив его в трехлетней гражданской войне, Франко ликвидировал Испанскую республику и установил правый авторитарный режим. Он совмещал посты главы государства, правительства и верховного главнокомандующего, носил титул "каудильо" (вождь, предводитель) и руководил страной до своей смерти в 1975 году. Франко похоронен в мемориальном комплексе Долина павших в 50 км от Мадрида.

Марат Гельман: бояться должны все, чем ближе к Путину, тем больше должны бояться #вТРЕНДde 27.10.2021

Марат Гельман считает, что вопрос протеста в России власти перевели в этическую плоскость. По мнению галериста, ранее в качестве политтехнолога активно работавшего с Кремлем, проблема Путина похожа на проблему Сталина. "Это попытка предупредить любую ситуацию", - уверен галерист. В то же время Гельман считает, что исторически Путин обречен, и видит определенные параллели с эпохой Франко в Испании.
Jovica Stanisic - ehemaliger jugoslawischer und serbischer Geheimdienstdirektor und sein Stellvertreter Franko Simatovic. Quelle: Klix

Бывшие руководители спецслужб Югославии приговорены к 12 годам заключения 30.06.2021

Трибунал в Гааге вынес обвинительные заключения в повторном процессе по делу экс-главы Управления госбезопасности Югославии Станишича и бывшего командующего спецназом Симатовича.
Women pleading with rebel troops for the lives of their menfolk as the rebels enter the town of Constantina between Seville and Cordobe during the Spanish civil war with white flags of surrender hanging from the windows 22nd August 1936 Spain / Mono Print |

Как связано переименование улиц в Испании с советской ЧК 22.01.2021

Суд признал правоту мэрии Мадрида, которая решила переименовать улицы имени деятелей Народного фронта, виновных в репрессиях в годы гражданской войны в Испании.
Adolf Hitler (l) und General Francisco Franco (r) bei ihrem einzigen Treffen am 25.10.1940 in Hendaye, einer französischen Stadt an der Grenze zu Spanien. |

Испания поставила франкизм вне закона 15.09.2020

В Испании принят Закон демократической памяти, запрещающий оправдание и прославление франкизма и деятельность организаций, носящих имена представителей эпохи Франко.
© Christophe Morin / IP3 . Paris, France le juillet 2012. Illustration du du quai d' Orsay, ministere des affaires etrangeres.

Франция отменила встречу с российскими министрами 09.09.2020

МИД Франции сообщил о переносе на неопределенный срок заседания франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в свете "текущей ситуации".
This picture, taken on February 27, 2018, shows a general view of the 'Pazo de Meiras' (Meiras manor house), in Meiras, northwestern Spain. The building, owned and used by Spanish General Francisco Franco as summer's residence, has been put up for sale by the dictator's heirs for 8 million euros ($9,7 million) / AFP PHOTO / MIGUEL RIOPA (Photo credit should read MIGUEL RIOPA/AFP/Getty Images)

Наследников испанского диктатора Франко лишили летней резиденции 02.09.2020

Испанский суд постановил лишить внуков "каудильо" Франко наследства - поместья Пасо-де-Мейрас - и передать его в пользование государства.
FILE - In this file photo dated Sunday, June 2, 2019, Spain's former King Juan Carlos waves at the bullring in Aranjuez, Spain. The royal family’s website on Monday Aug. 3, 2020, published a letter from Spain’s former monarch, King Juan Carlos I, saying he is leaving Spain to live in another country, amidst a financial scandal. (AP Photo/Andrea Comas, FILE) |

Монарх в опале: за что Хуана Карлоса "попросили" из Испании 04.08.2020

Отъезд из Испании бывшего короля Хуана Карлоса I вызвал неоднозначную реакцию в стране. DW - о том, как относятся испанцы к своему экс-монарху, и о причинах его высылки в Доминиканскую Республику.

(FILES) In this file photo taken on April 1, 2018 King Felipe VI of Spain (R) listens to his father, former King Juan Carlos I, as they leave after attending the traditional Easter Sunday Mass of Resurrection in Palma de Mallorca. - King Felipe VI of Spain gave up receiving the inheritance that his father, King Emeritus Juan Carlos I, could leave him and stripped him of his allowance, the Royal House announced on March 15, 2020. (Photo by JAIME REINA / AFP)

Как бывший король Испании лишился пенсии, но не обеднел 23.03.2020

Заподозренный в коррупции испанский экс-монарх Хуан Карлос I лишился жалования, но остался богатым человеком. DW разбиралась, откуда у него деньги.
Adolf Hitler (l) und General Francisco Franco (r) bei ihrem einzigen Treffen am 25.10.1940 in Hendaye, einer französischen Stadt an der Grenze zu Spanien. |

В Испании запретят восхваление франкизма 18.02.2020

Власти Испании планируют ввести уголовное наказание за восхваление диктатуры генерала Франко. Чем вызвана эта инициатива и почему она возникла именно сейчас?
A still image taken from a video shows relatives carrying the coffin with the remains of Spanish late dictator Francisco Franco as they leave the basilica at The Valle de los Caidos (The Valley of the Fallen) in San Lorenzo de El Escorial, Spain, October 24, 2019. TVE Pool/via Reuters TV

Комментарий: Российские споры у могилы Франсиско Франко 25.10.2019

Перезахоронение испанского экс-диктатора Франко воспринимается в России через призму своего исторического и политического опыта, считает Федор Крашенинников.
Relatives of late Spanish dictator Francisco Franco carry the coffin after the exhumation at The Valle de los Caidos (The Valley of the Fallen) in San Lorenzo de El Escorial, Spain, October 24, 2019. J.J. Guillén/Pool via REUTERS

Испанские власти перезахоронили экс-диктатора Франко 24.10.2019

Останки генерала Франсиско Франко были эксгумированы из базилики мемориального комплекса жертв гражданской войны в Испании и перезахоронены на кладбище в пригороде Мадрида. Репортаж DW.
05.07.2018 ARCHIV - 05.07.2018, Spanien, El Escorial: Ein 155 Meter hohes und 44 Meter breites Betonkreuz steht auf dem Berggipfel Risco de la Nava hinter der Benediktinerabtei im Valle de los Caidos (Tal der Gefallenen). In dem Monument bei Cuelgamuros in der Nähe von El Escorial in der Sierra de Guadarrama in Spanien befinden sich die Grabstätten des Diktators Francisco Franco und des Gründers der faschistischen Bewegung Falange, José Antonio Primo de Rivera. (zu dpa Spaniens Parlament billigt Umbettung von Diktator Franco vom 13.09.2018) Foto: Ana Lázaro/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Испанского диктатора Франсиско Франко перезахоронят 24 октября 21.10.2019

Останки диктатора перенесут из мемориального комплекса "Долина Павших" на кладбище в пригороде Мадрида, заявили в правительстве Испании. Споры об эксгумации Франко продолжались несколько месяцев.
Spanien Madrid | Kongress von Parlamentariern (Parlamentsgebäude)

Конституция, парламент и свобода: путь Испании после Франко (фотогалерея) 08.10.2019

После смерти диктатора Франко Испания прошла процесс политической трансформации. Что она обрела почти за полвека на пути от диктатуры к демократии? Об этом - фотогалерея DW.
05.07.2018 ARCHIV - 05.07.2018, Spanien, El Escorial: Ein 155 Meter hohes und 44 Meter breites Betonkreuz steht auf dem Berggipfel Risco de la Nava hinter der Benediktinerabtei im Valle de los Caidos (Tal der Gefallenen). In dem Monument bei Cuelgamuros in der Nähe von El Escorial in der Sierra de Guadarrama in Spanien befinden sich die Grabstätten des Diktators Francisco Franco und des Gründers der faschistischen Bewegung Falange, José Antonio Primo de Rivera. (zu dpa Spaniens Parlament billigt Umbettung von Diktator Franco vom 13.09.2018) Foto: Ana Lázaro/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Верховный суд Испании разрешил перезахоронить генерала Франко 24.09.2019

Верховный суд Испании разрешил правительству страны эксгумировать останки экс-диктатора Франсиско Франко из базилики в Долине павших вблизи Мадрида и перезахоронить их. Подробности - у DW.
The director Franco Zeffirelli presents at his home opera 'La Traviata' that will go on stage to Arena of Verona in Rome, ITALY-13-02-2019 |

Скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли 15.06.2019

Режиссер "Гамлета" с Мелом Гибсоном и "Джейн Эйр" с Шарлоттой Генсбур, лауреат премии BAFTA скончался в Риме на 97-м году жизни.
20.11.2018 Thousands of people visit the Valley of the Fallen on t on November 20, 2018 in San Lorenzo de El Escorial, near Madrid, Spain, the date on which marks 43 years of the death of the dictator Francisco Franco. The influx this year has been greater than in previous ones because the next dictator will no longer be in his grave. (Photo by Alvaro Fuente/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Испанский суд временно отменил решение о перезахоронении Франко 04.06.2019

Верховный cуд Испании отменил решение правительства страны о перезахоронении бывшего диктатора Франсиско Франко, намеченное на 10 июня. Однако вернется к рассмотрению этого же вопроса осенью 2019 года.
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