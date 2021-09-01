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Стипендия

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Стипендия".

О стипендиальных программах немецких фондов - на сайте DW.

Symbolfoto Wirtschaftsbegriff Bafoeg | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Кредит на образование: как Германия оказывает господдержку студентам 01.09.2021

Cтипендии BAföG - 50 лет. Студенты в Германии получают беспроцентный кредит от государства, и вернуть нужно лишь половину суммы. Но почему его сегодня берут не все нуждающиеся?
08.04.2020, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale): Zu Beginn des Sommersemesters an der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg hält Prof. Dr. Jörg Schilling am Institut für Physik vor leerem Hörsaal eine Online-Video-Vorlesung zum Thema «Experimentalphysik» mit Experimenten für verschiedene Fachbereiche. Aufgrund der Corona-Pandemie können die Studenten bis zur Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in der nächsten Zeit Vorlesungen von vielen Instituten online auf ihren Laptops verfolgen. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Учеба в Германии во время пандемии: что рассказывают студенты-иностранцы 19.05.2021

Вот уже третий семестр немецкие вузы работают в онлайн-режиме. Как справляются с этим иностранные студенты?
MINSK, BELARUS - OCTOBER 29, 2020: Demonstrators hold signs during a protest in support of students of the Belarusian State Medical University. The messages on the signs read: We want our students back and Students, health workers stand by you, On 27 October, the president of Belarus announced plans to expel students from universities for taking part in opposition protests. Mass protests organised by the opposition have been taking place in Belarus after the 9 August presidential election. Stringer/TASS

Германия даст доучиться студентам из Беларуси 07.05.2021

Вас отчислили из белорусского вуза в связи с нынешними репрессиями в стране? Став участником новой стипендиальной программы, можно получить немецкий диплом.
ARCHIV 2005 *** Einfuehrungsveranstaltung der Fachschaft Biologie fuer Erstsemesterstudenten an der Rheinischen-Friedrich-Wilhelm-Universitaet Bonn. Hier: Studentin im Hörsaal mit Information für Studienanfänger. Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, 13.10.2005 | Verwendung weltweit

Студенты из Беларуси могут приехать на учебу в Германию 28.04.2021

В Германии для студентов из Беларуси объявлен конкурс на получение стипендии для полугодичного обучения в одном из немецких вузов. Что же требуется от соискателей?
***ACHTUNG: Bild nur zur mit der Rechteinhaberin abgesprochenen Berichterstattung verwenden!**** via Victor Weitz Hochschule für bildende Künste Hamburg | Stipendium für Nichtstun.. Rechte: MK&G-Schule-der-Folgenlosigkeit Ausstellung

В Гамбурге стипендию за безделье получили три женщины 22.03.2021

В 2020 году профессор гамбургского вуза объявил конкурс на лучший проект, связанный с бездельем. Сейчас известны призеры. За что же они получили стипендию в 1600 евро?
Eine Studentin geht am Mittwoch (03.11.2009) in der Bibliothek der Universität Osnabrück an Regalen mit Büchern vorbei. Nur vier Prozent der Studenten finanzieren sich über ein Stipendium, so eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach. Neben einer finanziellen Unterstützung werden Stipendiaten bei Auslandsaufenthalten, Praktika oder Sprachkursen unterstützt. Foto: Friso Gentsch dpa/lni (zu dpa/lni-KORR.: Ohne Geldsorgen studieren - Stipendien für Studenten vom 06.11.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Как уехать в Германию: стипендии для белорусов 03.02.2021

В подборке DW - стипендиальные программы для тех белорусов, которых преследуют из-за протестов в своей стране или которым просто хотелось бы пожить и поработать в Германии.
ACHTUNG: das Bild zeigt nicht die aktuellen Fahnen/Logo des DAAD +++ ARCHIV - Der Sitz des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes (DAAD) in Bonn, aufgenommen am 07.08.2009. Im Zuge der Globalisierung wird auch das Studium internationaler - «Internationalisierung» von Forschung, Lehre und Studium lautet das Schlagwort, das auch für den DAAD Leitbild ist. Der DAAD ist die Schaltzentrale, wenn es um ausländische Studenten und auch junge Wissenschaftler geht, die für Deutschland interessiert werden sollen oder auch um deutsche Studenten, die sich im Ausland umsehen sollen. Für beide Seiten vergibt er auch Stipendien. Foto: Oliver Berg dpa/lnw (zu lnw-Korr Neu in Istanbul und auch im Irak: DAAD weltweit aktiv vom 21.08.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Светлана Алексиевич и не только: как DAAD помогает белорусам 18.12.2020

Германская служба академических обменов DAAD намерена расширить контакты между студентами и учеными из Германии и Беларуси. DW узнала, каким образом.
Teachers and students of Belarusian State University hold signs reading Teachers of the BSU International Relations Faculty with people and No dictatorship, country for life as they take part in a nationwide strike in Minsk, on October 26, 2020. - Belarus opposition leader Svetlana Tikhanovskaya said on October 26, 2020, that supporters were beginning a nationwide strike after her deadline expired for strongman Alexander Lukashenko to step down. (Photo by Stringer / AFP) (Photo by STRINGER/AFP via Getty Images)

Новая немецкая стипендия для студентов и научных работников из Беларуси 30.11.2020

Семестр по обмену в университете Германии или свой курс лекций для студентов, - новая программа поддержки для тех, кто пострадал от репрессий в Беларуси, дает такую возможность.
Portrait of a female researcher doing research in a biochemistry lab (shallow DOF color toned image) | Verwendung weltweit, Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Где в Германии иностранцы занимаются наукой 20.10.2020

В каких немецких вузах стремятся работать ученые со всего мира? В Германии опубликован рейтинг их популярности с учетом различных сфер науки. Знакомим с его результатами.
Germany, North Rhine Westphalia, Cologne, Businesswoman writing on adhesive note model released property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY FMKF000785 Germany North Rhine Westphalia Cologne Business Woman Writing ON adhesive Note Model released Property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY FMKF000785

Экология, спорт, женщины: как россиянки учатся в Германии решать проблемы 03.09.2020

Стипендия канцлера позволяет провести год в Германии и осуществить свой проект. Сейчас идет набор на следующий год. DW поговорила с нынешними участницами программы из России.
businessman relaxing at the office with his shoes on the desk (isolated on white). Fotolia_17714627_Subscription_XXL.jpg

В Гамбурге будут давать стипендию за безделье 28.08.2020

Ничего не делать и получать стипендию? Звучит абсурдно. Но в этом есть смысл, считает Гамбургская высшая школа изобразительных искусств. Подать заявку может каждый.
#56862382 - group of teenagers looking down © Syda Productions

Правительство ФРГ поможет студентам: и немцам, и иностранцам 30.04.2020

Заявку на получение кредита можно подать онлайн. На счета студентов-иностранцев деньги могут поступить с июля 2020 года.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau traegt am 06.12.2018 in einer Wohnung in Hamburg einen Doktorhut und haelt Geldscheine in den Haenden (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Как коронавирус сказался на стипендиях? 09.04.2020

В связи с пандемией немецкие стипендиальные фонды вынуждены работать по-другому. DW узнала, будут ли они платить стипендии и на что рассчитывать студентам из России, Беларуси и Украины.
#49628519 - mba student © Andrey Kiselev

Учеба в Германии: когда подавать документы? 22.11.2019

Торопитесь! Прием документов на летний семестр совсем скоро начнется. В этой статье DW - ответ на главный вопрос: с чего и когда следует начать подготовку к поступлению?
ILLUSTRATION - Eine Frau trägt am 18.06.2014 in einem Studio in Berlin einen Doktorhut und hält Geldscheine in der Hand.

Какую стипендию платят студентам в Германии 05.09.2019

Скажем сразу: стипендии по умолчанию в немецких вузах нет. Но у студентов, в том числе и иностранных, есть возможность получить поддержку.
Student working on homework in classroom © Moritz Wussow #28634921

На учебу в Германию: информация для абитуриентов 20.08.2019

Что надо знать студентам из России или Украины, желающим попасть на учебу в немецкий вуз? Коротко о главном - в досье DW.
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