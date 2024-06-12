Как путешествовать белорусам с паспортом иностранца

Белорусы за границей, которые больше не могут заменить свои паспорта в посольствах, получают в некоторых странах проездные документы. Что они дают?

Прошло 9 месяцев с момента вступления в силу указа Лукашенко, по которому белорусам за границей перестали выдавать новые паспорта. В некоторых странах ЕС белорусским гражданам, которые не могут заменить документ на родине, пошли навстречу и стали выдавать так называемый "паспорт иностранца" или проездной документ.

Выдают такие паспорта и белорусам, у которых есть вид на жительство в Германии. При этом проездной документ для иностранца (Reiseausweis für Ausländer) не равен паспорту немецкого гражданина и паспорту гражданина Беларуси. Обложка документа серого цвета, в нем указан адрес проживания в Германии, личные данные, есть страницы для виз. Путешествовать по такому паспорту по странам Евросоюза и шенгенской зоны можно без проблем - вопросов не возникает. Но как ездить с ним в другие страны? DW узнавала, можно ли поставить в такой паспорт туристическую визу.

Поставят ли визу?

Мы изучили визовые правила США, Великобритании, Турции, Грузии, Аргентины. Так, живущий в Германии белорус, который стал обладателем немецкого проездного документа, может без проблем использовать его для подачи заявления на визу США. Не ограничена возможность и подачи на визу Великобритании.

Визы с таким документом могут понадобится и для поездки в страны, которые для граждан Беларуси являются безвизовыми. Например, в Аргентину граждане РБ, как и граждане ФРГ, могут ездить без виз. А вот белорусам-обладателям проездного документа надо будет за ней обратиться в консульство. Для этого понадобится бронь авиабилетов и подтверждение поступлений на банковский счет в течение трех месяцев.

На сайте МИДа Турции говорится, что без визы в страну можно путешествовать только обладателям государственных паспортов Беларуси. Следовательно, предъявителям паспорта иностранца виза нужна. На сайте фирмы, которая отвечает за турпоездки в Турцию и визовые вопросы, сказано, что для подачи заявки будут нужны паспорт и ВНЖ страны проживания, подтверждение брони отеля и авиаперелета и выписка из банковского счета за последние три месяца. На счету при этом должно быть не менее 50 евро на человека на день поездки. Например, семья с двумя детьми, запрашивающая визу на 10 дней, должна иметь на счету не менее 2000 евро. Визовое заявление стоит в среднем 185 евро, а визовую заявку обещают обработать в течение двух-восьми недель.

"Грузия, Албания будут пускать без визы"

"Классическая проблема: человек знает, что для граждан Беларуси Турция - безвизовая страна, прилетает с проездным документом в Турцию, а его туда не пускают, - объясняет адвокат, член Координационного совета демсил Алесь Михалевич. - Почему его не пускают? Потому что нет подтверждения белорусского гражданства. Есть проездной документ и вид на жительство в Германии. Соответственно, Турция для него визовая".

При планировании поездок с проездным документом Михалевич советует в первую очередь обращать внимание не на то, является ли страна безвизовой для граждан Беларуси, а на то, могут ли въезжать туда без визы обладатели многократной шенгенской визы или вида на жительство в стране Евросоюза.

"Например, Грузия или Албания будут пускать такого человека (с проездным документом, без визы. - Ред.), потому что их визовые правила предусматривают, что человек с гражданством третьих государств, у которого есть многоразовая шенгенская виза либо вид на жительство в одной из стран Евросоюза, имеет право приехать с туристическими целями на срок до 90 дней", - объясняет адвокат.

Если же страна не входит в ЕС и не пускает без визы обладателей "Шенгена", то при планировании поездки белорусам с проездным документов Михалевич рекомендует обращаться за визой в индивидуальном порядке.

"Вероятность получить визовый отказ может вырасти"

При этом Алесь Михалевич предполагает, что вопросы могут возникнуть при обращении за визой в консульства стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где сотрудники нечасто сталкиваются с подобными документами.

И хотя никаких ограничений для проставления визы в проездной документ нет, Алесь Михалевич обращает внимание, что вероятность получить отказ в консульствах некоторых стран все же возрастает.

Белорусский паспорт теперь можно получить, только вернувшись в страну Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

"Общая логика здесь будет такая: если есть вид на жительство в Германии, то вероятность, что вы останетесь в Сербии для нелегальной работы, небольшая. Поэтому сербские консульства, думаю, визу выдадут, - объясняет адвокат. - А есть такие страны, как Великобритания, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, где теоретически к обладателям таких документов могут относиться как к потенциальному мигранту. Но если у вас хорошее приглашение, визовая история, вы сотрудничаете с конкретной фирмой или организацией в этой стране, то с большой долей вероятности визу получите".

А что с проверкой в аэропорту?

Проездной документ, выданный страной Евросоюза, должен приниматься службами авиакомпаний при проверке документов. Особенно, если в нем стоит виза страны, в которую направляется его обладатель.

"Если есть такой действительный документ, этого более чем достаточно для того, чтобы сесть в самолет. Любая страна относится к своей визе или к своему виду на жительство как к более важному документу, чем паспорт или тревел-документ гражданина другой страны. Раз консул утвердил эту визу, выдал ее, значит, все хорошо", - считает Алесь Михалевич.