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Театральный режиссер Анастасия Патлай
Анастасия Патлай (фото из архива)Фото: Eleha Sytschowa
ОбразованиеГермания

Первую стипендию дома-музея Брехта получила режиссер из РФ

Павел Мыльников
58 мин. назад

Анастасия Патлай, работавшая в Театре.doc и курировавшая театральную программу Сахаровского центра, стала первой участницей новой арт-резиденции в Аугсбурге.

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В год 125-летия немецкого драматурга Бертольда Брехта (Bertolt Brecht) его дом-музей стал площадкой для поддержки творческих людей, вынужденных покинуть свою страну. Первой участницей программы Artist-At-Risk Residency для деятелей искусства стала театральный режиссер из России Анастасия Патлай.

Она сможет жить в квартире на третьем этаже дома-музея до 30 ноября 2023 года, разрабатывая новые идеи для своих проектов, а также для фестиваля памяти Брехта, проводимого с 10 по 19 февраля, выразил уверенность руководитель департамента культуры Аугсбурга Юрген К. Эннингер (Jürgen K. Enninger). Тем самым режиссер из РФ отдаст должное наследию немецкого драматурга, который много лет прожил в изгнании, считает Эннингер.

Представитель департамента культуры Аугсбурга особо выделил важность новой стипендиальной программы, проводимой до 2025 года. "Я тем более рад, что нам удалось связать эту программу с нынешней - очень угрожающей для многих международных творческих деятелей - ситуацией с правами человека", - заявил Эннингер.

О политических репрессиях и звезде Веймарской республики

Анастасия Патлай на протяжении нескольких лет работала в московском Театре.doc. В 2016-2019 годах она курировала театральную программу Сахаровского центра "Археология памяти". Режиссер поставила серию документальных спектаклей, посвященных острым социальным, политическим и историческим проблемам.

Последний спектакль Патлай под названием "Мемория" рассказывал о жертвах политических репрессий. Его зрители могли не только познакомиться с историей одной из самых талантливых актрис Веймарской республики Каролы Неер (Carola Neher), погибшей в ГУЛАГе, но и узнать больше о создании и ликвидации "Международного Мемориала" в России.

Патлай примет участие в фестивале памяти Брехта. Сейчас она работает над проектом культурного фонда Floating EKA с театральными коллективами из Украины, Польши, Беларуси и России и с помощью документального театра исследует сложность отношений между государствами-соседями.

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