 Туризм в эпоху коронавируса: куда поехать? И ехать ли вообще? | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 06.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Туризм в эпоху коронавируса: куда поехать? И ехать ли вообще?

Из-за эпидемии COVID-19 путешествия стали более опасными для здоровья, но нередко и куда более дешевыми. Собираются ли немцы отказываться сейчас от отдыха за рубежом?

Туристка в защитной маске в Риме перед Колизеем

Туристка в защитной маске в Риме перед Колизеем

Ехать или не ехать? Вот в чем вопрос для всех, кто задумывается сейчас о предстоящем летнем отпуске или турпоездке в весенние праздники. С одной стороны, коронавирус. С другой - вызванное им снижение и даже обвальное падение цен на многие туристические направления и услуги. Как быть?

Возрастет роль горящих туров 

"Путешествия уже стали одной из основных потребностей человека. Люди от путешествий не откажутся", - уверен профессор Мюнхенского университета Юрген Шмуде (Jürgen Schmude). Он изучает экономику туризма и убежден: чтобы отпускники из-за эпидемии COVID-19 полностью отказались от поездок, "должно еще много чего произойти".

А если-таки произойдет? В любом случае вновь возрастет число туристов, бронирующих путешествия в самый последний момент, прогнозирует профессор Шмуде в опубликованной 3 марта беседе с агентством Reuters: "Многие выжидают, наблюдая за распространением вируса, и будут принимать решение намного позже". Когда именно?

Рим, 5 марта 2020 года. Пустующий ресторан на популярной среди туристов площади Пьяцца Навона

Рим, 5 марта 2020 года. Пустующий ресторан на популярной среди туристов площади Пьяцца Навона

Ученый считает, что определенным тестом настроений могут стать пасхальные каникулы - очень популярный период отпусков в Европе, особенно в Германии. В этом году они придутся на первую половину апреля. "Если ситуация в ближайшие недели успокоится, пасхальный туристический бизнес может пройти почти нормально", - надеется Юрген Шмуде. Он, правда, допускает, что многие отпускники предпочтут скорее сельскую местность, поскольку большое скопление людей в крупных городах повышает потенциальную опасность заражения. 

Поездки в Италию: какие регионы посещать не рекомендуют

При этом он не исключает, что будет спрос даже на Италию. Эта страна традиционно входит то в пятерку, то в тройку самых популярных в Германии зарубежных туристических направлений, однако ее северная часть стала крупнейшим очагом эпидемии COVID-19 в Европе. Но это вовсе не означает, что "немецкие туристы теперь вычеркивают всю Италию", утверждает профессор Шмуде и поясняет: "В Ломбардию они сейчас не поедут, но, скажем, к Сицилии это уже не относится".

Кодоньо в итальянском регионе Ломбардия словно вымер: здесь объявлен карантин из-за короновируса

Кодоньо в итальянском регионе Ломбардия словно вымер: здесь объявлен карантин из-за короновируса

Именно такой избирательный подход рекомендует немецким туристам и министерство иностранных дел ФРГ, которое отвечает в Германии за предупреждения о поездках в опасные регионы. На сайте германского МИД говорится, что в настоящий момент (данные на 5 марта) оно советует воздержаться от поездок в провинцию Лоди в Ломбардии и в поселок Во-Эуганео в провинции Падуа в регионе Венето.

Таким образом, посещение других провинций и городов Ломбардии, включая ее столицу Милан, и региона Венето, включая Венецию, эксперты германского МИД опасным не считают. А вот поездки в Иран они не рекомендуют. Это несколько противоречит оценкам берлинского Института имени Роберта Коха (RKI), ключевого государственного учреждения, отвечающего в Германии за изучение инфекционных заболеваний и борьбу с ними. Он подчиняется федеральному министерству здравоохранения.

Дезинфекция помещений комплекса Мавзолей Имама Резы в Мешхеде

Дезинфекция комплекса "Мавзолей Имама Резы" в Мешхеде - одного из центров паломничества и туризма в Иране

Институт считает "зоной риска" не весь Иран, как МИД, а только провинцию Кум и Тегеран (данные на 5 марта не менялись со 2 марта). В то же время в Италии эксперты по эпидемиям из RKI, в отличие от МИДа, причисляют к "зонами риска" не только всю Ломбардию, но также и регион Эмилия-Романья со столицей Болоньей.  

Отдых на юге востребован всегда 

А вот на других континентах, например, в Азии, многим кажется, что сейчас опасна вся Италия, а то и вся Европа, отмечает Юрген Шмуде. Но это обычное явление, хорошо знакомое по предыдущим кризисам, заверяет специалист по туриндустрии. "После аварии на атомной электростанции в японской Фукусиме многие европейцы не захотели лететь в (Южную. - Ред.) Корею, хотя это очень далеко от места катастрофы. А после вспышки лихорадки Эбола в Центральной Африке многие немцы не полетели в Южную Африку", - перечисляет профессор.

Испанский остров Майорка

Испанский остров Майорка чрезвычайно популярен среди немецких туристов

Однако в таких случаях туристы не отказывались от путешествий вообще, а просто гибко меняли направление. Юрген Шмуде убежден, что сейчас произойдет то же самое. При этом он сомневается, что распространение по всему миру коронавируса приведет к тому, что немецкие туристы начнут в массовом порядке отказываться от зарубежных поездок и предпочтут отдыхать в пределах Германии (тем более, что коронавирус быстро распространяется сейчас и в самой ФРГ).

Опыт последних лет показывает, что летом очень многие немцы хотят отдыхать все же на юге. Так, после терактов в Египте и Турции отпускники быстро переориентировались на другие страны с теплыми морями - Испанию, Италию и Грецию, напоминает эксперт. По его словам, "у туристов весьма короткая память": если эпидемия коронавируса пойдет на спад и станет реже появляться в заголовках новостей, спрос на традиционно популярные направления довольно быстро вновь станут востребованными.

Большие скидки на гостиницы и туры?  

Тем более, что туриндустрия наверняка будет предлагать значительные скидки. "Если говорить о цене, то существует некая красная линия, за которой многие туристы готовы пренебречь предполагаемым риском", - уверен профессор Юрген Шмуде.

Правда, пока в Германии никакого крупномасштабного удешевления путевок и туров на летние месяцы не наблюдается. Но для этого еще просто рано. Собственно, резкое сокращение количества бронирований туроператоры почувствовали лишь на неделе с 17 по 23 февраля, сообщила 4 марта Дёрте Нордбек (Dörte Nordbeck). Она возглавляет компанию Travel Data + Analytics, отслеживающую тренды на туристическом рынке Германии. Это была та неделя, когда пошли сообщения о распространении COVID-19 в Италии.

Архипелаг Гили у острова Ломбок в Индонезии. Лодки ждут иностранных любителей дайвинга

Архипелаг Гили у острова Ломбок в Индонезии. Лодки ждут иностранных любителей дайвинга

Так что цены на ближайшие недели пока снижают разве что некоторые гостиницы, особенно в тех европейских городах, где отменяются крупные мероприятия - ярмарки, конгрессы, спортивные состязания. В Европе пока нет такого обвала, как в Азии, где значительное число туристов до сих пор составляли китайцы.

По данным DW, в гостиницах индонезийского острова Бали клиенты отменили 40 тысяч бронирований. А корреспондент Süddeutsche Zeitung в Гонконге сообщает, что номера в четырехзвездочных отелях в этом городе, одном из самых дорогих в мире, стоят сейчас примерно 22 евро за ночь. Кстати, МИД ФРГ не отговаривает от поездок на Бали или в Гонконг, иными словами, считает эти популярные туристические цели безопасными.  

Опрос: отказываться от отдыха за рубежом или нет?

Вполне возможно, что подобные цены заставят тех или иных туристов преодолеть первоначальные опасения или сомнения и отправиться в дальние экзотические края. На вопрос института изучения общественного мнения YouGov "Вы бы отказались от отпуска за рубежном из-за COVID-19?", заданный 2 марта, 20% жителей Германии старше 18 лет ответили "нет", еще 22% - "скорее нет". В то же время 18% сказали, что откажутся, и еще 21% - скорее откажутся.

Карантин в отеле на острове Тенерифе

В конце февраля власти Испании объявили карантин в отеле на острове Тенерифе: вирус нашли у туриста из Италии

Как видим, респонденты разделились практически поровну, при этом 19% затруднились с ответом и, таким образом, могут качнуться либо в одну, либо в другую сторону. Дёрте Нордбек приходит при анализе динамики бронирования к аналогичным выводам. На рынке выездного туризма Германии (крупнейшем в Европе) сейчас, действительно, "наблюдается некая общая сдержанность", однако, подчеркивает эксперт, "отпуск ценится (немцами. - Ред.) столь высоко, что эта сдержанность, возможно, окажется лишь временной".

Впрочем, в ближайшее время немецкие отпускники, решившие, несмотря на всемирную эпидемию или даже пандемию, уехать из Германии отдохнуть где-нибудь за рубежом от коронавируса, могут столкнуться с совершенно непривычной для себя проблемой. Израиль c 6 марта запретил въезд туристам из Германии, а также Австрии, Испании, Франции и Швейцарии, а до этого уже закрыл границу для итальянцев. А что, если и другие страны прибегнут к такой же мере против любителей путешествий из государств с большим количеством инфицированных?    

Смотрите также:

  • Мекленбург – Передняя Померания

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Мекленбург-Передняя Померания

    Немцы любят отдыхать на родине. Очередное подтверждение тому - итоги нового опроса, проведенного гамбургским фондом BAT по вопросам развития будущего. Согласно этим данным, в 2018 году 34 процента немцев провели свой основной отпуск в Германии. Большинство из них предпочли балтийское побережье федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания: Штральзунд, Висмар, Росток, Зеллин.

  • Бавария

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Бавария

    Второе место в рейгинге занимает Бавария - главный конкурент Мекленбурга-Передней Померании. В 2018 году лето выдалось жарким, поэтому отпускники предпочли горам Баварии пляжи Балтики. Главный же магнит для туристов в Баварии - романтический замок Нойшванштайн (на фото).

  • Баден-Вюртемберг

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Баден-Вюртемберг

    На третьем месте по наплыву среди немецких туристов - Баден-Вюртемберг. А живописный горный и лесной массив Шварцвальд, простирающийся на юго-западе этой федеральной земли и славящийся удивительными по красоте ландшафтами и деревушками, вообще бьет рекорды.

  • Испания

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Испания

    Более половины немцев (54,3 процента) провели прошлогодний отпуск в Европе. За пределами ФРГ бесспорным лидером в списке их предпочтений остается Испания. Особенно любимы Балеарские острова, где пляжный отдых можно отлично сочетать с занятиями спортом и клубными вечеринками.

  • Италия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Италия

    Второе место в рейтинге европейских направлений немцы в очередной раз отвели Италии - идеальной стране для тех, кто стремится совместить пляжный отдых с шопингом, вкусной едой и посещением музеев. В нынешнем году особенно привлечет туристов Матера: старинный городок на юге Италии объявлен культурной столицей Европы 2019 года.

  • Австрия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Австрия

    Третью строчку в немецком рейтинге европейских топ-направлений занимает соседняя Австрия. Горнолыжные курорты, живописные альпийские луга, архитектура крупных городов, богатая культурная программа и превосходная кухня, - именно за это немцы так и любят Австрию.

  • Турция

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Турция

    Бирюзовое море, синее небо, около 400 пляжей с отличной туристической инфраструктурой, первоклассные курорты, - все это предлагает Турция, занявшая четвертое место в списке популярных туристических направлений. Абсолютным фаворитом здесь остается так называемая "турецкая ривьера".

  • Скандинавия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Скандинавия

    Скандинавия в туристическом рейтинге занимает пятое место. Бескрайние леса, множество рек и озер, сказочной красоты приморские ландшафты, - для любителей природы тут просто рай! Около 1500 оборудованных по всем правилам кемпингов насчитывается на территории Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. И они всегда востребованы.

  • Азия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Азия

    Впрочем, в 2018 году каждый восьмой отпускник из Германии выбрал для отдыха дальние страны. Особой популярностью пользовалась Азия. На снимке - бухта Халонг, объект всемирного наследия ЮНЕСКО в провинции Куангнинь во Вьетнаме.

  • Северная Америка

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Северная Америка

    Для немцев, предпочитающих проводить отпуск за пределами Европы, Северная Америка почти так же притягательна, как и Азия. В 2018 году 2,7 процента отпускников из Германии отправились в путешествие по США и Канаде.

    Автор: Анн Термеш, Наталия Королева


Смотреть видео 01:50

Как отразится эпидемия коронавируса на туризме в России

Контекст

Здесь проводят отпуск жители Германии

Свыше 60 процентов немцев ездили в прошлом году куда-нибудь отдыхать. Очередной рекорд! Но какие именно страны и города в списке предпочтений? (01.03.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус на севере Италии и на Тенерифе  

Германия переживает туристический бум  

Также по теме

Uniklinik Essen Coronavirus in Deutschland

В Германии сообщили о 18 новых случаях заражения коронавирусом 27.02.2020

Общее число инфицированных SARS-CoV-2 в Германии составило 45 человек. Вместе с тем 16 из них, заразившиеся вирусом в начале февраля, уже выздоровели.

China Peking Menschen mit Schutzmasken

Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса 15.02.2020

Китайские власти запретили больным с температурой или кашлем путешествовать по стране на автобусах, поездах и самолетах. Они объявили, что вводится уголовное преследование за распространение заболевания.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Эпидемия коронавируса в Германии: что нового?  

Почему немок нельзя называть фройляйн  

Из-за коронавируса в Москве ввели режим повышенной готовности  

Новости

Lufthansa отменила более 7 тысяч рейсов в марте из-за падения спроса

Самолеты Lufthansa в аэропорту Мюнхена

До конца марта отменены многие из внутригерманских рейсов Lufthansa и полетов на север Италии из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Спрос на билеты упал на фоне эпидемии коронавируса.   

ОПЕК рекомендует сократить объемы добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в день

Логотип ОПЕК

Во втором квартале 14 стран ОПЕК готовы сократить ежедневные объемы нефтедобычи на один миллион баррелей, если их партнеры снизят свою добычу на 500 тысяч баррелей.   

Богатейшие люди планеты потеряли за неделю 444 миллиарда долларов

Бизнесмены Джефф Безос, Билл Гейтс и Уоррен Баффетт

Из-за крупнейшего с 2008 года обвала на биржах, произошедшего на фоне вспышки коронавируса, миллиарды потеряли, в частности, Джефф Безос, Билл Гейтс, Бернар Арно, Элон Маск и Марк Цукерберг.   

В Китае число миллиардеров растет быстрее, чем в США

Пекин

По данным китайского аналога Forbes, рейтинга Hurun Global Rich List, в 2019 году в Китае насчитывалось 799 людей с миллиардным состоянием, а в США - 629.   

Контекст

Туризм в эпоху коронавируса: куда поехать? И ехать ли вообще? 06.03.2020

Туристка в защитной маске в Риме перед Колизеем

Из-за эпидемии COVID-19 путешествия стали более опасными для здоровья, но нередко и куда более дешевыми. Собираются ли немцы отказываться сейчас от отдыха за рубежом?   

Почему Беларусь так долго не может вступить в ВТО? 05.03.2020

Штаб-квартира ВТО в Женеве

Беларусь планирует присоединиться к ВТО в конце 2020 года, осталось только достичь договоренности с США и Евросоюзом. DW - о том, почему переговорный процесс затянулся на 27 лет.   

Комментарий: ФРС начала спасать экономику от коронавируса 03.03.2020

Работник типографии держит свежеотпечатанные новые 100-долларовые купюры

Внезапное снижение базовой ставки в США - мощный и тревожный сигнал. Теперь Центробанки и правительства разных стран мира будут переходить в антикризисный режим, считает Андрей Гурков.   

Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе 03.03.2020

Заправка с природным газом

Крупнейший автостроитель мира прекращает разработку легковых машин на газомоторном топливе CNG, потому что целиком сосредотачивается на выпуске электромобилей.    

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно