Фальсификация

На Западе возмущены публикацией "интервью" с Протасевичем (04.06.2021)

Западные политики и обозреватели, а также представители белорусской оппозиции считают, что нельзя было транслировать "интервью" с задержанным белорусскими властями журналистом Романом Протасевичем, потому что признания, которые в нем прозвучали, судя по всему, были получены под большим давлением.