Теракты в Израиле

Насколько законной была война в Ираке?

До сих пор в Ираке не обнаружено ни химическое, ни бактериологическое оружие, не говоря уже о ядерном / Недавний теракт в Израиле лишь укрепит Шарона во мнении, что конфликт следует урегулировать именно военным путём.