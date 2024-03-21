Акробатика вбросов, или Тайна рекордной явки на выборах в РФ

ПолитикаРоссияАкробатика вбросов, или Тайна рекордной явки на выборах в РФ21.03.202421 марта 2024 г.ЦИК подвел итоги выборов президента РФ и отчитался о рекордной явке. А в соцсетях распространяются видеодоказательства вбросов бюллетеней. Электоральная эквилибристика в России - в карикатуре DW.https://p.dw.com/p/4dyfwФото: DWРекламаСмотрите также: Фальсификации на выборах: сколько голосов накинули Путину?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video