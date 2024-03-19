"Выборы" в оккупации. Как голосовали и прятались украинцы

Российские "выборы" президента, в которых при отсутствии каких-либо фактических соперников уже в пятый раз победил Владимир Путин (побив все рекорды с почти 88 процентами), проходили и на оккупированных украинских территориях. Западные страны назвали "выборы" в аннексированных Россией частях Украины незаконными, но в Москве уже успели отчитаться об особенно "высокой явке" в "новых регионах" (именно так в РФ называют оккупированные части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины).

В то же время источники DW в Бердянске и Энергодаре Запорожской области и в Луганской области говорят о том, что немало украинцев, остающихся жить на аннексированных территориях, делали все, чтобы проигнорировать "выборы". Все приведенные далее имена собеседников изменены из соображений безопасности.

Сбор подписей в сопровождении военных

В отличие от регионов России, где голосование проходило с 15 по 17 марта, на оккупированных территориях Украины процесс активизировался еще в начале недели. В Запорожской и Луганской областях с 11 марта школьников перевели на дистанционное обучение, школы закрыли для работы так называемых избирательных комиссий, а представители оккупационных властей в сопровождении вооруженных военных начали обход домов для сбора подписей, рассказывают собеседники DW.

Запорожская АЭС в Энергодаре - с 2022 года в российской оккупации Фото: Alexei Konovalov/TASS/dpa/picture alliance

Такой подход к голосованию в Энергодаре и близлежащих селах обосновали мерами безопасности - "чтобы не создавать очереди", говорит в разговоре с DW общественная активистка и сотрудница Запорожской АЭС Александра, которая уехала из города летом 2023 года, но поддерживает постоянную связь с теми, кто остался в оккупации. По словам женщины, после опыта так называемого "референдума о присоединении" региона к РФ осенью 2022 года местные ожидали такого же давления и во время "выборов" президента. Но на этот раз все прошло "более спокойно".

"Мои знакомые, которые живут в многоквартирных домах, им (представителям оккупационных властей. - Ред.) не открывали, а те не настаивали, как раньше (во время "референдума". - Ред.), а просто шли себе дальше", - рассказывает Александра. По ее информации, многие местные в эти дни закрылись дома и даже отключили телефоны, чтобы избежать участия в "выборах". В то же время картинку поддержки создавали "фанаты" России, которые "стремятся засвидетельствовать свое желание угодить президенту и действующим "властям", говорит женщина.

Камеры и автоматы во время голосования на дому

В условиях "выборов" на дому принцип тайны голосования не соблюдался: нередко тех, кто открывал дверь членам комиссии, снимали на камеру. Это подтверждают и распространенные в соцсетях видео. Испортить бюллетень в присутствии людей с автоматами в таких случаях было невозможно, говорит собеседница DW.

Возможность проголосовать и дома, и на участке позволила пророссийски настроенным жителям отдать свой голос дважды: по словам Александры, ее знакомые рассказывали ей, что какого-либо учета "избирателей" не велось. К тому же, по ее информации, по крайней мере некоторые бюллетени на оккупированных территориях отличались от российских отсутствием голограммы и печати и выглядели как "распечатанные на принтере".

Люди прячутся - соседи сдают

"Многие мои знакомые просто уехали на этот период из города, потому что есть такие соседи, которые открывают двери и отчитываются, кто прячется дома. Некоторые просто позакрывались. Даже телефоны отключили. Все напуганы", - признается в разговоре с DW Кристина. Уроженка Бердянска - еще одного оккупированного города в Запорожской области - Кристина работала в публичном секторе и уехала из захваченного войсками РФ родного города осенью 2022 года, но по-прежнему поддерживает связь с теми, кто там остается.

Российскую государственную пропаганду в Бердянске можно было увидеть везде и до "выборов". Фото из архива Фото: Alexei Konovalov/TASS/dpa/picture alliance

Массово обходить дома для голосования в Бердянске начали 15 марта, до того подписи собирали преимущественно в близлежащих селах, говорит Кристина. "Рассказывают, что по всему городу ходили группами из двух гражданских и двух вооруженных автоматами военных - собирать подписи по спискам. Правда, устаревшим - в них были и имена тех, кто много лет назад продал квартиру и переехал. Люди говорят, что вели себя (представители "избирательных комиссий". - Ред.) вежливо - буквально уговаривали открыть двери, без принуждения, как во время "референдума". В квартиры не заходили", - отмечает собеседница DW. О случаях отказа от голосования или порчи бюллетеней ей не известно, хотя она убеждена, что это было невозможно "под дулами автоматов" - так же, как и сохранить тайну голосования.

С просьбами проголосовать "за лучшее будущее", по информации Кристины, подходили также к людям на улицах. "О таком, чтобы хватали, я не слышала, но говорят, что отмахнуться было трудно: шли по пятам. На улице голосовали только те, кто был в списках. В противном случае просили взять на участке открепительный талон, чтобы проголосовать на месте. О наличии паспорта РФ даже не спрашивали", - отмечает женщина.

Накануне "выборов" активизировались работы по ремонту дорог и крыш домов. Об откровенных случаях подкупа Кристине неизвестно. Хотя, как рассказывают ее источники, на собрании председателей ОСМД объявляли, что тот дом, где проголосует больше жителей, в первую очередь будет модернизирован. "До того в Бердянск завезли новые автобусы и установили в домах новые лифты, обещания они выполняют. Те главы ОСМД, которые пошли на сотрудничество, из-за этого давят на жильцов. Но есть и такие, кто на эти собрания ходит вынужденно, чтобы дом не отдали в подчинение кому-то другому, и до сих пор избегает подачи реквизитов на внесение в реестры РФ", - отмечает женщина.

По ее словам, в начале марта в Бердянске была убита местная коллаборантка, причастная к организации "выборов", а в некоторых районах города, в частности, на бульваре Гайдара, появлялись листовки с угрозами другим коллаборантам.

Луганщина: говорить о "выборах" не принято, потому что страшно

Жительница одного из населенных пунктов Старобельского района Луганщины Анна в разговоре с DW также отмечает, что "выборы" прошли более спокойно, чем она ожидала. Хотя избирательных участков в школах не было, детей с 11 марта все же перевели на дистанционное обучение, "опасаясь провокаций". По словам женщины, не давили, требуя обязательно проголосовать, даже на работников одного из присвоенных РФ украинских госпредприятий.

Билборд в оккупированном Луганске Фото: AP/picture alliance

"Как таковой заметной агитации не было. Висели рекламные постеры не только Путина. А в день тишины обязали это все снять", - отмечает уроженка Луганщины. Ажиотажа на избирательных участках она не заметила, а в дни "выборов" людей на улицах стало меньше. По ее наблюдениям, с урнами для голосования ходили преимущественно по домам маломобильных людей, пришли, в частности, к ее соседу. "Он рассказал, что даже фамилию или документы не спросили, подпись поставил - и все. Он был без очков, так что не понял даже, за кого (проголосовал. - Ред.)", - говорит Анна.

Сама женщина, по ее словам, не голосовала - как и большинство ее знакомых. Но накануне и во время "выборов" люди открыто не обсуждают, собираются ли голосовать и за кого именно. "На такие темы вообще не принято говорить, разве что намеками, потому что страшно, что сдадут", - признается Анна.

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