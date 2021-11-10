Островное государство на северо-западе от европейского континента.

Великобритания - одно из крупнейших государств Европы, с 1952 года ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, член Группы семи (G7), Группы двадцати (G20). Экс-член Европейского Союза. Бывшая метрополия Британской империи, Великобритания является демократическим государством с парламентской монархией. На референдуме 23 июня 2016 года 51,9 процента проголосовавших поддержали "Брекзит" - выход Великобритании из состава Евросоюза. В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года ровно в 23.00 по лондонскому времени (02.00 мск 1 февраля) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии официально вышло из состава Европейского Союза.