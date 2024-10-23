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КультураГермания

Суд в ФРГ нашел нарушение авторских прав в снимках с дронов

Елена Дожина
23 октября 2024 г.

В книгах о Рурской области нашли аэрофотографии арт-инсталляций. Художники подали жалобу к издательству, сочтя, что свобода панорамы не затрагивает снимки с дронов. Суд в Карлсруэ поддержал истцов.

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Белый беспилотный летательный аппарат для фотографирования и видеосъемок
Фотосъемка с дронов подразумевает непривычные человеческому глазу ракурсыФото: Andrew Matthews/empics/picture alliance

В Германии фотографии общедоступных художественных инсталляций, сделанные с помощью беспилотных летательных аппаратов, недопустимы из-за нарушения авторского права. Такое постановление Федеральный верховный суд ФРГ вынес в среду, 23 октября.

Поводом для разбирательства стал конкретный случай. Дело касалось аэрофотоснимков арт-инсталляций для двух книг о свалках в Рурской области Германии. 

Спор о свободе панорамы

Художники заявили о своих претензиях к книжному издательству через одно из объединений, которое защищает права авторов. По мнению истцов, на записи, сделанные дронами, не распространяется так называемая свобода панорамы. Это правило позволяет снимать или рисовать и свободно распространять изображения объектов, в том числе защищенных авторскими правами, если они находятся в доступных общественности местах.

Создатели арт-объектов потребовали от издателя выплаты лицензионных отчислений и возмещения ущерба. Федеральный верховный суд поддержал эту точку зрения и отклонил апелляцию издателя на предыдущее решение Высшего земельного суда в Хамме.

Решение в пользу авторского права

Опубликовав сделанные с дронов изображения, книжное издательство нарушило право авторов на воспроизведение и распространение произведений, заявил председательствующий судья в Карлсруэ. А правило свободы панорамы, ограничивающее авторские права, в данном случае применяться не может.

Чтобы иметь возможность сослаться на свободу панорамы, фотографии и другие изображения произведений искусства должны быть сделаны в доступных для широкой публики местах - на улицах и площадях с доступных человеческому глазу ракурсов, пояснил судья. Съемки же с дронов под это определение не подходят.

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