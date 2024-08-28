Как белорусам получить или продолжить образование в Европе

Какие европейские стипендии, стажировки и возможности для неформального образования открыты для белорусов - в подборке DW.

До полумиллиона белорусов уехали из страны после 2020 года. Как белорусам учиться в Европе и получать стипендию, какие возможности есть для неформального образования и развития лидерских качеств, как попасть на стажировку в Европейскую комиссию - у DW.

Программа Калиновского существует уже 18 лет

Одна из крупнейших программ помощи белорусам, которые не могут получить образование на родине из-за политических убеждений, - стипендиальная программа Правительства Польши имени Кастуся Калиновского ("Программа Калиновского" ).

Она появилась в 2006 году для поддержки студентов, отчисленных из белорусских вузов по политическим мотивам. За 18 лет существования стипендии польского правительства получили более 2,5 тысяч граждан РБ. С 2016 года также появились годовые стажировки для молодых белорусских исследователей.

В 2024 году заявки на участие в Программе Калиновского подали около 300 человек. Результаты будут объявлены до 30 сентября 2024 года. Знание польского языка для претендентов необязательно: в рамках программы предусмотрен годовой бесплатный курс польского.

Студентам, обучающимся по программе Калиновского, полагается ежемесячная стипендия в размере 1250 злотых (около 290 евро) для обучения в бакалавриате и 1500 злотых (около 350 евро) для тех, кто продолжит учебу в магистратуре.

ЕС предлагает стипендии белорусам, пострадавшим из-за гражданской позиции

Программа Евросоюза EU4Belarus - SALT (Support for Advanced Learning and Training) также предлагает стипендии для студентов и преподавателей, которые были отчислены, уволены или вынуждены уехать из Беларуси по политическим причинам. Программа начала работу в 2021 году. За это время поддержку получили 537 студентов, 44 преподавателя и 10 исследовательских проектов

И работа в этом направлении продолжается: до 27 сентября открыт конкурс на получение академических стипендий для белорусских исследователей, преподавателей и докторантов, которые пострадали из-за своей активной гражданской позиции.

"Стипендия предназначена для прохождения научной стажировки или проведения диссертационного исследования в европейских академических институциях. Также в ближайшее время для участников и выпускников программы будет проведен внутренний конкурс проектов по развитию и укреплению белорусских сообществ", - рассказали в EU4Belarus - SALT.

Белорусы могут получить стипендию DAAD

Для граждан Беларуси все еще доступны проекты Германской службы академических обменов (DAAD). Сейчас идет набор на зимний семестр 2025/2026 гг. по программе "Hilde Domin Programm Germany" . Она поддерживает студентов и докторантов, "которым формально или де-факто отказано в праве на образование и/или других основных правах в стране их происхождения", чтобы они могли начать или продолжить обучение в Германии.

Соискатели не могут подать заявку напрямую в DAAD, их должны номинировать. Это могут сделать немецкие учреждения, которые занимаются наукой, исследованиями и обучением и/или защитой прав человека, вопросами демократии и мира. Одной из таких организаций является ассоциация белорусов в Германии RAZAM e.V.

После верификации и в случае соответствия заявки формальным критериям анкета кандидата будет передана в DAAD. Окончательное решение о назначении стипендии выносит независимая комиссия. Она учитывает как академические успехи, так и опасность, которой подвержен кандидат. Стипендия покрывает расходы на обучение или исследовательскую стажировку.

Возможности для неформального образования

Есть возможности и для неформального образования. Свои курсы и программы предлагают белорусские организации в изгнании. Ряд образовательных и исследовательских инициатив, направленных на развитие гражданского общества в Беларуси, поддерживает Фонд общественного развития "Nation of Leaders" , созданный в 2021 году.

"Nation of Leaders" представляет программы обучения, видеолекции, мастер-классы, к которым можно присоединиться анонимно и бесплатно через онлайн-платформу. Среди курсов проекта - "Права гражданина Беларуси", "Антипропаганда", "Публичная политика для начинающих", "Коммуникация. Мастерства делового взаимодействия" и другие. За время существования проекта его участниками стали почти 6000 человек.

Для молодых "реформаторов" и тех, кто интересуется дипломатией

Около 800 человек прошли через образовательные проекты Центра новых идей (ЦНИ). Сейчас в ЦНИ действуют две флагманские программы: "Школа молодых реформаторов" и "Академия белорусской дипломатии". В ближайшее время - обещают в Центре - планируется проведение "Школы молодых реформаторов" продвинутого уровня: десять молодых и перспективных авторов аналитических статей о Беларуси пройдут обучение в Швеции.

"Молодым белорусам интересны образовательные программы, которые объясняют механизм работы различных политических систем и то, как их можно анализировать. Есть спрос на программы, направленные на изучение и анализ социальных процессов, развитие критического мышления", - отмечают в ЦНИ.

Кроме того, актуальны курсы, которые помогают развивать "мягкие навыки" (soft skills) и эмоциональный интеллект.

График курсов, уверяют в ЦНИ, гибкий: онлайн и смешанный формат, что позволяет объединять обучение с работой или учебой.

Стажировка в Еврокомиссии

Полученные теоретические знания белорусы могут применить на практике. К примеру, во время пятимесячных оплачиваемых стажировок Blue Book в Европейской комиссии . Стажировки начнутся в марте 2025 года.

Комиссия открывает около тысячи позиций в своих департаментах, службах и агентствах в Брюсселе и Люксембурге, а также в национальных бюро в 27 странах-членах ЕС. Предлагаются административные, переводческие и научные стажировки для соискателей со степенью бакалавра, свободно владеющих минимум двумя языками ЕС, один из которых должен быть английским, французским или немецким.

Правда, для граждан стран, не входящих в ЕС, выделено ограниченное количество вакансий.