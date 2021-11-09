Франк-Вальтер Штайнмайер - один из наиболее влиятельных и известных немецких политиков. Президент Федеративной Республики Германия.

Франк-Вальтер Штайнмайер, немецкий политик, социал-демократ, с 1999 по 2005 год возглавлял ведомство федерального канцлера при Герхарде Шрёдере, после чего вошел в состав правительства при Ангеле Меркель. Штайнмайер занимал пост министра иностранных дел с 2005 по 2009 год, а затем с 2013 по 2017 год. С марта 2017 года он вступил в должность президента ФРГ, приостановив членство в Социал-демократической партии Германии (СДПГ).