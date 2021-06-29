Северный поток 2 уперся в Данию: Газпром подсчитывает убытки. DW Новости (27.09.2019)

"Северный поток-2", ставший яблоком раздора между США и Россией, РФ и ЕС, а также внутри самого ЕС, должны были достроить уже к 31 декабря. Германия, Финляндия и Швеция прокладку труб одобрили еще в 2018 году. Но Дания, к территориальным водам которой приближается строительство, ответа пока так и не дала. Так быть или не быть "Северному потоку-2"?