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Фальсификация

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Фальсификация".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Security forces try to disperse demonstrators during ongoing anti-government protests near Tahrir square, Baghdad, Iraq, Monday, July 27, 2020. Iraq's prime minister said Monday he had ordered an investigation into the killing of two anti-government protesters, saying security forces were not authorized to fire a single bullet toward the demonstrators. (AP Photo/Hadi Mizban) |

В столице Ирака в ходе беспорядков пострадали более ста человек 05.11.2021

Силовики в Багдаде стреляли в воздух, пытаясь разогнать проиранских демонстрантов. Их партии проиграли парламентские выборы, но демонстранты считают, что это произошло в результате фальсификаций.
6655135 20.09.2021 Local election commission members count ballots at a polling station after the three-day parliamentary and local elections, in Yekaterinburg, Russia. Voters elect members of the Russian State Duma and heads of nine Russian regions and 39 constituent regions. Pavel Lisitsyn / Sputnik

Половина членов УИК-177 на выборах в Санкт-Петербурге были подставными 25.09.2021

"Вы члены участковой комиссии № 177. Прошу запомнить ваши новые имена на эти три дня", - говорится в сообщении, скрин которого неназванный источник передал журналистам. За участие в постановке этим людям обещали гонорар.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 20, 2021: A man views a screen displaying preliminary voting results at the Information center of the Russian Central Election Commission following the 2021 Russian legislative election. Russia held legislative elections on 17-19 September 2021. Voters went to the polls to elect members of the Russian State Duma, the lower house of the Russian parliament. In 9 constituent regions of Russia, voters went to the polls to elect heads of regional government, and in 3 more constituent regions, regional legislative assemblies voted to elect heads of regional government. 39 constituent regions of Russia held regional parliamentary elections. Vladimir Gerdo/TASS

США и Великобритания дали оценку парламентским выборам в России 21.09.2021

Вашингтон и Лондон подвергли резкой критике проведение выборов в Госдуму РФ и охарактеризовали их как серьезный шаг назад для демократических свобод в стране.
ARCHIV - A man casts his ballot for the election of the Moscow City Duma, at a polling station in Moscow, Russia 14 September 2014. EPA/MAXIM SHIPENKOV (zu dpa Russland wählt - Opposition kämpft gegen Übermacht der Kremlpartei vom 11.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

DOXA: студентам СПбГУ предлагают "немножечко пофальсифицировать выборы" 10.09.2021

Студентам СПбГУ предлагают 15 тысяч рублей за вбросы бюллетеней за "Единую Россию" на выборах в Заксобрание Петербурга, пишет журнал DOXA.
13.09.2020, Russland, Moskau: 6331212 13.09.2020 A woman explores a screen displayed a chart at the information centre of the Russian Central Election Commission, in Moscow, Russia. Russia holds regional elections for governors and assemblies in 41 regions, in addition to four by-elections for national members of parliament. Early voting began on September 11, but September 13 is the main day. Vladimir Astapkovich / Sputnik Foto: Vladimir Astapkovich/Sputnik/dpa |

ЦИК РФ проводит проверку после публикации аудиозаписи о подготовке фальсификаций 03.09.2021

Центризбирком направил в подмосковный Королев сотрудников для проверки информации "Новой газеты" о проведении тренинга по фальсификации выборов.
13.09.2020 A man casts his ballot at a polling station in Novosibirsk on September 13, 2020. - Russians vote in regional polls overshadowed by the poisoning of main opposition leader Alexei Navalny, an economic crisis exacerbated by the coronavirus and major protests in some regions. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

НГ: В Подмосковье прошел тренинг по фальсификации выборов 02.09.2021

В распоряжение "Новой газеты" попала аудиозапись с инструктажа по фальсификации выборов. "Против ваших вбросов не сработает никакое "Умное голосование", - убеждает куратор тренинга.
MOSCOW, RUSSIA - MAY 21, 2021: Presidential adviser Vladimir Medinsky speaks at the New Knowledge forum at the Moscow Digital Business Space (formerly known as Moscow Central House of Entrepreneurs). Sergei Bobylev/TASS

Какой будет история России "под редакцией Мединского" 26.08.2021

В России в продажу поступили учебники истории под редакцией бывшего министра культуры Владимира Мединского. DW ознакомилась с изданием и обсудила его с соавтором и с учителем истории.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 20, 2021: Russian Presidential Aide Vladimir Medinsky attends a roundtable discussion marking 75 years since the start of the Tokyo Trial, at the offices of the Russian Historical Society. Alexander SHcherbak/TASS

Мединский возглавит новую комиссию по борьбе с "фальсификацией истории" 30.07.2021

В задачи комиссии по историческому просвещению входит "предупреждение попыток фальсификации исторических фактов". Ее возглавит Владимир Мединский, которого ранее обвиняли в ненаучности его докторской диссертации.

На Западе возмущены публикацией "интервью" с Протасевичем (04.06.2021) 04.06.2021

Западные политики и обозреватели, а также представители белорусской оппозиции считают, что нельзя было транслировать "интервью" с задержанным белорусскими властями журналистом Романом Протасевичем, потому что признания, которые в нем прозвучали, судя по всему, были получены под большим давлением.
Es geht um ein Treffen von der Chefin der zentralen Wahlkommission Russlands Ella Pamfilowa mit Politikwissenschaftlern, Wahlexperten, u.a. Vertreter der unabhängigen Wahlbeobachtungsgruppe Golos Grigory Melkonyanz etc. Sie wurden heute, am 26.02.2021 von unserem Korrespondenten in Moskau Sergey Satanovskiy geschossen.

Голосования на пеньках не будет: о чем Памфилова говорила с политологами 26.02.2021

На встрече в ЦИК Элла Памфилова рассказала об уроках скандальных выборов в Мосгордуму и отреклась от "голосования на пеньках".
6401556 29.11.2020 Protesters holding historical white-red-white flags of Belarus show V-signs during a rally March of neighbours against the Belarus presidential election results in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik

Во время акций протеста в Беларуси задержаны более 160 человек 31.01.2021

В числе задержанных в Минске оказалась швейцарская тележурналистка Люция Чирки. Она была освобождена после активного вмешательства в ситуация посольства Швейцарии в Беларуси.

Bildnummer: 50805486 Datum: 14.06.2005 Copyright: imago/Seeliger EU-Parlamentspräsident Josep Borrell Fontelles (ESP) anlässlich einer Pressekonferenz in Berlin, Personen; 2005, Berlin, Politiker, Präsident, Präsidenten, Parlamentspräsidenten, europäisch, europäischer, europäische, europäisches, Union, , , Pressetermin, Joseph, Borrel, Borell, Borel, Fonteles, Fahne, Flagge, Europafahne, Europaflagge; , quer, Kbdig, Porträt, Europapolitik, Politik, Deutschland, Aktion, People / Jose, Josef, Europa

ЕС надеется на дипломатию для влияния на власти Беларуси 26.12.2020

Возможности Брюсселя повлиять на власти в Минске ограничены, так как у ЕС и Беларуси нет тесных экономических связей, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Die Statue der Justitia ist am Mittwoch (18.05.2011) im Hamburger Rathaus zu sehen. Justitia ist die römische Göttin der Gerechtigkeit und des Rechtswesens. Foto: Kay Nietfeld dpa/lno

Комментарий: У России есть шанс разобраться с наследием большевиков и Путина 03.12.2020

Механизм переходного правосудия поможет России преодолеть последствия советской и авторитарной диктатур. Главное, чтобы у новых властей была смелость им воспользоваться, пишет Константин Эггерт.
Justitia symbol of justice in front of background with sky and clouds. Concept of justice and law. | Verwendung weltweit

Правосудие в постпутинской России: как судить преступления прошлых режимов 03.12.2020

Институт права и публичной политики опубликовал доклад о том, как в будущем расследовать и судить преступления, совершенные советской и постсоветской властью. Подробности - в материале DW.

Candidate for the post of prime minister Sadyr Japarov speaks at an extraordinary session of the Kyrgyz Parliament at the Ala-Archa state residence in Bishkek on October 10, 2020. (Photo by VYACHESLAV OSELEDKO / AFP) (Photo by VYACHESLAV OSELEDKO/AFP via Getty Images)

Премьер-министр Киргизии перенял обязанности президента страны 15.10.2020

Глава правительства Киргизии Садыр Жапаров на митинге своих сторонников объявил об отставке спикера парламента Каната Исаева. Теперь, согласно конституции, президентская власть переходит к премьеру.
EU-Ratsgebäude in Brüssel. Justus-Lipsius-Gebäude vorne rechts und Europa-Gebäude Mitte. Tagungsort des Europäischen Rates. Gipfeltreffen zum Corona-Wiederaufbaufonds. Aufgenommen am 24.06.2020. Foto: Bernd Riegert, DW, alle Rechte

Участники саммита ЕС не включили Лукашенко в санкционный список 01.10.2020

Санкции ЕС в отношении Беларуси за фальсификацию итогов выборов и подавление протестов коснутся около 40 человек, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Александра Лукашенко нет в списке.
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