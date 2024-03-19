"Выборы" в оккупации. Как голосовали и прятались украинцы

"Выборы" в оккупации. Как голосовали и прятались украинцы19 марта 2024 г.
Российские "выборы" президента, в которых при отсутствии каких-либо фактических соперников уже в пятый раз победил Владимир Путин (побив все рекорды с почти 88 процентами), проходили и на оккупированных украинских территориях. Западные страны назвали "выборы" в аннексированных Россией частях Украины незаконными, но в Москве уже успели отчитаться об особенно "высокой явке" в "новых регионах" (именно так в РФ называют оккупированные части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины).
В то же время источники DW в Бердянске и Энергодаре Запорожской области и в Луганской области говорят о том, что немало украинцев, остающихся жить на аннексированных территориях, делали все, чтобы проигнорировать "выборы". Все приведенные далее имена собеседников изменены из соображений безопасности.
Сбор подписей в сопровождении военных
В отличие от регионов России, где голосование проходило с 15 по 17 марта, на оккупированных территориях Украины процесс активизировался еще в начале недели. В Запорожской и Луганской областях с 11 марта школьников перевели на дистанционное обучение, школы закрыли для работы так называемых избирательных комиссий, а представители оккупационных властей в сопровождении вооруженных военных начали обход домов для сбора подписей, рассказывают собеседники DW.
Такой подход к голосованию в Энергодаре и близлежащих селах обосновали мерами безопасности - "чтобы не создавать очереди", говорит в разговоре с DW общественная активистка и сотрудница Запорожской АЭС Александра, которая уехала из города летом 2023 года, но поддерживает постоянную связь с теми, кто остался в оккупации. По словам женщины, после опыта так называемого "референдума о присоединении" региона к РФ осенью 2022 года местные ожидали такого же давления и во время "выборов" президента. Но на этот раз все прошло "более спокойно".
"Мои знакомые, которые живут в многоквартирных домах, им (представителям оккупационных властей. - Ред.) не открывали, а те не настаивали, как раньше (во время "референдума". - Ред.), а просто шли себе дальше", - рассказывает Александра. По ее информации, многие местные в эти дни закрылись дома и даже отключили телефоны, чтобы избежать участия в "выборах". В то же время картинку поддержки создавали "фанаты" России, которые "стремятся засвидетельствовать свое желание угодить президенту и действующим "властям", говорит женщина.
Камеры и автоматы во время голосования на дому
В условиях "выборов" на дому принцип тайны голосования не соблюдался: нередко тех, кто открывал дверь членам комиссии, снимали на камеру. Это подтверждают и распространенные в соцсетях видео. Испортить бюллетень в присутствии людей с автоматами в таких случаях было невозможно, говорит собеседница DW.
Возможность проголосовать и дома, и на участке позволила пророссийски настроенным жителям отдать свой голос дважды: по словам Александры, ее знакомые рассказывали ей, что какого-либо учета "избирателей" не велось. К тому же, по ее информации, по крайней мере некоторые бюллетени на оккупированных территориях отличались от российских отсутствием голограммы и печати и выглядели как "распечатанные на принтере".
Люди прячутся - соседи сдают
"Многие мои знакомые просто уехали на этот период из города, потому что есть такие соседи, которые открывают двери и отчитываются, кто прячется дома. Некоторые просто позакрывались. Даже телефоны отключили. Все напуганы", - признается в разговоре с DW Кристина. Уроженка Бердянска - еще одного оккупированного города в Запорожской области - Кристина работала в публичном секторе и уехала из захваченного войсками РФ родного города осенью 2022 года, но по-прежнему поддерживает связь с теми, кто там остается.
Массово обходить дома для голосования в Бердянске начали 15 марта, до того подписи собирали преимущественно в близлежащих селах, говорит Кристина. "Рассказывают, что по всему городу ходили группами из двух гражданских и двух вооруженных автоматами военных - собирать подписи по спискам. Правда, устаревшим - в них были и имена тех, кто много лет назад продал квартиру и переехал. Люди говорят, что вели себя (представители "избирательных комиссий". - Ред.) вежливо - буквально уговаривали открыть двери, без принуждения, как во время "референдума". В квартиры не заходили", - отмечает собеседница DW. О случаях отказа от голосования или порчи бюллетеней ей не известно, хотя она убеждена, что это было невозможно "под дулами автоматов" - так же, как и сохранить тайну голосования.
С просьбами проголосовать "за лучшее будущее", по информации Кристины, подходили также к людям на улицах. "О таком, чтобы хватали, я не слышала, но говорят, что отмахнуться было трудно: шли по пятам. На улице голосовали только те, кто был в списках. В противном случае просили взять на участке открепительный талон, чтобы проголосовать на месте. О наличии паспорта РФ даже не спрашивали", - отмечает женщина.
Накануне "выборов" активизировались работы по ремонту дорог и крыш домов. Об откровенных случаях подкупа Кристине неизвестно. Хотя, как рассказывают ее источники, на собрании председателей ОСМД объявляли, что тот дом, где проголосует больше жителей, в первую очередь будет модернизирован. "До того в Бердянск завезли новые автобусы и установили в домах новые лифты, обещания они выполняют. Те главы ОСМД, которые пошли на сотрудничество, из-за этого давят на жильцов. Но есть и такие, кто на эти собрания ходит вынужденно, чтобы дом не отдали в подчинение кому-то другому, и до сих пор избегает подачи реквизитов на внесение в реестры РФ", - отмечает женщина.
По ее словам, в начале марта в Бердянске была убита местная коллаборантка, причастная к организации "выборов", а в некоторых районах города, в частности, на бульваре Гайдара, появлялись листовки с угрозами другим коллаборантам.
Луганщина: говорить о "выборах" не принято, потому что страшно
Жительница одного из населенных пунктов Старобельского района Луганщины Анна в разговоре с DW также отмечает, что "выборы" прошли более спокойно, чем она ожидала. Хотя избирательных участков в школах не было, детей с 11 марта все же перевели на дистанционное обучение, "опасаясь провокаций". По словам женщины, не давили, требуя обязательно проголосовать, даже на работников одного из присвоенных РФ украинских госпредприятий.
"Как таковой заметной агитации не было. Висели рекламные постеры не только Путина. А в день тишины обязали это все снять", - отмечает уроженка Луганщины. Ажиотажа на избирательных участках она не заметила, а в дни "выборов" людей на улицах стало меньше. По ее наблюдениям, с урнами для голосования ходили преимущественно по домам маломобильных людей, пришли, в частности, к ее соседу. "Он рассказал, что даже фамилию или документы не спросили, подпись поставил - и все. Он был без очков, так что не понял даже, за кого (проголосовал. - Ред.)", - говорит Анна.
Сама женщина, по ее словам, не голосовала - как и большинство ее знакомых. Но накануне и во время "выборов" люди открыто не обсуждают, собираются ли голосовать и за кого именно. "На такие темы вообще не принято говорить, разве что намеками, потому что страшно, что сдадут", - признается Анна.
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