У немецких университетов больше всего патентов в Европе

Многие изобретения в таких областях, как исследования мРНК-вакцин, новшества в лазерных технологиях или материаловедении, обязаны своим существованием университетским исследованиям. Результаты анализа "Роль европейских университетов в патентовании и инновациях" , проведенного Европейским патентным ведомством (ЕПВ) и Институтом системных и инновационных исследований имени Фраунгофера (ISI), показывают, что лидером в Германии является Мюнхенский технический университет. Ни один другой немецкий вуз не зарегистрировал больше него патентов в ЕПВ в период с 2000-го по 2020 год. Второе и третье места в рейтинге занимают Университет Эрлангена-Нюрнберга и Свободный университет Берлина.

Кстати, в Ведомстве по патентам и товарным знакам Германии ситуация по стране выглядит несколько иначе: больше всего патентов в 2023 году зарегистрировал Дрезденский технический университет, за ним следуют Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена и уже вышеупомянутый Университет Эрлангена-Нюрнберга.

Десять процентов всех европейских патентов - от университетов

Согласно исследованию, количество патентных заявок по итогам так называемых академических исследований, совершенных на университетской базе, значительно увеличилось за последние два десятилетия и в настоящее время составляет 10,2 процента всех патентов, поданных в ЕПВ европейскими претендентами. Университеты Германии внесли существенный вклад в эту тенденцию. На них приходится почти четверть всех академических патентов в Европе в период с 2000-го по 2020 год. Это делает Германию лидером в Европе по количеству научных патентов.

Мюнхенский технический университет за рассматриваемый период подал 2183 патентных заявки - и поэтому является лидером. Также в десятку вошли: Университет Эрлангена-Нюрнберга - 1445, Свободный университет Берлина - 1392, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена - 1174, Берлинский технический университет - 1165, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана - 1136, Дрезденский технический университет - 992, Гейдельбергский университет - 990, Технологический институт Карлсруэ - 948 патентов. В целом университеты Германии стали значительно больше внимания уделять регистрации изобретений, сделанных на их базе, что указывает на существенные изменения в стратегии и политике вузов в области интеллектуальной собственности.

30 процентов дохода получает команда изобретателей

Помимо подготовки молодых ученых и фундаментальных исследований, патентные заявки представляют собой важную опору университетской системы. Одна из целей исследований - сделать новые знания полезными для общества и бизнеса. С одной стороны - это передача и обсуждение полученных результатов среди ученых, с другой - обмен достижениями с партнерами из науки, бизнеса и общества, в том числе, и на коммерческой основе. Университет, как обладатель патента, может использовать его в своих целях путем продажи, лицензирования или отказа от лицензирования технологии. Если патент рагистрирует сам университет, на базе которого было сделано изобретение, то примерно 30 процентов полученного дохода от эксплуатации выплачивается команде изобретателей. Оставшуюся сумму вуз реинвестирует в исследования, преподавание и передачу технологий. Обширный портфель патентов, который создается в течение многих лет, укрепляет престиж учебного заведения.

Мюнхенский технический университет - лидер по патентам Фото: Frank Leonhardt/dpa/picture alliance

Кроме того, если университет, как работодатель, имеющий право первого голоса, решает оформить патент на себя (в случае отказа воспользоваться правом регистрации может сам исследователь или рабочая группа), то он перенимает и все расходы по патентному процессу. Около 6000-8000 евро - за регистрацию. Плюс дополнительные расходы, которые возникают в дальнейшем. Срок действия патента - максимум 20 лет.

Патент - на изобретения, но не открытия

Использование интеллектуальной собственности охраняется в ФРГ, в том числе, законами о защите авторских прав, об исключительном праве на секрет производства (ноу-хау) или о патентовании. Патент является охранным документом, удостоверяющим регистрацию, исключительные права и авторство на изобретение. При этом существует разница между открытием и изобретением. Наблюдения и описания из мира биологии, математики, физики или химии, сделанные как открытия, по сути делают доступным то, что уже существует в природе, но до этого было лишь скрыто. Поэтому, как правило, они не могут претендовать на получение патента. А вот изобретения и полезные промышленные образцы можно зарегистрировать и получить на них патент - через какое-то время это может принести реальную коммерческую выгоду правообладателю.

Доминируют несколько исследовательских институтов

Данное исследование является первым комплексным анализом такого рода и основывается на информации о 1200 европейских университетах, зарегистрировавших заявки в ЕПВ. Согласно исследованию, лидерами по общему количеству так называемых академических патентов, поданных университетами или их партнерами, являются Германия, Франция, Великобритания и Италия. Однако половина этих регистраций в Европе приходится лишь на небольшое количество университетов - на 5 процентов принявших участие в исследовании, включая французский Университет Гренобль-Альпы, Мюнхенский технический университет, Оксфордский университет, Швейцарскую федеральную высшую техническую школу Цюриха, Копенгагенский университет и Миланский политехнический институт. Они в основном специализируются в научных областях, и ЕПВ объясняет большое количество заявок от этих университетов их сотрудничеством со специальными учреждениями-партнерами. Для сравнения, 62 процента других университетов вносят лишь 8 процентов изобретений.

Сотрудничество ученых и бизнеса

Две трети всех патентных заявок, поступивших от университетов за последние два десятилетия, были поданы не ими самими, а их партнерами, в основном малыми и средними компаниями. В европейский рейтинг 25 крупнейших непрямых регистраций патентов входят двенадцать немецких концернов и организаций, включая Bosch, Evonik и Knorr Bremse, а также Общество Фраунгофера.

Стоит отметить, что в этом году на территории кампуса Технического университета Мюнхена свой технологический центр открыл концерн Siemens. Цель баварского гиганта - более тесно сотрудничать с исследователями и изобретателями и создавать условия для трансфера технологий. "Решить стоящие перед нами актуальные задачи никто не может в одиночку", - заявил в этой связи технический директор и член правления Siemens Петер Керте (Peter Körte). Это сотрудничество активно поддерживают и баварские власти. "Это умная стратегия, которая может дать ответ на вызовы современности", - заявил министр экономики Баварии Маркус Блуме (Markus Blume) на одной из пресс-конференций. Благодаря кооперации, ученые вуза и сотрудники Siemens могут пользоваться одной инфраструктурой для своей работы.

Тем не менее, как отмечается в исследовании, высокую "академическую изобретательность" как в Европе, так и в Германии часто бывает трудно преобразовать в коммерческий успех. В Соединенных Штатах шансы на это гораздо выше. Неудивительно, что в настоящее время около 10 процентов стартапов с европейскими академическими патентами имеют штаб-квартиры в США.