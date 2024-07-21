Матч Бельгия-Израиль перенесен в Венгрию из-за безопасности

Бельгия отказалась принимать футбольный матч своей национальной команды с Израилем в турнире Лиги наций УЕФА, опасаясь за безопасность во время игры. Матч состоится в Венгрии, билеты на него продавать не будут.

Футбольный матч между командами Бельгии и Израиля в рамках турнира Лиги наций УЕФА состоится 6 сентября на стадионе "Надьердеи" в венгерском городе Дебрецен. Матч пройдет за закрытыми дверями - то есть, билеты на него продавать не будут. Об этом сообщила Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) в пятницу, 19 июля.

Изначально планировалось, что игра пройдет в Брюсселе, на стадионе имени короля Бодуэна. Однако власти бельгийской столицы отказались проводить "очень рискованный матч" на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. В мэрии выразили опасение, что спортивное мероприятие вызовет протесты, которые могут перерасти в беспорядки.

В KBVB рассказали, что хотели перенести матч из Брюсселя в другой город Бельгии. Однако мэры городов страны, где есть подходящие стадионы, также отказались принимать у себя игру, опять же сославшись на соображения безопасности. При посредничестве УЕФА удалось договориться о проведении матча в Венгрии.

Теракт в Брюсселе перед отборочным матчем ЧЕ

Вечером 17 октября 2023 года на севере бельгийской столицы были застрелены два гражданина Швеции, после чего в городе ввели наивысший уровень террористической опасности. Нападавший был застрелен на следующий день при задержании. В прокуратуре заявили, что он был выходцем из Туниса и вдохновлялся террористической группировкой "Исламское государство" и, возможно, хотел отомстить за сожжение Корана в Швеции.

Нападение произошло прямо перед началом отборочного матча Чемпионата Европы-2024 по футболу между сборными Бельгии и Швеции. В результате матч на стадионе имени короля Бодуэна - в 5 км от места стрельбы - был прерван при счете 1:1, после того как стало известно о нападении и после консультаций с обеими командами и местными полицейскими властями.