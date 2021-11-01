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Университеты Германии

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Университеты Германии".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 07.06.21 *** Stilisierte Corona-Viren hängen in einem Schaufenster, während im Hintergrund Stühle und Tische vor einem Restaurant stehen. (zu dpa Handel und Gastronomie: Auf dem Weg zurück in die Normalität?) +++ dpa-Bildfunk +++

Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 5 млн человек 01.11.2021

Пандемия ковида унесла жизни 5 001 764 человек, выяснил Университет Джонса Хопкинса. Общее число заражений SARS-CoV-2 подошло к 247 млн. Генсек ООН Гутерриш напомнил о необходимости вакцинации.
07.08.2019, Berlin: Schüler beim Mittagessen in der Mensa in der Grundschule an der Wuhlheide. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Зачем немецким университетам становиться более экологичными 14.10.2021

Отказаться от мяса из университетских столовых, ездить в командировки на поездах и перестраивать здания в кампусе. Вузы Германии пытаются стать экологичнее, но какой ценой?
Mit Handschellen gefesselte Hände, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд отправил "пермского стрелка" в СИЗО на 2 месяца 14.10.2021

Дзержинский районный суд Перми согласился с позицией следствия и распорядился поместить подростка, устроившего стрельбу в университете, в СИЗО до 13 декабря. По сведениям СМИ, стрелок признал вину.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht den Deutschen Umweltpreis an die Frankfurter Wissenschaftlerin Katrin Böhning-Gaese (vorn l) und den Greifswalder Forscher Hans Joosten (vorn r). Im Hintergrund stehen Svenja Schulze (l-r, SPD), Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, DBU-Generalsekretär Alexander Bonde, DBU-Kuratoriumsvoritzende Rita Schwarzleühr-Sutter und Priska Hinz (Bündnis 90/Die Grünen), Umweltministerin des Landes Hessen. Der Preis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gehört zu den höchstdotierten Umweltauszeichnungen Europas. +++ dpa-Bildfunk +++

Немецкую экопремию вручили за исследования экосистем и болот 10.10.2021

Крупнейшей экологической премии в Европе удостоены глава Центра исследований биоразнообразия и климата Катрин Бёнинг-Гезе и профессор университета Грайфсвальда Ханс Йостен.
Deuxieme guerre mondiale (1939-1945) : la communiste Marie Claude Vaillant-Couturier (Vaillant Couturier) (1912-1996) temoigne pendant le proces des principaux dirigeants nazis a Nuremberg en Allemagne. Photographie le 28 janvier 1946. ©Usis-Dite/Leemage

Стэнфордский университет опубликовал онлайн-архив Нюрнбергского процесса 01.10.2021

В 75-летнюю годовщину приговора Нюрнбергского трибунала в отношении главных преступников "третьего рейха" в интернет выложены более 5 тысяч протоколов судебного процесса. Работа над проектом продолжается более 20 лет.
Drei in schwarzen Burkas gehüllte Frauen stehen vor einem Hörsaal der Universität in Kabul. Bei einer Demonstration zogen dutzende Frauen über das Gelände der Universität, wo sie ihre Unterstützung für die Regierung der militant-islamistischen Taliban vermittelten. +++ dpa-Bildfunk +++

В университет Кабула перестали пускать женщин 28.09.2021

Закрывший студенткам и преподавательницам доступ в университет Кабула ректор поддерживает талибов. Нынешний Афганистан является единственной страной мира, где девочкам не разрешено посещать среднюю школу.
18.05.2020, Russland, Yuzhno-Sakhalinsk: YUZHNO-SAKHALINSK, RUSSIA - MAY 18, 2020: 11th grade students attend a Social Sciences class at School 6. Senior year students return to schools to prepare for the Unified State Exam from May 18, 2020. The students are required to keep social distancing, wear face masks and gloves. Sergei Krasnoukhov/TASS Foto: Sergei Krasnoukhov/TASS/dpa |

Власти РФ выделят 1,6 млрд рублей на поиск "социально опасных" учащихся 24.09.2021

Специальное программное обеспечение будет анализировать письменные работы учащихся и выявлять "склонности" к опасному поведению.
Trauer nach Schießerei in der Perm State Universität

Полицейских, задержавших "пермского стрелка", наградили 22.09.2021

Младший лейтенант полиции Константин Калинин награжден Орденом мужества. Старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову вручена медаль "За отличие в охране общественного порядка".
Trauer nach Schießerei in der Perm State Universität

"У всех глубокий шок": Пермь приходит в себя после стрельбы в университете 22.09.2021

Корреспондент DW встретилась в Перми со студентами и преподавателями вуза, на который 20 сентября было совершено вооруженное нападение, а также с теми, кто пришел к стихийному мемориалу у университета.

Как на Западе критикуют выборы в России. DW Новости (20.09.21) 20.09.2021

В России подводят итоги выборов в Госдуму. ЦИК рапортует о победе единороссов. К результатам, и в частности, затянувшемуся подсчету дистанционного электронного голосования в Москве, возникли вопросы не только у критиков Кремля. А как на Западе оценивают озвученные результаты и ситуацию в России в целом?

Стрельба в Пермском университете (20.09.2021) 20.09.2021

В Пермском университете учебный день начался не с занятий, а со стрельбы. Студент университета, раненый при задержании и личность которого установлена, убил 8 учащихся ВУЗа и ранил около 20 человек.
6655239 20.09.2021 Young people walk in the street in Perm, Russia. Four persons were injured and some students and lecturers managed to lock themselves in classrooms during a shooting from some non-lethal weapons at the state university in Perm. Anatoliy Romanov / Sputnik

Очевидцы о стрельбе в университете Перми: Такого побоища никогда не было 20.09.2021

Что произошло в пермском университете? Очевидцы стрельбы рассказывают о пострадавших студентах, жестокости нападавшего и о том, почему произошедшее похоже на инцидент в Казани.

Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Zeichnung extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Schießerei in der Uni in Perm, Russland Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Schießerei, Universität, Perm Jahr/Ort: Moskau, 20.09.2021

Стрельба в Перми: скорбим 20.09.2021

В Пермском университете в результате нападения погибли 8 человек, 19 ранены. Сергей Елкин о скорби, которую разделяет каждый из нас.
6655235 20.09.2021 Police and rescue service cars are parked in a street, in Perm, Russia. Four persons were injured and some students and lecturers managed to lock themselves in classrooms during a shooting from some non-lethal weapons at the state university in Perm. Anatoliy Romanov / Sputnik

Шесть человек погибли при стрельбе в университете в Перми 20.09.2021

Огонь в кампусе открыл 18-летний студент вуза в военной форме и с автоматом в руках. Напавшего на вуз задержали, сообщил Следственный комитет.
KABUL, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 11: Women holding banners take part in a march to support Taliban in Kabul, Afghanistan on September 11, 2021. Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

Жизнь в Афганистане после возвращения талибов (фотогалерея) 14.09.2021

После нового захвата Афганистана боевиками "Талибана" жизнь, казалось бы, возвращается в привычное русло. Но многое в стране изменилось - в особенности, для женщин. Смотрите фотогалерею DW.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 01.12.2016 in einem Wohnzimmer in Hamburg notiert sich etwas in ihren Unterlagen (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Европейский диплом для тех, кого преследуют в Беларуси 11.09.2021

Восточноевропейский университет для студентов и ученых, попавших под репрессии в Беларуси, пока существует как идея. Между тем в Польше есть похожий образовательный проект. Как он работает?

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