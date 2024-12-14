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Штайнмайер - первый президент Германии, посетивший Лесото

Екатерина Венкина
14 декабря 2024 г.

Визит президента ФРГ завершил четырехдневное турне Штайнмайера по трем странам Африки.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Лесото
Франк-Вальтер Штайнмайер в ЛесотоФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) стал первым президентом Германии, посетившим Лесото в Южной Африке. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщило агентство dpa. 

Король Лесото Летсие III принял политика в своем дворце. Визит завершил четырехдневное турне главы государства по трем странам Африки, начавшееся в Нигерии. Штайнмайер получил приглашение во время визита монарха Лесото в Берлин в прошлом году.

"Для меня большая честь - быть первым федеральным президентом, посетившим вашу замечательную страну", - написал Штайнмайер в королевской книге для гостей.

Германия участвует в проектах по водным ресурсам в стране, а также в профессиональном обучении молодежи. Визит состоялся после переговоров в ЮАР с президентом Сирилом Рамапосой 13 декабря.

Штайнмайеру пришлось сменить самолет 

Для полета Штайнмайер сменил самолет, так как взлетно-посадочная полоса аэропорта в Масеру оказалась слишком мала для правительственного самолета Airbus A350. В результате президенту ФРГ и его делегации пришлось сесть на зафрахтованный Boeing 737 в Йоханнесбурге, чтобы совершить часовой перелет в Масеру.

Королевство Лесото обрело независимость от Великобритании в 1966 году. Страна страдает от политической нестабильности. Уровень безработицы составляет более 30%, среди молодежи он еще выше.

По словам наблюдателей, в органах юстиции и госструктурах развиты коррупция и злоупотребления властью, реформы систематически подрываются политическими элитами. 

Экономика Лесото в основном зависит от сельского хозяйства и экспорта текстиля, алмазов и воды, напоминает dpa.

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