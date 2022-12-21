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Фото: Christian Horz/Zoonar/picture alliance
КультураГермания

Стипендий для зарубежных писателей в Германии станет больше

Артем Иванов
1 ч. назад

Немецкий ПЕН-центр сможет приглашать в Германию еще больше писателей, которые по тем или иным причинам не могут работать у себя на родине.

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Немецкий ПЕН-центр сможет приглашать в Германию еще больше писателей, которые по тем или иным причинам не могут работать у себя на родине. Госминистр по вопросам культуры и СМИ ФРГ Клаудиа Рот (Claudia Roth) пообещала выделить дополнительное финансирование на программу Writers-in-Exile, и в будущем ПЕН-центр сможет предоставлять временное убежище и стипендии одновременно 15 писателям. 

В этом году по программе Writers-in-Exile в Германию приехали новые стипендиаты из Уганды, Ирана, Южного Судана, Беларуси и Зимбабве. Кроме того, специальная стипендия была предоставлена украинской писательнице Евгении Спащенко. На русском языке она пишет притчи и сказки для взрослых, ведет блог, подкаст, проводит семинары по писательскому мастерству. В Германию Евгения Спащенко приехала в июле 2022 года и сейчас работает здесь над созданием романа о войне, жизни в бегах и искусстве.

Беларусь среди стипендиатов программы Writers-in-Exile представляет Змитер Вишнёв - писатель и издатель. На родине, если он туда вернется сейчас, ему грозит тюремный срок. Независимое издательство "Галіяфы", основателем которого он является и которое проработало почти 15 лет, пришлось в этом году закрыть. Теперь Вишнёв живет и работает в Германии.

В рамках программы Writers-in-Exile преследуемым авторам предоставляется меблированная квартира сроком на три года и ежемесячная стипендия. Кроме того, немецкий ПЕН-центр знакомит писателей с их коллегами, а также с издателями, предлагает возможности для выступления перед публикой. ПЕН-центр помогает и с публикацией новых текстов. Начиная с 1999 года, по программе Writers-in-Exile временное убежище в ФРГ получили около 60 писателей.

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