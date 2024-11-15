Как в Германии прославляли войну

Между 1914 и 1918 годами в газетах появились тысячи стихотворений о Первой мировой войне. Фрайбургский университет выложил их в интернет.

Фрайбургский университет имени Альберта и Людвига (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) выложил в интернет стихи времен Первой мировой войны. Уникальное собрание насчитывает около 14 тысяч произведений, написанных между 1914 и 1918 годами и опубликованных в ежедневных газетах той поры. "Это великое сокровище для исследования Первой мировой войны, а также напоминание о мире", - заявил руководитель университетского Центра поп-культуры и музыки Михаэль Фишер (Michael Fischer) в четверг, 14 ноября.

Основанный во Фрайбурге в 1914 году Немецкий архив народных песен дал филиалу в Берлине задание: собирать стихи и солдатские песни, вырезать их из газет и пересылать во Фрайбург. До конца 1918-го удалось таким образом собрать более 14 тысяч текстов. С тех пор они хранятся в 35 коробках. Фишер описывает эту коллекцию как уникальное свидетельство патриотизма, национализма и милитаризма в Германии того времени.

Прославление войны - и два миллиона погибших

Большинство стихотворений прославляют войну, романтизируют битвы на передовой и оскорбляют противника. Критических или даже пацифистских голосов почти не слышно, пояснил исследователь. Но на другой чаше весов - два миллиона погибших на войне немцев, указал Фишер. "За всю войну более девяти миллионов человек погибли насильственной смертью", - добавил он.

Оцифрованные стихотворения доступны на сайте Центра поп-культуры и музыки при Фрайбургском университете. Их можно совершенно бесплатно получить в формате изображений.