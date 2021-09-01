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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Стипендия".
О стипендиальных программах немецких фондов - на сайте DW.
Cтипендии BAföG - 50 лет. Студенты в Германии получают беспроцентный кредит от государства, и вернуть нужно лишь половину суммы. Но почему его сегодня берут не все нуждающиеся?
Вот уже третий семестр немецкие вузы работают в онлайн-режиме. Как справляются с этим иностранные студенты?
Вас отчислили из белорусского вуза в связи с нынешними репрессиями в стране? Став участником новой стипендиальной программы, можно получить немецкий диплом.
В Германии для студентов из Беларуси объявлен конкурс на получение стипендии для полугодичного обучения в одном из немецких вузов. Что же требуется от соискателей?
В 2020 году профессор гамбургского вуза объявил конкурс на лучший проект, связанный с бездельем. Сейчас известны призеры. За что же они получили стипендию в 1600 евро?
В подборке DW - стипендиальные программы для тех белорусов, которых преследуют из-за протестов в своей стране или которым просто хотелось бы пожить и поработать в Германии.
Германская служба академических обменов DAAD намерена расширить контакты между студентами и учеными из Германии и Беларуси. DW узнала, каким образом.
Семестр по обмену в университете Германии или свой курс лекций для студентов, - новая программа поддержки для тех, кто пострадал от репрессий в Беларуси, дает такую возможность.
В каких немецких вузах стремятся работать ученые со всего мира? В Германии опубликован рейтинг их популярности с учетом различных сфер науки. Знакомим с его результатами.
Стипендия канцлера позволяет провести год в Германии и осуществить свой проект. Сейчас идет набор на следующий год. DW поговорила с нынешними участницами программы из России.
Ничего не делать и получать стипендию? Звучит абсурдно. Но в этом есть смысл, считает Гамбургская высшая школа изобразительных искусств. Подать заявку может каждый.
Заявку на получение кредита можно подать онлайн. На счета студентов-иностранцев деньги могут поступить с июля 2020 года.
В связи с пандемией немецкие стипендиальные фонды вынуждены работать по-другому. DW узнала, будут ли они платить стипендии и на что рассчитывать студентам из России, Беларуси и Украины.
Торопитесь! Прием документов на летний семестр совсем скоро начнется. В этой статье DW - ответ на главный вопрос: с чего и когда следует начать подготовку к поступлению?
Скажем сразу: стипендии по умолчанию в немецких вузах нет. Но у студентов, в том числе и иностранных, есть возможность получить поддержку.
Что надо знать студентам из России или Украины, желающим попасть на учебу в немецкий вуз? Коротко о главном - в досье DW.
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