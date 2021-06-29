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Финляндия

Испытания вакцины на детях: в Финляндии для тестов выбрали препарат BioNTech-Pfizer (29.06.2021) 29.06.2021

Многие ученые уверены, что массовая вакцинация имеет решающее значение для достижения коллективного иммунитета. Финляндия - одна из немногих стран Евросоюза, в которых к испытанию вакцины привлекли детей до 12 лет.
SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 16: Aleksei Miranchuk of Russia celebrates after scoring their side's first goal during the UEFA Euro 2020 Championship Group B match between Finland and Russia at Saint Petersburg Stadium on June 16, 2021 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Kirill Kudryavtsev - Pool/Getty Images)

Россия одержала первую за 9 лет победу в финальных турнирах ЧЕ по футболу 16.06.2021

Сборная России выиграла у финнов со счетом 1:0. Итальянские футболисты первыми вошли в одну восьмую финала Евро-2020.
BALTIC SEA (June 9, 2014) Ships from various nations in the Baltic Region and the U.S. 6th Fleet command ship USS Mount Whitney (LCC 20) begin the underway phase of Baltic Operations (BALTOPS) 2014. The annual multinational exercise is in its 42nd year and is conducted to enhance maritime capabilities and interoperability and to support regional stability. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Luis R. Chavez Jr./Released) 140609-N-EZ054-172

На Балтике начались крупные учения НАТО Baltops 06.06.2021

В маневрах Baltops, проходящих в 50-й раз, участвуют 16 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия. Учения будут продолжаться до 18 июня.
13.02.2020, Italien, Antholz: Biathlon: Weltmeisterschaft, Mixed Staffel 2 x 6 km + 2 x 6 km. Denise Herrmann aus Deutschland auf der Strecke. Foto: Hendrik Schmidt/dpa | Verwendung weltweit

Беларусь лишили права принять этап Кубка мира по биатлону 16.05.2021

Международный союз биатлонистов перенес восьмой этап Кубка мира в 2022 году из Беларуси в Финляндию.
10.03.2011 epa02625257 U.S. Vice President Joe Biden (L) speaks with Russian Prime Minister Vladimir Putin (R) during their meeting in Moscow, Russia 10 March 2011. Joe Biden is on a three-day visit in Russia. EPA/MAXIM SHIPENKOV ++

Финляндия может стать площадкой для встречи Путина и Байдена 16.04.2021

Как сообщили в канцелярии президента Ниинисте, готовность Финляндии принять участие в организации встречи президентов РФ и США была донесена до Вашингтона и до Москвы.

ARCHIV - 10.03.2011, Russland, Moskau: Der damalige US-Vizepräsident Joe Biden (l) gibt dem russischen Präsident Wladimir Putin die Hand. (zu dpa: «Kreml: Putin und Biden einig über Abrüstungsvertrag») Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Финляндия предложила площадку для встречи Путина и Байдена 14.04.2021

Как пишет газета Iltalehti, Финляндия предложила США и РФ провести встречу президентов этих стран на своей территории. С аналогичным предложением выступили Австрия и Исландия.
STAVROPOL TERRITORY, RUSSIA - MAY 30, 2016: A mink in a cage in Lesnye Klyuchi fur farm in the village of Pelagiada. Ruslan Shamukov/TASS

В Финляндии создают вакцину против коронавируса для животных 12.01.2021

Группа ученых Хельсинкского университета совместно с Объединением пушного звероводства Финляндии разрабатывают вакцину от коронавируса для животных. Аналогичный российский препарат должен быть готов уже в конце января.

Финский метод борьбы с COVID-19: в чем секрет успеха? (25.11.2020) 25.11.2020

Бары и рестораны открыты. Ношение маски – рекомендация, но не обязанность. Рост числа зараженных минимальный по Европе. Как финны борются с COVID-19?

Собаки против COVID-19: как они распознают вирус по запаху (27.10.2020) 27.10.2020

За лакомство некоторых собак можно запрограммировать на обнаружение чего угодно. Но могут ли четвероногие помочь людям в выявлении коронавируса? Смотрите, чем закончился эксперимент в Финляндии.
Svalbard from the air: Svalbard, Spitzbergen aus der Luft fotografiert, 2007

"Мегафон" собирается проложить первую в Арктике линию связи 20.07.2020

Компании "Мегафон" и "Росгеология" приступают к разведывательным работам, необходимым для прокладки первого в мире трансарктического подводного опто-волоконного кабеля.
Der Schriftzug des Energieunternehmens Gasprom auf einem Hausdach in St. Petersburg. Die OAO Gazprom ist das weltweit größte Erdgasförderunternehmen und mit 110 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung eines der größten Unternehmen Europas.

"Газпром" перестал быть единственным поставщиком газа в Финляндию 04.01.2020

С 1 января введен в строй двунаправленный газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией, по которому может подаваться газ из латвийских хранилищ.

Северный поток 2 уперся в Данию: Газпром подсчитывает убытки. DW Новости (27.09.2019) 27.09.2019

"Северный поток-2", ставший яблоком раздора между США и Россией, РФ и ЕС, а также внутри самого ЕС, должны были достроить уже к 31 декабря. Германия, Финляндия и Швеция прокладку труб одобрили еще в 2018 году. Но Дания, к территориальным водам которой приближается строительство, ответа пока так и не дала. Так быть или не быть "Северному потоку-2"?
ARCHIV - Der Hafen in Helsinki am Sonntag (01.07.2012) in Helsinki, Finnland. ImHintergrund der Dom. Foto: Bernd Thissen (zu dpa «Die Farben der Städte: Ein Forscher geht auf Reisen» vom 12.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Финляндия ужесточает требования по визам для россиян 01.08.2019

Финские диппредставительства в РФ с 1 сентября 2019 года перестанут делать исключения из общепринятой практики касательно документов, необходимых для получения шенгенской визы.
Vihta, made of birch, is used in traditional Finnish saunas to massage and stimulate circulation. Helsinki, Finnland.

Свадьба по-фински (видео) 05.07.2019

Почему подруги ведут невесту в сауну, а жених и его друзья прячут бутылку водки? Смотрите сами!
People vote at a polling station during the European Parliament elections in Lund, Sweden May 26, 2019. Johan Nilsson/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.

Экзитполы: за кого проголосовали скандинавы на выборах в Европарламент 26.05.2019

Датская народная партия может потерять два из четырех кресел в Европарламенте. В Швеции правые популисты вышли на третье место.

Финляндия: Церковная служба под аккомпанемент хеви-метала (22.04.2019) 22.04.2019

Во многих европейских странах традиционные церковные богослужения получают современное звучание. Например, в Финляндии популярны службы под аккомпанемент хеви-метала.
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