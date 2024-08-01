Последняя запись Анны Франк - о том, какой она хотела стать

Последняя запись в дневнике убитой еврейской девушки была сделана ровно 80 лет назад. Но его и сегодня читают по всему миру. Ученики немецкой школы тоже доверяют бумаге свои сокровенные мысли.

"Дневник Анны Франк" - записки еврейской девочки из Франкфурта-на-Майне, которая вместе с семьей бежала от нацистов в Амстердам, - сегодня известен во всем мире и переведен более чем на 70 языков. Для нее это был способ изложить свои личные переживания.

Последнюю запись Анна Франк сделала в своем дневнике 1 августа 1944 года - за три дня до ареста: "... Я снова принимаю легкомысленный вид, скрывая все, что у меня на душе, и ищу способ, чтобы стать такой, какой я хотела бы и могла бы быть, если бы (...) не было на свете других людей".

4 августа всю семью Франк и еще несколько человек, которые два года вынуждены были скрываться от нацистов в тайном помещении в Амстердаме, обнаружили и депортировали в лагерь Вестерборк, а позже - в Освенцим. Анна Франк и ее сестра Маргот умерли от сыпного тифа в марте 1945 года в концлагере Берген-Бельзен. Анне тогда было 15 лет.

Анны Франк. С чего все началось?

После облавы гестапо подруга семьи Мип Гиз (Miep Gies) нашла записи, разбросанные на полу убежища семьи. Собрала и спрятала в ящик - в надежде вернуть их однажды Анне. Девочка заполнила своими мыслями, чувствами и переживаниями дневник, две тетради и более 300 листов бумаги. Когда Анна записывала их, она готовилась опубликовать их позже: она мечтала стать писательницей. "Я не хочу прожить жизнь напрасно, как большинство людей. Я хочу жить дальше, даже после своей смерти", - написала Анна Франк в своем дневнике.

"Очень надеюсь, что смогу тебе все доверить так, как не доверяла еще никому, а от тебя жду помощи и поддержки", - написала 12 июня 1942 года, в день своего 13-летия, Анна Франк в только что полученном в подарок дневнике - небольшой книжечке с обложкой в красно-белую клеточку. "Мне кажется, что потом и мне, и вообще всем неинтересно будет читать излияния тринадцатилетней школьницы. Но не в этом дело. Мне просто хочется писать, а главное, хочется высказать все, что у меня на душе", - добавила она через несколько дней. И стала в деталях описывать будни своего маленького мира, в котором вынуждена была жить 25 месяцев.

Вместе с ней мы мечтаем пойти в магазин, чтобы купить все, что захочется: "летние и зимние блузки", "школьные и нарядные туфли", пеструю шерсть для шарфа... И в новом шарфе Анне хотелось бы отправиться на замерзший канал - покататься на коньках под руку с кузеном: "Мы были бы такой красивой парой!" Анна описывает, как шелестит каштан (только его видно из маленького оконца на чердаке), как ссорятся между собой обитатели тесных комнат, свои непростые взаимоотношения с матерью и восхищение отцом.

В этой комнате Анна Франк писала о своих чувствах и мечтах Фото: H.Mund/DW

Записи Анны опубликовал после войны ее отец Отто - единственный уцелевший из всей семьи. "У меня нет сил читать это, - писал он своей матери в августе 1945 года. - А когда прочел, был глубоко потрясен глубиной мыслей Анны. В дневнике моя дочь - совсем другой человек, не та Анна, которую я знал".

Как потом выяснилось, отец убрал из своей публикации обидные высказывания о матери и некоторые интимные пассажи, а также негодование в адрес немцев и голландцев. Расширенное издание дневника, без отцовских правок, вышло в 1991 году, а в 2009-м "Дневник Анны Франк" был признан объектом реестра "Память мира" ЮНЕСКО.

Дневник как убежище и альтернатива соцсетям

Взросление, поиск своего пути, отношения с родителями, влюбленность... Записи в дневнике помогали Анне Франк разобраться в своих мыслях и чувствах - точно так же, как и многим подросткам в 2024 году.

Специалисты считают, что ведение дневника может стать своего рода убежищем. "Мне нравится это делать, потому что я могу записывать свои мысли, то, что у меня на уме и что мне трудно высказать вслух", - рассказал информационному агентству KNA 18-летний Джастин, посещающий профессиональное училище "ChangeWriters Schule" в городе Нойенхаген под Берлином. Это одно из 100 учебных заведений в Германии, где ведение дневника интегрировано в процесс обучения.

Анна Франк мечтала стать писательницей Фото: IFTN/United Archives/picture alliance

У входа в один из классов висит фотография Анны Франк. Преподаватель Ирене Ланге (Irene Lange) рассказала журналистам, что она читала дневник погибшей в концлагере девочки со своими учениками на уроках. Она отметила, что пережитое Анной Франк, безусловно, ни с чем не сравнимо, но что она была таким же подростком, как современные дети, и что "многие записи схожи в своем горе и переживаниях - например, когда описываются проблемы в семье".

Анне пришлось скрываться и выстраивать свою жизнь в соответствии с обстоятельствами. И многие ученики Ирене Ланге тоже по себе знают, каково это, находиться в исключительной жизненной ситуации, когда условия, в которых ты родился, трудны и их сложно изменить. Некоторые дети из е класса не смогли освоить обычную школьную программу в других учебных заведениях, другие страдают психическими заболеваниями.

В классе стоят две коробки с личными дневниками: в одной лежат те, которые учителю можно читать, в другой - которые нельзя. "Завтра у меня день рождения. Я рад, но в то же время боюсь того, что меня ждет", "Я не знаю, что я чувствую. Я запутался в своих мыслях", - делятся своими переживаниями подростки. Как-то одна девушка рассказала в своих записях о насилии в семье - и преподавателю удалось это прекратить. Педагог уверена, что ведение дневника полезно для молодых людей, помогает "снять напряжение, когда они чувствуют, что их неправильно понимают", а также структурировать свои мысли, понять и принять происходящее.

По данным исследования, проведенного Фондом "Вопросы будущего", в 2020 году восемь процентов немцев вели дневник регулярно, делая записи как минимум раз в неделю. Среди людей моложе 30 лет этот показатель вдвое выше - 16 процентов. Три процента заполняли дневник ежедневно. Для молодого поколения это "часто сознательно выбранный контраст с самопрезентацией в социальных сетях".