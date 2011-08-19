Теракты в Израиле

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Израильское правительство тут же определило виновных. Это - постреволюционный Египет, утративший контроль над Синаем, и палестинские террористы, указывает Süddeutsche Zeitung.
Одна из главных тем сегодняшних немецких газет – новый кровопролитный теракт в Израиле – первый со времени прихода к власти в палестинской автономии исламского радикального движения ХАМАС.
До сих пор в Ираке не обнаружено ни химическое, ни бактериологическое оружие, не говоря уже о ядерном / Недавний теракт в Израиле лишь укрепит Шарона во мнении, что конфликт следует урегулировать именно военным путём.
Темы обзора: Кровопролитный теракт в Израиле / Избрание Герхарда Шрёдера канцлером Германии и приведение к присяге его кабинета министров / Итоги прошедшего в Ирландии референдума по вопросу о расширении ЕС.
Итальянская газета "Мессаджеро" комментирует очередной кровопролитный теракт в Израиле:
В Израиле во вторник утром совершен новый теракт
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