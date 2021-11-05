Фальсификация

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"Вы члены участковой комиссии № 177. Прошу запомнить ваши новые имена на эти три дня", - говорится в сообщении, скрин которого неназванный источник передал журналистам. За участие в постановке этим людям обещали гонорар.
Западные политики и обозреватели, а также представители белорусской оппозиции считают, что нельзя было транслировать "интервью" с задержанным белорусскими властями журналистом Романом Протасевичем, потому что признания, которые в нем прозвучали, судя по всему, были получены под большим давлением.