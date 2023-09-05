Тюрьмы ФРГ не готовы к приему трансгендерных заключенных

Пенитенциарная система Германии - не самая плохая в мире. Однако на некоторые вопросы ответов пока нет и у нее. Например, куда отправлять для отбывания наказаний нарушивших закон трансгендерных людей?

По оценкам Немецкого общества транс-идентичности и интерсексуальности (DGTI), в Германии насчитывается до полумиллиона трансгендерных людей. Совсем недавно, 23 августа, правительством ФРГ был одобрен проект нового закона о самоопределении личности: впредь для изменения данных о поле или имени будет достаточно просто заполнить анкету в ЗАГСе. Новые правила будут распространяться на транссексуалов, интерсексуалов и небинарных людей, которые не идентифицируют себя с полом, зарегистрированным при рождении. Закон должны еще одобрить бундестаг и бундесрат.

Пенелопа Франк - немецкая экоактивистка Фото: Jonas Gehring/IMAGO

Однако у Пенелопы Франк (Penelope Frank) нет времени на то, чтобы ждать, пока закон вступит в силу. Экоактивистка движения "Последнее поколение" и транс-женщина уже сейчас ожидает процесса и возможного приговора по своему делу. В 2022 году она приклеила себя к взлетно-посадочной полосе в Берлине. Если Пенелопу признают виновной в том, что ее действия заблокировали работу столичного аэропорта, она может оказаться в заключении. А поскольку по документам она все еще мужчина, ей грозит мужская тюрьма.

Готовы ли пенитенциарные учреждения Германии к приему трансгендерных людей?

"Очевидно, никто не думал до сих пор в этой связи о работе сотрудников органов безопасности, - говорит Рене Мюллер (René Müller), председатель профсоюза работников системы исполнения наказаний ФРГ. - Конечно, мы должны наблюдать за ними, чтобы защитить. Однако в настоящее время у нас нет людей, чтобы делать это постоянно. Министерство юстиции, по нашим ощущениям, бросило нас один на один с этой проблемой".

Рене Мюллер, профсоюз работников системы исполнения наказаний ФРГ Фото: privat

По словам Мюллера, в данный момент в 200 немецких исправительных учреждениях содержится около 60 тыс. заключенных, и тюрьмы уже сейчас страдают от нехватки персонала. В настоящее время не хватает где-то 2000 сотрудников. Нехватка персонала - это отсутствие возможности заботиться о каждом плюс-минус индивидуально, невозможность детально изучить личное дело каждого заключенного и вмешаться в ситуацию в тот момент, когда это потребуется.

Исправительные учреждения в Германии находятся в ведении федеральных земель. "Это невозможно - отдать все полномочия федеральным землям или даже оставить с проблемой один на один исправительные учреждения. Им придется самим обосновывать свои решения, а в том случае, если там что-то произойдет, им придется взять всю ответственность на себя. Но так это не работает", - критикует систему Рене Мюллер.

В настоящее время федеральные земли не едины в том, какие меры нужно принимать для того, чтобы обеспечить трансгендерным людям условия для безопасного отбывания наказания. Одни уже организовали отдельные места для трансгендерных заключенных, другие разработали методические рекомендации, третьи провели дополнительное обучение персонала. Вопрос размещения приходится решать индивидуально. Это не так-то просто, поскольку в исправительных учреждениях действует строгое гендерное разделение - мужчины и женщины не должны отбывать наказание вместе.

Рене Мюллер выступает за индивидуальное размещение и отдельные места для содержания под стражей трансгендерных людей: "Каждая федеральная земля должна учитывать, что трансгендерных людей нужно индивидуально размещать как на стадии предварительного заключения, так и во время отбывания наказания. И задача министерств - обеспечить во всех учреждениях необходимые условия, включая количество персонала, логистику и финансирование. Это то, чего мы требуем от политиков".

Как защитить заключенных от издевательств и насилия?

Адвокат Томас Галли (Thomas Galli) готов подписаться под каждым словом Рене Мюллера. Он знает немецкие тюрьмы как свои пять пальцев. Юрист в свое время руководил двумя пенитенциарными учреждениями, а с 2016 года работает адвокатом в Аугсбурге, поскольку уверен, что таким образом сможет быстрее добиться изменений в системе. Не случайно именно он представлял интересы транс-женщины Аннемари Хаус (Annemarie House), отсидевшей почти два года за мошенничество.

Адвокат Томас Галли Фото: Andreas Burkhardt

"К счастью, получилось быстро ее освободить. Но было очевидно, что тюрьмы совершенно не подготовлены к содержанию транс-людей, - говорит Галли. - Их держат месяцами в тюремных больницах или изолируют каким-то иным способом, потому что нет понимания, куда их девать и что с ними делать". За время отбывания наказания Аннемари Хаус успела посидеть и в мужской тюрьме, и в женской, рассказывает адвокат. Процесс получения экспертного заключения относительно того, где было бы уместным ей отбывать наказание, затянулcя на несколько месяцев. Случай Аннемари Хаус ярко иллюстрирует тот факт, что тюрьмы совершенно не готовы к размещению трансгендерных людей.

"В большинстве тюрем очень широко представлены откровенный мачизм и преклонение перед мужской силой, и до толерантности весьма далеко. Там много молодых мужчин, в том числе - проблемных случаев со склонностями к насилию. Опасения, что над трансгендерными людьми там будут издеваться, возможно, сексуально до них домогаться или на них нападать, вполне оправданы", - отмечает адвокат Томас Галли.

По его словам, уже сейчас в тюрьмах есть помещения для заключенных с особыми потребностями - например, гериатрические отделения для содержания под стражей пожилых заключенных. В любом случае трансгендерные люди должны иметь право голоса, когда решается вопрос, в какую именно тюрьму их отправят. Адвокат Томас Галли требует, чтобы в законах всех федеральных земель были предусмотрены специальные положения. "Нужно развивать профильные обучающие программы для персонала. И необходимо создавать отделения для людей, которым не подходят ни мужские, ни женские тюрьмы", - уверен юрист со стажем.

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