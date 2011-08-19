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Теракты в Израиле

Symbolbild Deutsche Presseschau

Süddeutsche Zeitung: Теракт в Израиле усиливает опасность эскалации ближневосточного конфликта 19.08.2011

Израильское правительство тут же определило виновных. Это - постреволюционный Египет, утративший контроль над Синаем, и палестинские террористы, указывает Süddeutsche Zeitung.

Германия резко осудила теракт в Израиле 30.01.2007
Symbolbild Deutsche Presseschau

Терроризм стал частью официальной идеологии палестинцев 18.04.2006

Одна из главных тем сегодняшних немецких газет – новый кровопролитный теракт в Израиле – первый со времени прихода к власти в палестинской автономии исламского радикального движения ХАМАС.

Ответственность за теракт в Израиле взял "Исламский джихад" 13.07.2005

Насколько законной была война в Ираке? 02.05.2003

До сих пор в Ираке не обнаружено ни химическое, ни бактериологическое оружие, не говоря уже о ядерном / Недавний теракт в Израиле лишь укрепит Шарона во мнении, что конфликт следует урегулировать именно военным путём.

Демократия израильского государства в опасности 22.10.2002

Темы обзора: Кровопролитный теракт в Израиле / Избрание Герхарда Шрёдера канцлером Германии и приведение к присяге его кабинета министров / Итоги прошедшего в Ирландии референдума по вопросу о расширении ЕС.

Обзор за 22.10.02 22.10.2002

Итальянская газета "Мессаджеро" комментирует очередной кровопролитный теракт в Израиле:
Israeli police remove the body of an unidentified Palestinian gunmen killed after he opened fire in the center of the northern Israeli town of Afula, near the central bus station, Tuesday Nov. 27, 2001. One Israeli and two Palestinian gunmen were killed and dozens wounded in the attack which came as U.S. mediators held a second day of meetings with Israeli officials. (AP Photo/Eitan Hess-Ashkenazi)

Теракт в Израиле 27.11.2001

В Израиле во вторник утром совершен новый теракт