Акробатика вбросов, или Тайна рекордной явки на выборах в РФ

21.03.2024 21 марта 2024 г.

ЦИК подвел итоги выборов президента РФ и отчитался о рекордной явке. А в соцсетях распространяются видеодоказательства вбросов бюллетеней. Электоральная эквилибристика в России - в карикатуре DW.