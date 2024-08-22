Стать айтишником в колонии. Как в РБ обучают заключенных

Сегодня получить диплом в заключении могут немногие, обучение проводят российские вузы. Как устроено образование за решеткой - в материале DW.

В Шкловской колонии ввели занятия для осужденных, которые хотят научиться разрабатывать сайты. Программу запустил Институт повышения квалификации и переподготовки Могилевского госуниверситета. Курс рассчитан на 40 часов, по его окончанию выпускники получат справку, которая в будущем может помочь при поиске работы. Однако такое обучение доступно далеко не каждому.

Впрочем, возможность получить высшее образование в белорусских колониях ввели десять лет назад. Заключенные сами выбирали специальность и платили за обучение. В Департаменте исполнения наказания радовались успехам и расширили практику на несколько колоний. Однако после вмешательства Минобразования амбициозный проект схлопнулся. Сегодня получить диплом могут единицы, а обучение проводят уже российские вузы.

С чего начиналось высшее образование в местах заключения

Еще с советских времен в белорусских колониях налажено обучение по рабочим специальностям. Руководство в этом прямо заинтересовано, ведь при каждой колонии есть предприятия, на которых обязаны работать осужденные. Обучение проводят специалисты местных профессионально-технических училищ. Для многих заключенных это возможность получить либо дополнительную, либо единственную специальность. По данным МВД, каждый третий осужденный не может трудоустроиться после освобождения.

Высшее образование за решеткой стало доступно только в 2015 году, когда появился проект "Образование открывает двери" при поддержке ЕС. Программу запустило представительство общества Deutscher Volkshochschul-Verband в Беларуси совместно с организацией "Социальные проекты" и Департаментом исполнения наказаний (ДИН).

Первой подключилась Гомельская женская колония. Дистанционное обучение проводили специалисты Минского инновационного университета (МИУ), который оборудовал компьютерные классы, разработал онлайн программы. Осужденным на выбор предлагали разные специальности - экономист, юрист, психолог, программист и другие. Срок обучения не отличался от обычного, цена вопроса - около 600 евро в год. Некоторые зарабатывали на учебу сами в колонии, но чаще помогали родственники.

В ДИН были довольны результатами и стали расширять практику на другие колонии - через четыре года уже восемь колоний предлагали дистанционное обучение, число студентов превысило 150 человек. В Департаменте заговорили о том, что нужно менять законодательство, чтобы получение высшего образования стало возможным и за бюджетные средства.

Почему успешную программу закрыли?

Однако в 2019-м возникли вопросы со стороны Министерства образования, которые направили МИУ претензию, что контакт с преподавателем не может быть дистанционным. Через несколько месяцев всех осужденных студентов отчислили, дальше начались проверки самого университета, как результат - лишение аккредитации, а затем и закрытие вуза. Прекратил свое существование и проект "Образование открывает двери". Осужденным, которые не успели получить диплом, выдали академические справки и вернули деньги за оплаченный семестр.

В 2021-м, когда режим начал зачистку гражданского общества, представительство Deutscher Volkshochschul-Verband прекратило свою деятельность в Беларуси. За 12 лет работы организация привлекла около 4 млн евро на социальные проекты. Евросоюз прекратил финансирование проектов в РБ в ответ на массовые нарушения прав человека.

Высшее образование в колониях все еще доступно, вот только место белорусского университета заняли частные российские вузы - Университет "Синергия", Международный институт информатики, управления, экономики и права, Московский институт экономики, политики и права. Выпускники получают российские дипломы, поэтому белорусское Министерство образования уже не может предъявить претензии к процессу обучения.

Обучение не освобождает от обязанности работать каждый день по восемь часов. Оптимально перейти на вторую смену работы (с 17 до 24 часов), чтобы в первой половине дня учиться. Когда студент будет готовиться к занятиям и участвовать в других обязательных мероприятиях (например, воспитательных лекциях), - его проблема, администрация не идет на уступки.

Тюремный университет доступен единицам

При этом получить доступ к дистанционке по-прежнему может далеко не каждый, рассказала в комментарии DW мать осужденного, который отбывает наказание в колонии в Брестской области. "Как только сына перевели в колонию, мы обратились к начальнику с вопросом, как организовать учебу сына, потому что он не успел закончить университет, - пояснила собеседница. - И хотя мы были готовы все оплачивать, пришел формальный отказ. Для администрации важнее, чтобы осужденный работал, а не отвлекался на учебу".

Законом определены критерии для высшего образования в заключении: возможность оплачивать обучение, соблюдение режима, отсутствие долгов на содержание детей или по ущербу, причиненному преступлением.

"На практике учитывают, какой срок у осужденного. Если до пяти лет, могут отказать даже по рабочей специальности. Колонии ведь выгодно, чтобы ты на нее работал как можно дольше, - поясняет мать осужденного. - Важен также возраст осужденного, статья, по которой он проходит. В чате родственников мы пришли к выводу, что проще всего получить разрешение молодым коррупционерам и мошенникам".

При этом в МВД признают: предложенные университетами специальности не соответствуют запросам исправительных учреждений, то есть выпускник с дипломом психолога или юриста не может устроиться на работу в ИК, пока продолжает отбывать наказание. В то время как столяр или швея, которых обучают сразу на производстве, всегда востребованы на тюремных предприятиях. А получают они, по словам бывших заключенных, копейки.