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Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер - один из наиболее влиятельных и известных немецких политиков. Президент Федеративной Республики Германия.

Франк-Вальтер Штайнмайер, немецкий политик, социал-демократ, с 1999 по 2005 год возглавлял ведомство федерального канцлера при Герхарде Шрёдере, после чего вошел в состав правительства при Ангеле Меркель. Штайнмайер занимал пост министра иностранных дел с 2005 по 2009 год, а затем с 2013 по 2017 год. С марта 2017 года он вступил в должность президента ФРГ, приостановив членство в Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue bei einer Veranstaltung zur Erinnerung an die Ermordung von Matthias Erzberger vor 100 Jahren zur Situation in Afghanistan.

Президент ФРГ подчеркнул многозначность 9 ноября в истории Германии 09.11.2021

В этот день в истории Германии произошли сразу три важных события - и позитивные, и негативное, сказал президент ФРГ. Немецкие евреи считают, что 9 ноября Германия должна поминать жертв Холокоста.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (4.v.r.), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU, 6.v.r.) und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) legen aus Anlass der Beendigung und Würdigung des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan Kränze in der Cella, dem Ehrenmal der Bundeswehr, in Gedenken an die 59 Gefallenen nieder. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент ФРГ признал невыполненными некоторые цели в Афганистане 13.10.2021

По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, достигнув своей военной цели, миссия бундесвера в Афганистане не справилась с более широкой задачей - создать в стране стабильные государственные структуры.
Aktuell, 10.10.2021, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bundespraeisdent Frank-Walter Steinmeier besucht das Ahrtal und verschafft sich einen Ueberblick. HIer bei der Besichtigung der Ahrtorbruecke in Ahrweiler

Президент ФРГ посетил пострадавшие от наводнения районы 10.10.2021

Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в долину реки Ар с целью узнать, как проходят работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, и побеседовать с людьми, пережившими экологическую катастрофу.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht den Deutschen Umweltpreis an die Frankfurter Wissenschaftlerin Katrin Böhning-Gaese (vorn l) und den Greifswalder Forscher Hans Joosten (vorn r). Im Hintergrund stehen Svenja Schulze (l-r, SPD), Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, DBU-Generalsekretär Alexander Bonde, DBU-Kuratoriumsvoritzende Rita Schwarzleühr-Sutter und Priska Hinz (Bündnis 90/Die Grünen), Umweltministerin des Landes Hessen. Der Preis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gehört zu den höchstdotierten Umweltauszeichnungen Europas. +++ dpa-Bildfunk +++

Немецкую экопремию вручили за исследования экосистем и болот 10.10.2021

Крупнейшей экологической премии в Европе удостоены глава Центра исследований биоразнообразия и климата Катрин Бёнинг-Гезе и профессор университета Грайфсвальда Ханс Йостен.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Rede während der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Massenmorde von Babyn Jar. Bis zur Befreiung der ukrainischen Hauptstadt durch die Rote Armee im November 1943 wurden in Babyn Jar (Altweiberschlucht) rund 100 000 Menschen ermordet. Die Schlucht gilt als das größte Massengrab in Europa.

Президент ФРГ в Бабьем Яре: "В глубокой скорби кланяюсь мертвым" 06.10.2021

Почтить память жертв трагедии в Бабьем Яре в этом году в Киев приехали президенты Германии, Израиля и Албании. Репортаж DW.
Portraits of killed Jews near Menorah monument in Memory of Jews Victims at the Babyn Yar National Historical Memorial. On October 5, 2020 in Kyiv, Ukraine. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto)

Президенты ФРГ и Украины почтили память евреев, убитых в Бабьем Яре 06.10.2021

80 лет тому назад нацисты расстреляли более 33 тысяч евреев в Бабьем Яре. Франк-Вальтер Штайнмайер удручен тем, что антисемитизм в Германии так и не искоренен.
Kiew, 5.10.2021*** Dirigent Thomas Sanderling bei den Proben mit den Musikern des DSO

Бабий Яр: музыка Дмитрия Шостаковича и арт-объект Марины Абрамович 06.10.2021

Сегодня в Киеве Немецкий симфонический оркестр исполнит Шостаковича. И будет открыта скульптурная композиция Марины Абрамович.
Oktober 2021 via Zakhar Butyrskyi Di, 05.10.2021 13:10

80-летие трагедии в Бабьем Яру: место массовых убийств становится местом памяти 06.10.2021

К 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру в Киеве пройдут памятные мероприятия с участием президентов ФРГ, Израиля и Албании. Какие новые мемориальные объекты появятся на месте трагедии?
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Neuer Botschafter von Ukraine in Deutschland Andriy Melnik (Melnyk), Porträt (C) Ukr. Botschaft Berlin

Посол Украины в ФРГ критикует немецкую культуру памяти 05.10.2021

По мнению посла, участие президента ФРГ в мероприятиях памяти жертв Второй мировой войны в Бабьем Яре и Корюковке является "первым шагом на долгом пути примирения Украины и Германии".
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird von Maia Sandu, Präsidentin der Republik Moldau, an ihrem Amtssitz mit militärischen Ehren begrüßt. Bundespräsident Steinmeier ist zu einem zweitägigen Besuch in der Republik Moldau.

Визит Штайнмайера в Кишинев: о чем Санду просила президента ФРГ 29.09.2021

В Молдове находится с официальным визитом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Как его встречают в Кишиневе и о чем он говорил со своей молдавской коллегой Майей Санду?
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 26: German President Frank-Walter Steinmeier casts his vote for the general election, at a polling station on September 26, 2021 in Berlin, Germany. About 60 million people are eligible to vote in the German elections for a new federal parliament, the 20th Bundestag. (Photo by Focke Strangmann - Pool/Getty Images)

Президент ФРГ и другие политики проголосовали на выборах в бундестаг 26.09.2021

Президент Штайнмайер и его супруга отдали свои голоса на участке в Берлине. На бюллетене Армина Лашета было видно, что он проголосовал за ХДС, вокруг чего уже развернулась дискуссия.
President of Germany Frank-Walter Steinmeier addresses the 76th Session of the U.N. General Assembly at United Nations headquarters in New York, on Friday, Sept. 24, 2021. (John Angelillo /Pool Photo via AP)

Штайнмайер: Союзники смогут положиться на ФРГ и после выборов 24.09.2021

После выборов Германия останется страной, которая "осознает свои международные обязательства и будет их выполнять", заверил президент ФРГ.
17/09/2021 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) verleiht im Schloss Bellevue das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Brigadegeneral Jens Arlt, Kommandeur der militärischen Evakuierungsoperation aus Afghanistan. Der Bundespräsident will damit stellvertretend alle an der Evakuierung beteiligten Soldatinnen und Soldaten würdigen.

Командующему контингентом ФРГ в Афганистане вручен орден "За заслуги перед ФРГ" 17.09.2021

Президент Германии Штайнмайер отметил заслуги немецких военнослужащих, участвовавших в эвакуации людей из Афганистана. Командующему контингентом бундесвера в Афганистане вручена одна из высших наград ФРГ.
28.8.2021, Aachen****Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)verfolgt im Dom einen ökumenischen Gottesdienst für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands. Im Hintergrund (M) steht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

В Ахенском соборе почтили память жертв наводнения 28.08.2021

На экуменическом богослужении, прошедшем в Ахенском соборе в память о жертвах июльского наводнения, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал решительно бороться с изменением климата.
Niedersachsen, Hannover, Am Flughafen Hannover Langenhagen ist heute die erste Bundeswehr-Maschine vom Typ Airbus A310 der Luftwaffe mit geflüchteten Menschen aus Afghanistan eingetroffen. Unter den rund 160 Passagieren waren 30 bis 40 Kinder und Jugendliche. Flüchtlinge, *** Lower Saxony, Hanover, The first German Air Force Airbus A310 aircraft carrying refugees from Afghanistan arrived at Hanover Langenhagen Airport today Among the 160 or so passengers were 30 to 40 children and young refugees,

Президент ФРГ призвал Европу к солидарности по беженцам из Афганистана 25.08.2021

Мы должны дать убежище тем, кто имеет на него право по установленным нами самими законам, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер. Тем временем из столицы Афганистана эвакуировано уже 76 тысяч человек.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue bei einer Veranstaltung zur Erinnerung an die Ermordung von Matthias Erzberger vor 100 Jahren zur Situation in Afghanistan.

Штайнмайер: На Германии лежит часть ответственности за ситуацию в Афганистане 17.08.2021

Картины отчаяния, запечатленные в кабульском аэропорту, постыдны для политического Запада, указал глава германского государства, выступая в Берлине.
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