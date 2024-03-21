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Акробатика вбросов, или Тайна рекордной явки на выборах в РФ

21 марта 2024 г.

ЦИК подвел итоги выборов президента РФ и отчитался о рекордной явке. А в соцсетях распространяются видеодоказательства вбросов бюллетеней. Электоральная эквилибристика в России - в карикатуре DW.

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Карикатура - женщины ползают вокруг урны для голосования и выглядывают из-за нее, а над ними табличка "УИК"
Фото: DW

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