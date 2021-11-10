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Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Островное государство на северо-западе от европейского континента.

Великобритания - одно из крупнейших государств Европы, с 1952 года ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, член Группы семи (G7), Группы двадцати (G20). Экс-член Европейского Союза. Бывшая метрополия Британской империи, Великобритания является демократическим государством с парламентской монархией. На референдуме 23 июня 2016 года 51,9 процента проголосовавших поддержали "Брекзит" - выход Великобритании из состава Евросоюза. В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года ровно в 23.00 по лондонскому времени (02.00 мск 1 февраля) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии официально вышло из состава Европейского Союза.

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Более 30 стран объявили об отказе от автомобилей с ДВС к 2040 году 10.11.2021

Участники совместного заявления присоединились к инициативе Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее 2040 года.
A laboratory technician controls a test vial at the OPCW (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) headquarters in the Hague, The Netherlands, on April 20, 2017. - Tucked away in a small industrial zone in the Dutch suburb of Rijswijk, the two-storey building, with about 20 staff, has been key to the two decades of painstaking work by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) to eliminate the world's toxic arms stockpiles. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Россия обвиняет Запад в провокациях в связи с расследованием отравления Навального 08.11.2021

В письме ОЗХО РФ обвиняет западные страны в заговоре против Москвы с целью дискредитации. Российская сторона утверждает, что Великобритания, Германия, Франция и Швеция не ответили ей на вопросы по отравлению Навального.
Stella Moris, with her children Gabriel, right and Max, as she joins supporters of her partner and their father Wikileaks founder Julian Assange during a picnic in Parliament Square to mark his 50th birthday, in London, Saturday July 3, 2021. Assange is being detained in Belmarsh prison in London while the US continues an attempt to extradite him under the US's 1917 Espionage Act for unlawfully obtaining and disclosing classified documents related to the national defence. (Jonathan Brady/PA via AP)

Джулиан Ассанж и его невеста утверждают, что им не дают пожениться 07.11.2021

Основатель WikiLeaks и его возлюбленная давно просят разрешить им сыграть свадьбу в тюрьме, где находится Ассанж. Они намерены подать иск к министру юстиции Великобритании и начальнице тюрьмы "Белмарш".
An experimental COVID-19 treatment pill, called molnupiravir and being developed by Merck & Co Inc and Ridgeback Biotherapeutics LP, is seen in this undated handout photo released by Merck & Co Inc and obtained by Reuters on October 26, 2021. Merck & Co Inc/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Великобритания первой в мире одобрила таблетки от ковида 04.11.2021

Таблетки Molnupiravir разработал американский концерн Merck в сотрудничестве с Ridgeback Biotherapeutics, они блокируют фермент, необходимый коронавирусу для воспроизводства ДНК.
Britain's Prime Minister Boris Johnson greets U.S. President Joe Biden during arrivals at the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain November 1, 2021. Christopher Furlong/Pool via REUTERS

Байден раскритиковал отсутствие Путина и Цзиньпина на COP26 02.11.2021

В то время как президент США раскритиковал лидеров РФ и КНР за то, что они не приехали на конференцию ООН по изменению климата в Глазго, премьер Великобритании выразил свое уважение их позиции.
A handout picture released by Iran's Atomic Energy Organization on November 6, 2019, shows the interior of the Fordo (Fordow) Uranium Conversion Facility in Qom, in the north of the country. - An Iranian official announced that the plant will start enriching uranium at midnight. (Photo by HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

Иран отвергает критику Запада по своей атомной программе 01.11.2021

Выпуск высокообогащенного урана служит мирным целям в медицине и науке, заявили в МИД Ирана. Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании ранее обвинили Тегеран в провокациях.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during inauguration ceremony of national garden, town library and other completed projects in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Эрдоган отказался ехать на конференцию ООН в Глазго 01.11.2021

Отказ от участия в конференции ООН по климату президент Турции объяснил тем, что Великобритания не выполнила требования Анкары по безопасности.
FILE - Britain's Prime Minister Boris Johnson gestures as he makes his keynote speech at the Conservative party conference in Manchester, England, Wednesday, Oct. 6, 2021. Britain agreed to a trade deal with New Zealand on Wednesday, Oct. 20, eliminating tariffs on a wide range of goods as the U.K. seeks to expand economic links around the world following its exit from the European Union. The deal was cemented in a conference call between Johnson and his New Zealand counterpart, Jacinda Ardern, after 16â€¯months of talks by negotiators. (AP Photo/Jon Super, File)

Страна-хозяйка COP26 предостерегла от провала Парижского соглашения по климату 31.10.2021

Премьер Великобритании призвал мировых лидеров к более активным действиям на саммите ООН по климату в Глазго. По его словам, текущих обязательств недостаточно для выполнения Парижского соглашения.
Britain's Prime Minister Boris Johnson, France's President Emmanuel Macron, Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose for a family photo prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

"Евротройка" и США призвали Иран вернуться к переговорам о ядерной сделке 30.10.2021

Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании обеспокоены "провокационными шагами" Ирана по обогащению урана. Однако "евротройка" и США надеются на возрождение сделки 2015 года.
Polish Rainbow UK at Pride 2018, London - Photo by PolishRainbowUK

Лондон принял первых представителей сексуальных меньшинств из Афганистана 30.10.2021

Первая группа представителей ЛГБТ-сообщества прибыла из Афганистана в Великобританию. Британский МИД заявил, что в ближайшие месяцы продолжит операцию по их эвакуации.
24.06.2016 ARCHIV - Eine britische Fahne weht am 24.06.2016 in London, Großbritannien, vor dem berühmten Uhrturm Big Ben. Die Uhr auf dem Urm zeigt einige Minuten nach Zwölf an. Die Briten haben in einem Referendum für den Austritt aus der EU gestimmt. Die Bundesregierung steckt nach dem Brexit-Votum mitten in einem Grundsatzstreit über den Weg aus der Krise Europas. Foto: Michael Kappeler/dpa (zu dpa Schäuble warnt SPD-Kabinettskollegen vor falschen Weichenstellungen vom 03.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Эксперты: "Брекзит" для британской экономики - губительнее пандемии 28.10.2021

Последствия выхода Великобритании из ЕС сократят ВВП королевства на 4 процента, а пандемия COVID-19 - еще на два, считает Управление по бюджетной ответственности.

Самый страшный вулкан Испании: жители Пальмы боятся за свою жизнь. Европа в фокусе 28.10.2021

Также в программе: пытки и издевательства в российских тюрьмах, почему активисты по защите климата в Великобритании в шоке, как музыка объединяет страны Балкан.
VLADIVOSTOK, RUSSIA - SEPTEMBER 11, 2018: RT stand at the 2018 Eastern Economic Forum at the Far Eastern Federal University (FEFU) on Russky Island. Sergei Bobylev/TASS Host Photo Agency Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Британский суд подтвердил большой штраф российскому телеканалу RT 26.10.2021

Апелляционный суд в Лондоне признал правомерность решения медиарегулятора Ofcom, оштрафовавшего на 200 тысяч фунтов телеканал RT за нарушение принципа беспристрастности в семи сюжетах, выпущенных в эфир в 2018 году.
Ein LKW Fahrer geht über den Rasthof Lehrter See an der Autobahn A2 in der Region Hannover. Nach Kritik an der schwierigen Lage der Lastwagenfahrer an Niedersachsens Raststätten und Autohöfen ist die Corona-Verordnung geändert worden.

Дефицит дальнобойщиков в Германии: нужны трудовые мигранты и рост зарплат 26.10.2021

Острая нехватка водителей грузовиков уже привела к кризису снабжения в Великобритании. Институт IW предупреждает: схожие проблемы скоро ждут и ФРГ. Пока надежда на Восточную Европу.
ARCHIV - 31.08.2013, Niederlande, Den Haag: Das Logo der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW), aufgenommen am Sitz der OPCW. (zu dpa «Diplomaten: Russland und Syrien lassen OPCW-Team nicht nach Duma» vom 16.04.2018) Foto: Evert-Jan Daniels/ANP /dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Четыре страны направили в ОЗХО ответы на вопросы РФ об отравлении Навального 19.10.2021

В представительстве Великобритании в ОЗХО указали на попытку "снять с российского государства ответственность за нападение на Навального с применением химического оружия".
Participants hold a large EU flag as they take part in a pro-EU demonstration following a ruling of the Constitutional Court against the primacy of EU law in Poland, in Warsaw on October 10, 2021. - Tens of thousands of Poles rallied on October 10 in defence of their country's EU membership, after Poland's top court last week issued a landmark ruling against the primacy of EU law. The pro-EU demonstrations were called by former EU chief Donald Tusk, now leader of the country's main opposition grouping, Civic Platform, who has warned of the prospect of a Polexit. (Photo by Wojtek Radwanski / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)

Дилемма Польши: остаться или выйти из ЕС? 16.10.2021

Большинство поляков - сторонники ЕС. Но правящая партия проводит политику, которая может привести Польшу к выходу из Евросоюза. Дональд Туск пытается не допустить этого, объединив оппозицию.
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