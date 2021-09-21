Разработчики вакцины BioNTech удостоены престижной немецкой награды в области медицины

Трое представителей немецкой компании BioNTech, разработавшей совместно с американской Pfizer вакцину от коронавируса Comirnaty, в следующем году получат премию имени Пауля Эрлиха и Людвига Дармштедтера - высшую в Германии награду за научные достижения в области медицины и биологии. Об этом говорится в заявлении Попечительского совета Фонда Пауля Эрлиха, распространенном во вторник, 21 сентября.

Денежную премию в размере 120 тысяч евро разделят между собой основатели BioNTech - супружеская пара врачей Угур Шахин (Ugur Şahin) и Озлем Тюречи (Özlem Türeci), а также биохимик Каталин Карико (Katalin Karikó), присоединившаяся к компании в 2013 году.

Как говорится в заявлении совета, награда присуждена за "достижения в разработке матричной РНК (мРНК) для профилактических и терапевтических целей". При этом отмечается ценность этой технологии как для создания вакцины против коронавируса, так и для исследования раковых заболеваний.

Церемония вручения премии по традиции пройдет 14 марта 2022 года - в день рождения нобелевского лауреата Пауля Эрлиха (Paul Ehrlich) в церкви Святого Павла во Франкфурте-на-Майне.

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