Как складывается жизнь бывших студентов БГМУ

На волне протестов 2020 года из минского медуниверситета были отчислены десятки студентов, некоторые ушли по собственному желанию. Часть из них продолжила учебу в Чехии. Как складывается их жизнь теперь - у DW.

"Когда я возвращаюсь в Прагу, чувствую, что приехал домой", - рассказывает Артем, бывший студент белорусского меда. Сейчас он - начинающий молодой врач-анестезиолог в Чехии. В 2020-м Артем из протеста ушел с шестого курса БГМУ и продолжил свое обучение в Карловом университете в Праге. Точно так же сделал Олег (имя изменено по просьбе собеседника. - Ред.): он бросил учебу на пятом курсе и сейчас начинает карьеру пластического хирурга в чешской медицине.

После неудавшейся забастовки в октябре 2020 года из БГМУ были отчислены порядка 30 студентов, некоторые ушли из университета по собственному желанию. Как сложилась дальнейшая жизнь тех, кто ушел из вуза на волне протестов 2020 года, - у DW.

"Не хотел помогать тому, чтобы эти шестеренки крутились"

Рабочий день Артема начинается довольно рано - в 7:30. Утренний кофе, стандартная врачебная "пятиминутка", несколько операций, к которым он будет готовить пациентов, - и к 16 часам дня он уже может быть дома. "В этом плюс моего не самого загруженного отделения: если вся работа выполнена, я могу уйти на час раньше, - рассказывает Артем. - Остается свободное время на жизнь, и это сильно подкупает".

Сейчас Артему 26 лет. Последние три с половиной года он живет в Праге, куда он переехал в апреле 2021-го. Здесь Артем окончил медицинский факультет Карлова университета и нашел свою первую работу в качестве анестезиолога.

Четыре года назад Артем был почти выпускником Белорусского государственного медицинского университета в Минске, учился на шестом курсе лечебного факультета, подрабатывал в минских клиниках, занимался наукой.

В октябре 2020-го Артем стал одним из студентов, который пытался организовать студенческую забастовку - поддержали ее в итоге немногие. "Во время переговоров с администрацией нас поддерживало человек 50, участвовать в забастовке согласились примерно семь-восемь. После этого я целую неделю не мог прийти в себя, я ожидал большего от своих однокурсников".

В конце октября 2020 года из БГМУ отчислили несколько десятков студентов. Артема в их числе не оказалось, однако для себя он решил: продолжать свою жизнь и становиться врачом в Беларуси он не хочет. "Я не мог изменить ситуацию, но и не хотел помогать тому, чтобы эти шестеренки крутились", - объясняет он свое решение бросить учебу. Кроме этого, Артем опасался дальнейшего преследования за свою студенческую активность.

Первое время приходилось работать на стройке

В Карлов университет Артема зачислили сразу на четвертый курс - в рамках специальной программы для белорусских студентов. Перед этим он полгода интенсивно учил чешский язык - три месяца онлайн, три месяца - в Праге.

Программа предполагала небольшую финансовую поддержку, однако появилась она далеко не сразу. Чтобы оставаться на плаву, Артем подрабатывал по выходным на стройке. "За эти деньги я мог прожить неделю. Там я тоже многому научился: заливать бетон, плести арматуру. Это был довольно уникальный опыт, правда, там я сорвал спину, только недавно восстановился".

От учебы в Карловом университете у Артема остались преимущественно положительные воспоминания. "Здесь намного меньше авторитаризма в отношениях между преподавателями и студентами, в основном они относятся к тебе уважительно, что в белорусском меде было скорее исключением. За время учебы я встретил много преподавателей, которые глубоко разбирались в своем предмете. Отдельный плюс - бесплатный доступ к актуальным исследованиям и медицинской литературе. Финансирование и оснащение факультета тоже намного лучше. Врачи - это не нищие и несчастные люди, выгоревшие и злые на весь мир. По своим коллегам я вижу, что они занимаются любимым делом, они развиваются, ездят на конференции".

По словам Артема, отношение к аттестации будущих врачей в Чехии более серьезное, чем в Беларуси. "Откровенные лентяи в Чехии не окажутся на шестом курсе: они покидают университет намного раньше, - считает он. - А в Беларуси для того, чтобы получить диплом, нужно просто ходить на занятия. Как итог - из университета выпускаются нули, которые идут лечить людей".

Зарплата молодого врача - от 1400 евро

После окончания университета Артем разослал резюме во многие клиники Праги, практически отовсюду получил приглашение на собеседования, а по их результатам - три предложения о трудоустройстве. "И это я - человек, для которого чешский - не родной язык, который учился здесь даже не полных шесть лет", - до сих пор удивляется молодой врач. Артем выбрал для себя факультетскую больницу Карлова университета.

На старте молодые врачи в Чехии зарабатывают примерно 1800 евро, после вычета налогов у них остается порядка 1400 евро, рассказывает Артем.

"Как выпускник чешского университета ты можешь работать где угодно в Европе: главное - язык, апробировать диплом можно относительно без проблем, - говорит Артем. - Для размеренной жизни можно уехать в небольшой городок, где со старта будешь получать больше денег. В факультетской клинике чуть меньше заработок, но довольно неплохие перспективы в плане развития".

Сам Артем хотел бы в дальнейшем получить докторскую степень под руководством чешского профессора, который ранее предлагал ему работу. Параллельно молодой человек думает над переездом в Германию.

"В Чехии есть такие партии, на которые невозможно смотреть без слез, а люди за них голосуют, и они попадают в правительство, - рассуждает Артем. - Мне кажется, те, кто не жил в авторитарных режимах, не до конца понимают, к каким последствиям может привести их выбор. А в Германии меня больше привлекают условия труда, заработок, более развитая сфера медицины. И самое главное - перспектива получить гражданство".

"Здесь учеба приятнее и спокойнее"

В качестве врача Олег работает всего четвертую неделю. На вопрос, как прошел день, отвечает коротко: "Как всегда, тяжело. Много работы и пациентов".

После окончания второго медицинского факультета Карлова университета Олег нашел место хирурга в приемном отделении факультетской больницы. Здесь он планирует проработать два года - столько необходимо, чтобы продолжить обучение и стать пластическим хирургом.

Во время учебы в Беларуси Олег занимался исследованиями, ходил на реальные операции с хирургом, подрабатывал санитаром, медбратом, фельдшером на скорой. Из БГМУ он ушел на пятом курсе: после событий 2020 года продолжать учебу в Беларуси он больше не хотел, объясняет свою мотивацию Олег.

В то время Карлов университет как раз открыл набор студентов из Беларуси. "Я подал заявку, и ее одобрили. Выучил язык, сдал вступительные экзамены. Мне засчитали часть предметов, и я стал студентом сразу четвертого курса. Не скажу, что учеба в Беларуси была плохая. Уровень знаний, который мы получали, тоже был достаточно высокий. Просто здесь учеба приятнее и спокойнее: нет так много стресса и войны за оценки".

Факультет разрешает 20% пропусков

В Карловом университете, рассказывает Олег, есть три медицинских факультета: первый, второй и третий. Сама учеба проходит в факультетской больнице - крупной клинике, которая сотрудничает с университетом. "Там есть и лекционные залы, и сразу отделение с пациентами. То есть вся учеба проходит не как у нас в Беларуси, когда мы ездим из одной больницы в другую, а на одном месте".

На каждом факультете есть свой сенат, в состав которого входят студенты и преподаватели. Два года назад сенат второго медицинского факультета проголосовал за то, чтобы позволить студентам пропускать до 20% занятий, рассказывает Олег. "Получалось, что раз в неделю я мог не приходить на занятия. Для меня это означало возможность договориться с пластическим хирургом, у которого я учился, чтобы приходить к нему на операции. В Беларуси такого не было, и часто мне приходилось буквально вымаливать у преподавателей возможность сходить на операцию. Для многих этот день пропуска также давал возможность подрабатывать, чтобы финансировать свою учебу самостоятельно".

Сам Олег решил стать пластических хирургом еще во время учебы Беларуси - в Чехии он продолжается идти к своей цели. Свою будущую карьеру и жизнь Олег видит в Чехии, однако не исключает переезда в Германию. В первую очередь - из-за возможности получить европейское гражданство.