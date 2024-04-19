В белорусских школах сократят уроки иностранного?

Родителей школьников в Минске предупреждают о том, что часов иностранного будет меньше. Меняется и подход к изучению языка: на занятиях рассказывают о госсимволике и дружбе с Россией.

С нынешнего учебного года в Беларуси изменили подход к изучению иностранного языка. К примеру, на уроках английского вместо знакомства с культурой Великобритании школьникам рассказывают о красно-зеленом флаге РБ и дружбе с Россией, говорят родители и учителя. Как преподают иностранный язык в средней школе сейчас? Какую тенденцию отмечают частные репетиторы? И правда ли, что количество уроков собираются сократить? DW разбиралась в вопросе.

Генпрокурор озадачился английским в школах

В начале учебного года генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что в белорусских школах слишком много времени уделяют изучению английского языка - больше, чем белорусскому и русскому. "Мы готовим рабочую силу для Запада?" - возмутился руководитель силового ведомства на совещании по образованию, в котором он участвовал.

Уже к концу учебного года появилась информация, что количество уроков иностранного языка собираются сократить: в школах - с трех часов в неделю до двух, в гимназиях - с пяти уроков до трех. Об этом, в частности, на родительском собрании объявили в одной из гимназий Минска. В одной из средних школ родителей также сообщили, что со следующего учебного года в расписании детей якобы останется только два урока английского.

Что говорят в школах?

Окончательное решение однако пока не принято. DW связалась с руководством нескольких учебных заведений Минска. В одной из гимназий, куда мы обратились как родители школьницы, сообщили, что в следующем учебном году количество уроков английского языка останется прежним - пять часов в неделю. Правда, там же отметили, что "по всей Беларуси ожидается сокращение [этого] учебного компонента". О том, что ученики 5-7 классов смогут в прежнем объеме изучать английский, рассказали и в еще одной гимназии. Кроме этого, там предлагают и дополнительные уроки, их стоимость не превышает пяти белорусских рублей (не более 1,5 евро).

Как пояснили в комитете по образованию Минского городского исполнительного комитета, решение об изменении школьных программ принимают на уровне министерства образования. Новые типовые планы на следующий учебный год в управления образования еще не поступали. "Да и речи про изменение типовых планов пока не было", - объяснили в комитете. Связаться с представителями министерства образования DW не удалось.

Родителей школьников предупреждают о сокращении уроков английского Фото: Ales Petrovitch/DW

"Дыма без огня не бывает"

"Дыма без огня не бывает", - комментирует возможные изменения преподаватель английского, который работал в системе образования. Теперь он дает уроки в частном порядке. Из соображений безопасности мы не публикуем его имя.

По его словам, разговоры о сокращении уроков английского в средней и старшей школе ходят давно, и собеседник относится к ним серьезно.

"Изучение английского - это же в том числе преподавание культуры, истории страны, образа мышления. Без этого язык - просто набор слов и грамматических правил. Если преподавать его так, то дети никогда не будут теми послушными солдатами, которых сейчас растят в белорусских школах. А это в контексте нынешней ситуации белорусским властям не нужно".

На уроках рассказывают про флаг РБ

С нынешнего учебного года ученики в некоторых школах стали заниматься по новым учебникам английского, разработанным и изданным в Беларуси. В них, по словам преподавателя, сделали акцент на том, что белорусские власти понимают под патриотизмом. К примеру, на уроках детям на английском языке рассказывают про государственный красно-зеленый флаг, а также про дружбу Беларуси с Россией.

На уроках английского школьникам рассказывают про красно-зеленый флаг Фото: Viktor Tolochko/Sputnik/picture alliance

"Или, например, про лучшие места в Минске - это, согласно учебнику, площадь Победы. Также детям дают проектные работы, которые сфокусированы на Беларуси, - отмечает собеседник. - Например, ребенку предлагают представить, что он едет по стране на автобусе, и просят его дать рекомендации, что посетить. Для пятиклассника, например, это очень сложная задача". Ранее белорусские школьники на уроках английского знакомились с историей и культурой Великобритании.

В целом, по мнению эксперта, программа английского языка составлена "ужасно": она не соответствует ни возрасту школьников, ни их интересам. "Скорость подачи материала нереальная. Каждую неделю дети проходят новую тему. Помните, как в советские времена существовал уровень, который назывался "знание иностранного языка со словарем"? Есть ощущение, что мы движемся в эту сторону, - считает преподаватель. - Я довольно долго работал в сфере образования и пока вижу такую тенденцию. С моим мнением согласны коллеги, которые работают с детьми. Многие обескуражены нынешними школьными учебниками".

Что со спросом на частные уроки?

Общественно-политическая ситуация в Беларуси, а также уровень преподавания иностранного в обычных школах создает высокий спрос на репетиторов и частных преподавателей, отмечает эксперт. "В связи со всеми событиями люди учат языки - дети, подростки, взрослые. Кто-то перевозит бизнес, кто-то уезжает за границу учиться, кто-то просто уезжает. Стало много учеников за границей, особенно взрослых. И Грузия, и Польша, и Литва, и Черногория, и США, и Великобритания - полный набор. Если раньше ученики приходили ко мне домой, то сейчас они находятся по всему миру. 90 процентов работы - это просто преподавание. 10 процентов - это, как правило, ученики, которые интенсивно готовят себя к международным экзаменам по английскому", - говорит преподаватель.

Только в этом году четыре его ученика поступили в школы за рубежом. Еще восемь уже уехали учиться и продолжают занятия онлайн. Готовятся к поступлению еще пять человек. "Как правило, большинство студентов учат английский язык не для жизни в Беларуси, а для переезда за границу. Очень грустно, но это так".

Готовить учеников к сдаче международных тестов и миграционным интервью он начал еще в конце 1990-х. Тогда, по его наблюдениям, эмиграция была другой: "Уезжали в основном по экономическим причинам, искали бытовой комфорт. Эти люди были очень разными - по уровню образования, восприятию мира, даже по политическим взглядам. Сейчас же в основном уезжает ум и молодость. Не потому, что они едут за 40 видами колбасы, - они уезжают, поскольку здесь им грозит от двух лет тюрьмы до бесконечности. И это ужасно. Особенно то, что уезжает очень много молодых людей, которые могли бы стать потенциалом для развития страны".