Туризм в эпоху коронавируса: куда поехать? И ехать ли вообще?

Ехать или не ехать? Вот в чем вопрос для всех, кто задумывается сейчас о предстоящем летнем отпуске или турпоездке в весенние праздники. С одной стороны, коронавирус. С другой - вызванное им снижение и даже обвальное падение цен на многие туристические направления и услуги. Как быть?

Возрастет роль горящих туров

"Путешествия уже стали одной из основных потребностей человека. Люди от путешествий не откажутся", - уверен профессор Мюнхенского университета Юрген Шмуде (Jürgen Schmude). Он изучает экономику туризма и убежден: чтобы отпускники из-за эпидемии COVID-19 полностью отказались от поездок, "должно еще много чего произойти".

А если-таки произойдет? В любом случае вновь возрастет число туристов, бронирующих путешествия в самый последний момент, прогнозирует профессор Шмуде в опубликованной 3 марта беседе с агентством Reuters: "Многие выжидают, наблюдая за распространением вируса, и будут принимать решение намного позже". Когда именно?

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Ученый считает, что определенным тестом настроений могут стать пасхальные каникулы - очень популярный период отпусков в Европе, особенно в Германии. В этом году они придутся на первую половину апреля. "Если ситуация в ближайшие недели успокоится, пасхальный туристический бизнес может пройти почти нормально", - надеется Юрген Шмуде. Он, правда, допускает, что многие отпускники предпочтут скорее сельскую местность, поскольку большое скопление людей в крупных городах повышает потенциальную опасность заражения.

Поездки в Италию: какие регионы посещать не рекомендуют

При этом он не исключает, что будет спрос даже на Италию. Эта страна традиционно входит то в пятерку, то в тройку самых популярных в Германии зарубежных туристических направлений, однако ее северная часть стала крупнейшим очагом эпидемии COVID-19 в Европе. Но это вовсе не означает, что "немецкие туристы теперь вычеркивают всю Италию", утверждает профессор Шмуде и поясняет: "В Ломбардию они сейчас не поедут, но, скажем, к Сицилии это уже не относится".

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Именно такой избирательный подход рекомендует немецким туристам и министерство иностранных дел ФРГ, которое отвечает в Германии за предупреждения о поездках в опасные регионы. На сайте германского МИД говорится, что в настоящий момент (данные на 5 марта) оно советует воздержаться от поездок в провинцию Лоди в Ломбардии и в поселок Во-Эуганео в провинции Падуа в регионе Венето.

Таким образом, посещение других провинций и городов Ломбардии, включая ее столицу Милан, и региона Венето, включая Венецию, эксперты германского МИД опасным не считают. А вот поездки в Иран они не рекомендуют. Это несколько противоречит оценкам берлинского Института имени Роберта Коха (RKI), ключевого государственного учреждения, отвечающего в Германии за изучение инфекционных заболеваний и борьбу с ними. Он подчиняется федеральному министерству здравоохранения.

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Институт считает "зоной риска" не весь Иран, как МИД, а только провинцию Кум и Тегеран (данные на 5 марта не менялись со 2 марта). В то же время в Италии эксперты по эпидемиям из RKI, в отличие от МИДа, причисляют к "зонами риска" не только всю Ломбардию, но также и регион Эмилия-Романья со столицей Болоньей.

Отдых на юге востребован всегда

А вот на других континентах, например, в Азии, многим кажется, что сейчас опасна вся Италия, а то и вся Европа, отмечает Юрген Шмуде. Но это обычное явление, хорошо знакомое по предыдущим кризисам, заверяет специалист по туриндустрии. "После аварии на атомной электростанции в японской Фукусиме многие европейцы не захотели лететь в (Южную. - Ред.) Корею, хотя это очень далеко от места катастрофы. А после вспышки лихорадки Эбола в Центральной Африке многие немцы не полетели в Южную Африку", - перечисляет профессор.

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Однако в таких случаях туристы не отказывались от путешествий вообще, а просто гибко меняли направление. Юрген Шмуде убежден, что сейчас произойдет то же самое. При этом он сомневается, что распространение по всему миру коронавируса приведет к тому, что немецкие туристы начнут в массовом порядке отказываться от зарубежных поездок и предпочтут отдыхать в пределах Германии (тем более, что коронавирус быстро распространяется сейчас и в самой ФРГ).

Опыт последних лет показывает, что летом очень многие немцы хотят отдыхать все же на юге. Так, после терактов в Египте и Турции отпускники быстро переориентировались на другие страны с теплыми морями - Испанию, Италию и Грецию, напоминает эксперт. По его словам, "у туристов весьма короткая память": если эпидемия коронавируса пойдет на спад и станет реже появляться в заголовках новостей, спрос на традиционно популярные направления довольно быстро вновь станут востребованными.

Большие скидки на гостиницы и туры?

Тем более, что туриндустрия наверняка будет предлагать значительные скидки. "Если говорить о цене, то существует некая красная линия, за которой многие туристы готовы пренебречь предполагаемым риском", - уверен профессор Юрген Шмуде.

Правда, пока в Германии никакого крупномасштабного удешевления путевок и туров на летние месяцы не наблюдается. Но для этого еще просто рано. Собственно, резкое сокращение количества бронирований туроператоры почувствовали лишь на неделе с 17 по 23 февраля, сообщила 4 марта Дёрте Нордбек (Dörte Nordbeck). Она возглавляет компанию Travel Data + Analytics, отслеживающую тренды на туристическом рынке Германии. Это была та неделя, когда пошли сообщения о распространении COVID-19 в Италии.

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Так что цены на ближайшие недели пока снижают разве что некоторые гостиницы, особенно в тех европейских городах, где отменяются крупные мероприятия - ярмарки, конгрессы, спортивные состязания. В Европе пока нет такого обвала, как в Азии, где значительное число туристов до сих пор составляли китайцы.

По данным DW, в гостиницах индонезийского острова Бали клиенты отменили 40 тысяч бронирований. А корреспондент Süddeutsche Zeitung в Гонконге сообщает, что номера в четырехзвездочных отелях в этом городе, одном из самых дорогих в мире, стоят сейчас примерно 22 евро за ночь. Кстати, МИД ФРГ не отговаривает от поездок на Бали или в Гонконг, иными словами, считает эти популярные туристические цели безопасными.

Опрос: отказываться от отдыха за рубежом или нет?

Вполне возможно, что подобные цены заставят тех или иных туристов преодолеть первоначальные опасения или сомнения и отправиться в дальние экзотические края. На вопрос института изучения общественного мнения YouGov "Вы бы отказались от отпуска за рубежном из-за COVID-19?", заданный 2 марта, 20% жителей Германии старше 18 лет ответили "нет", еще 22% - "скорее нет". В то же время 18% сказали, что откажутся, и еще 21% - скорее откажутся.

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Как видим, респонденты разделились практически поровну, при этом 19% затруднились с ответом и, таким образом, могут качнуться либо в одну, либо в другую сторону. Дёрте Нордбек приходит при анализе динамики бронирования к аналогичным выводам. На рынке выездного туризма Германии (крупнейшем в Европе) сейчас, действительно, "наблюдается некая общая сдержанность", однако, подчеркивает эксперт, "отпуск ценится (немцами. - Ред.) столь высоко, что эта сдержанность, возможно, окажется лишь временной".

Впрочем, в ближайшее время немецкие отпускники, решившие, несмотря на всемирную эпидемию или даже пандемию, уехать из Германии отдохнуть где-нибудь за рубежом от коронавируса, могут столкнуться с совершенно непривычной для себя проблемой. Израиль c 6 марта запретил въезд туристам из Германии, а также Австрии, Испании, Франции и Швейцарии, а до этого уже закрыл границу для итальянцев. А что, если и другие страны прибегнут к такой же мере против любителей путешествий из государств с большим количеством инфицированных?

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